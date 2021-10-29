别因资本博弈使李子柒们成为牺牲品

来源：新京报

作者：丁慧

李子柒与其背后MCN机构杭州微念的矛盾，从云里雾里的猜测传言，坐实为公开的对簿公堂。

据证券时报报道，在视频停更3个多月后，全球粉丝数过亿的网红李子柒正式起诉MCN机构杭州微念。所谓MCN，即多频道网络，是多频道网络的产品形态，也是一种新的网红经济运作模式。

10月27日，由于李子柒和签约公司杭州微念存在纠纷，微念股东——某互联网大厂已启动退出杭州微念投资流程。该互联网公司当初投资微念，就主要是因为看好李子柒。此前，在各大视频平台上，李子柒最新的一则原创作品，停留在7月14日，她当天在微博发布了制作四川自贡井盐的视频。此后，李子柒就再也没更新过作品。

在这期间，不少网友和媒体猜测，李子柒与MCN机构杭州微念产生了分歧，导致视频断更。视频断更后，与李子柒有关的消息断断续续出现在公共视野，大都指向李子柒与其所在的公司的利益纠纷。

事实上，优秀的内容创作者因为与其所在的公司产生利益纠纷而造成停更，甚至从此消失在公众视野，例子并不鲜见，创作者个人IP与公司之争，李子柒不是第一个，可能也不是最后一个。

有网友评论，李子柒的故事，是资方、MCN、网红利益博弈的典型案例，注定将成为中国网红商业生态的历史上值得被记住的案例。

“李子柒”作为大IP，停更3个多月的异常状态的确引人注目。在双方纠纷期间，优质内容的停更，无论是对于创作者来说，或是其粉丝来说，都是非常大的损失。

如果越来越多类似事件发生，也势必会破坏内容创造的生态环境。无论是从观众的角度来看，还是从整个文化产业的角度来看，都是大家不愿意看到的。

李子柒作为一位优秀的内容创作者，在国内外社交媒体均有一大批粉丝。采茶、晒茶、泡茶；榨菜子油；酿传统手工酱油；酿马奶酒……她视频中展示的田园生活方式打动了不少网友。

李子柒视频中展示的生活方式，脱离了不少人生活的边界，脱离了由科技与发达社会所构建起来的“工业化”语境，以一种超越物质主义的方式来阐释田园生活。毫无疑问，李子柒本人是一位优质内容的生产者。

但仍需要认识到的是，李子柒的成功不仅仅是拍出了个人风格的视频，她的成功也不能超脱于其背后的商业模型之上，资本和MCN机构也不是不起眼的配角。

毕竟，做好内容和做好商业不是一回事，拥有好的内容的网红并不少，商业化成功的网红却寥寥无几。但无论是从内容生产还是从商业化来看，“李子柒”都是成功的，这背后有李子柒的个人能力在，但也少不了公司加持。

仍需重申的是，优质原创内容生产不易，优质的原创内容无论在何种情况下都是“稀缺资源”。在内容创作这个赛道上，不能让优秀的内容沦为双方利益博弈的牺牲品。创作者和公司都需要互相尊重，要尽量避免因利益之争伤害优质内容。