比作弊更可怕的，是教育功利主义

来源：科技日报

作者：木可

近日媒体报道“中学生的获奖发明和中科院研究所的类似”，怀疑是研究员父亲用成果供儿子获奖。这种新闻已经不是新鲜事。去年爆出，云南省青少年科技创新大赛中，小学生研究癌症的论文拿了一等奖。经媒体质疑，家长致了歉，组委会撤销了奖项。

看看大赛获奖项目，从新纳米材料到蛋白质电镜分析，中小学生作品之尖端，让人瞠目结舌。很多人都怀疑，这类奖项到底有多少真货？按道理，中小学生科技竞赛可以选拔苗子，激发热情，给天才更好的培养。实际是，个别竞赛有些走偏了。就好像一场射箭比赛，有个选手拿着狙击枪赢下了金牌；很快大家开始比拼，谁能买到更高级的狙击枪。

今年8月，教育部出了一份中小学生全国性竞赛白名单，就是为了规范竞赛，治理乱象，希望相关的努力能够起到作用。然而，为升学不择手段，是乱象的根源，此风一日不正，停办所有可疑竞赛也不能从根本上解决问题。

毕竟，国外大学的招生，国内名校的自主招生，永远会倾向有更多奖项和社会活动的学生。招生者不可能逐一详细调查每个奖项，证书已经是官方证明，谁还去核验是否货真价实不成？

社会上总不乏各种钻空子的小聪明。只要有竞争，就会有人琢磨利用灰色地带去作弊。“儿子拿老子成果获奖”的新闻，有人评论为“大手拉小手”，笔者认为应该叫“田忌赛马”。当田忌太多，不仅赛马失去意义，社会也越发焦虑。

只要家长们仍把教育看成一场竞赛，仍然秉持功利主义的、胜者为王的观念，那自然会有相应的套路去成全之。会有人组织竞赛，会有人攒局，会琢磨出各种巧妙的方法，帮助学生更快拿到奖项和资质。

教育功利主义挂帅，田忌赛马和“内卷”是无法避免的。各种可疑的竞赛，不会有益青少年的健康成长，只会把孩子卷入残酷的竞争，并教会他们投机取巧。