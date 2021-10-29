深化网络文学现实主义脉络

来源：人民日报

作者：高翔

近年来，现实主义创作在我国网络文学中蔚然成风。荣获2020年度“中国好书”的小说《重卡雄风》，以重装卡车这一特定工业产品为切入点，丰富和深化了网络文学的现实主义脉络。

小说讲述了一个锐意改革的故事。20世纪90年代初，改革大潮中的西北重型汽车制造厂陷入困境，青年林超涵返乡投身工厂改革。他用先进理念和技术，帮助工厂克服困难，生产出新一代重型卡车并取得订单，拯救了西汽。此后，在以林超涵等人为代表的改革者们的努力下，西汽历经数次改革、进军民用重卡市场、引入资本等过程，发展成为中国重型卡车的代表性企业，打开全球市场。

以时代为背景的开拓创新精神，让小说人物具有历史感。林超涵的身上涌动着改革创新的血液，他历经坎坷但不怨天尤人，而是以自信昂扬、举重若轻的品质意志，为西汽的崛起做出重要贡献。郭志寅、姜建平等老一代奋斗者，虽然一度在观念上落伍，但都具有大公无私的精神和对于工业技术的执着追求。因此，他们最终能够顺应时代，成为企业改革发展的重要力量。小说塑造的奋斗者群像真实厚重，让读者看到历史进程中奋斗者们的远大理想抱负。

用工业发展逻辑写出工业特色，既是该题材网络文学的难点，也是亮点所在。《重卡雄风》将工业理念融入人物设计和故事情节，揭示工业化发展的深层规律。小说以林超涵和范一鸣的对手戏架构全篇。他们代表了工业发展的不同路径：独立自主与购买专利。林超涵带领西汽聚焦于技术研发，并在引入资本的过程中始终注重保持自身独立性。最终，林超涵对范一鸣的胜利，昭示着我国工业化取得杰出成就的深刻逻辑。

充满网感的“技术向”叙述方式，展现出工业题材作品独特魅力。在描写西汽崛起过程中，小说深入浅出地描述了大量工业场景和技术细节，带入感强。围绕重型卡车产业，小说详细描写了系统管理、技术升级、市场营销、资本和技术引入等各种知识，展现了重卡工业发展的全面图景。如果说传统改革小说侧重人文描写，《重卡雄风》则拥有更为鲜明的“工业气息”，彰显出“硬核”气质。与之对应，小说的人文精神来自家国情怀与工业理想。无论是试车时奔驰于青藏高原，还是参加全球重卡竞赛，民族精神、技术竞争与大好河山互相交汇，赋予工业题材以中国式浪漫。

小说体现出鲜明的现实主义美学特质。摒弃工业题材网络小说常用套路，将故事置于改革历史进程中，读来生动真实。作者不追求网络文学中流行的“爽文”模式，而是较为真实地刻画工业化进程中遭遇的重重困难。例如新一代七吨重卡2190制造过程中，仅仅是制成后的试车，就出现了数次意料之外的困难，深刻呈现工业技术蜕变的艰辛。承接《乔厂长上任记》等改革文学中“带头人”形象的成功塑造，并基于网络文学的美学特征，《重卡雄风》表现出一定传奇色彩。这集中表现在对主人公林超涵的塑造上，人物身上自信昂扬的精神意志、卓越的个人能力以及种种不凡经历，让工业现代化理想、改革开放进程等在他身上留下鲜明印记。运用将厚重历史和传奇人物相结合的叙事手法，使工业化进程中的筚路蓝缕与成就斐然相融汇，赋予了现实主义文学更为鲜活的当代形态。