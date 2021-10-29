周令飞上热搜也是年轻人“拥抱鲁迅”的方式

来源：新京报

作者：韩浩月

最近，鲁迅的孙子周令飞上了热搜，在#躲不开鲁迅的鲁迅孙子的一生#话题下，许多网友热烈地参与了讨论。



10月22日，为纪念鲁迅逝世85周年，第四届“鲁迅文化周”在上海开幕，鲁迅的长孙周令飞出席活动并致辞。周令飞酷似鲁迅的相貌，引起网友强烈关注，纷纷表示，其标志性的一字胡，简直和教科书上的鲁迅一模一样。

与此同时，周令飞于2018年1月接受采访时的一段视频也被网友翻了出来。在这次采访中，周令飞提到，他刚进新兵连，就被分配到卫生所，原因是“鲁迅原本学医，后来弃医从文，你要完成祖父未完成的事业”；周令飞说自己不会写通讯报道，找他写稿的排长不相信，“你是鲁迅的孙子，你写文章一定很好”；周令飞写不出文章，排长请他抽根烟他说不会，排长诧异“怎么可能，鲁迅抽烟……”



对照脱口秀的标准，会发现周令飞的这段讲述，非常地具有脱口秀的特征，把自己的苦恼变成笑料，无形当中，周令飞除了“鲁迅孙子”之外，又多了个“段子手”的身份。

周令飞上小学时，经常被同学们说“又要背你爷爷的文章”。可以说，无论过去还是现在，鲁迅都是人们心目中一个重要的“关键词”，而有一个“鲁迅孙子”作为谈论的切入口，可以降低谈论鲁迅的门槛，拉近与鲁迅之间的距离，从口头与心理层面上，都实现一次与鲁迅的“亲密接触”。

周令飞的一生“躲不开”鲁迅，正如当下谈论鲁迅的网友们也一样躲不开鲁迅。在教科书中，鲁迅的文章塑造着每个人学生时代的思想与精神；在社会生活中，鲁迅并未落伍的观点验证着他超前的眼光。网友能与周令飞共情，是因为鲁迅作为一个符号，已经无形中建立了一种文化的“血缘”。

周令飞曾说“既然逃不掉鲁迅的支配，那就拥抱鲁迅”，而对于阅读过鲁迅文章并受到过鲁迅影响的人来说，关注一切与鲁迅有关的话题，也是对鲁迅的一种拥抱方式。

今年9月26日，纪念鲁迅诞辰140周年大会在人民大会堂举办，《鲁迅手稿全集》在国家图书馆首发，一些作家撰写的鲁迅主题图书也纷纷出版……按照当下流行的说法，鲁迅现在已经成为一个自带流量的名字：鲁迅的书以及写鲁迅的书具有天然的吸引力。

这些现象说明，在充满变化的网络时代，鲁迅一样能够受关注，只不过关注的形式与时俱进了，但关注的本质仍然没有变。人们在情感上表达一种呼吁，期望能找到鲁迅在当下的继承人，为社会变得更好鼓与呼。



把鲁迅的孙子送上热搜，并非娱乐化周令飞，也不是消费鲁迅，这是网络时代表达关注的一种特有形式，其内核是严肃的。人们在讨论鲁迅之时，似乎能重新与鲁迅建立一种跨时间的精神联系，从而打破让人望而生畏的时空概念，制造出一种“鲁迅并未离我们远去”的氛围。



当下，鲁迅相关话题能够进入热搜，鲁迅相关视频在B站被年轻人追捧，这都是鲁迅走出教科书的证明。



作为名人之后，周令飞其实也只是鲁迅故事的讲述者之一。如果没有那么多喜爱鲁迅的人，他的讲述也不会吸引如此高的关注度。“140岁”的鲁迅在今天还可以如此吸引年轻人，这是有趣也有意义的一件事。