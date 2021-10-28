多项研究证实：学习真的会让人快乐！

来源：科技日报

幸福是全人类的追求。对许多人来说，幸福的来源有很多，例如本人身心的健康，或者通过与周围的环境、人的联系获得。然而，有一个特定的方面却在不知不觉中成为快乐的有效来源——没错，是学习。虽然这可能会令人“迷惑”，但学习的确是幸福的触发器，并且有无数的研究支持这一点。据fiorreports网站近日报道，学习给人带来自信和成就感，因此让人快乐。

学习让人自信。通过学习知识，人们可以根据自己的偏好和经验为某个想法做出贡献，同时获得受人欣赏的感觉。这种自信会让人快乐。据此前发表在《牛津经济论文》杂志上的一项研究表明，更爱学习的人往往会增加他们的好感度和影响力，这有利于建立积极的人际关系，巩固更多的知识。

此外，适应能力和动力是促进学习的原因，由此引起的学习行为可以帮助带来幸福感。失败会促使人们提高适应能力和动力，从而鼓励人们去学习与某一学科相关的拓展知识。同时，据发表在《自然·通讯》杂志上的研究，美国亚利桑那大学提出一个“最优学习85%规则”。这条规则指出，失败是成功之母。为了更有效地获得新知识，人们应该有15%的时间是失败的。因此，15%的失败率可以实现学习效果最大化。

美国加州大学的研究也证实，好奇心也是促进学习的原因之一，它能使我们能够尽情享受更多的学习活动。

美国旧金山州立大学还透露，接受过正规教育的人更有可能拥有幸福感。在教育方面，美国康奈尔大学发现，受过更好教育的人更加理性、更善于决策。

每当我们学习的时候，对健康的影响也包括在内。英国牛津大学和工人教育协会的一项合作研究发现，日常工作之外的额外活动对身心健康有更大的好处。

总而言之，研究表明学习可以给我们带来满足感，快乐的确与之有关。