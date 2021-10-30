快递涨价，为何小哥降薪？

来源：中新经纬

“宁肯相信有鬼，也不能相信涨派费。”刘明是武汉一名百世快递员，他向中新经纬记者发来这句话时，还配上了三个“哭泣”的表情。

派费就是每派送一单，给到快递员手里的钱。对于涨派费，刘明确实是期待过的。

9月中旬，刘明曾听网点老板提过涨派费的事，但不知道什么原因，就再也没有下文了。直到10月某一天，刘明在社交平台刷到一条快递员涨薪的短视频，说每个月可以多赚千元（人民币，下同）。他立马在评论区发问，“有哪个站点收到了吗？至少我没有。”他发现，在评论区，还有很多快递员发出了同样的疑问。

实际上，8月底，中通、圆通、申通、百世、韵达、极兔六家快递公司宣布自9月1日上涨末端派费，每票0.1元。此外，快递价格也进入了上升通道。

自9月以来，包括“三通一达”（中通、圆通、申通、韵达）、百世、极兔在内的多家快递企业在浙江义乌开启了“涨价模式”。10月8日，中通、圆通等四家快递公司开展规范快递市场服务价格的工作，对低于实际运作成本的快递价格进行规范。

快递价格涨了、派费也涨了，刘明有些纳闷，为何自己到手工资没涨？像他一样没领到派费上涨福利的快递员还有多少？

派费上涨，快递小哥：哪呢？

三年过去了，刘明到手的工资比刚入行那会还少。

忙活上一整天，刘明大约能送400单，派费0.8元一单。除去快递柜和驿站的支出，他每天到手大概200元。

“以前快递柜少，也没有驿站，好的时候一天能送上300来单，派费0.9元一单。也因为驿站少，我们取件也多，一个月下来差不多能挣9000元。”刘明说。

但从2020年开始，刘明所在网点派费“毫无征兆”地下降了0.1元。更令他感到奇怪的是，他平时派送区域中其他快递公司的同行，在那段时间都被陆续降低了派费，“就像商量好的一样”。

周心和丈夫在江西南昌开了一家菜鸟驿站，他们既是驿站老板，也是快递员。据周心介绍，他们2020年也被降了派费，每单从0.75元降到了0.7元。

店租越来越贵，派费却下降了，这让周心压力很大。她还留意到，“因为这个，身边做快递的人越来越少。”

周心和丈夫基本全年无休，每天连轴工作十几个小时，一天能送上600单。周心也是通过看新闻得知派费上涨的消息，但在他们驿站，没有一家快递公司通知要上涨派费。

“本来说年前要再降0.1元派费，现在没降是不是就算涨了？”周心也不敢问快递公司，怕一问，就让他们“想起来要降费”，“不降就不错了，更别谈涨了。”

云南的中通快递小哥张奇也向中新经纬记者反映，他所在地区的派费从2020年开始就一直在降。“最高的时候每单能到1.2元，现在只有0.7元。”

不过，也确实有领到派费上涨福利的快递员。北京望京一中通网点的快递小哥告诉中新经纬记者，由于派费每单上涨0.1元，自己从今年9月开始每个月能多拿800元-900元。

问题是，如果快递公司明确派费上涨，为什么有的快递员没有收到钱？几名受访的快递员均猜测是网点环节出了问题。

中新经纬记者注意到，在派费上涨的通知中，中通、圆通等明确提到，上涨的派费将直接发到派件业务员手中，各加盟网点不得随意截留，网点现有支付业务员的派费标准也不得下降。

但究竟加盟网点执行情况如何，就不得而知了。“老板都赚不到钱，怎么会给你涨派费？”周心不太相信会涨钱，反而担心“羊毛最终出在羊身上。”

上海交通委邮政快递专委会副主任赵小敏2021年国庆节期间曾调研了多家快递公司网点，他告诉中新经纬记者，有一部分网点快递员派费确实上涨了，但也有相当一部分快递员工资不仅没有增长，反而下降了。

“最近几天我还收到一些信息，不少快递员派费确实没有上涨。”赵小敏28日接受中新经纬记者采访时表示，“可能是网点扣住了这笔钱，也有可能是这笔钱压根没有发下来，但暴露出来的是快递公司内部网络监管、反馈机制出了问题。”

“终究是快递员扛下了所有。”周心说。

针对快递员反映的派费相关问题，中新经纬记者向百世、中通等快递公司发去采访请求，截至发稿未获得回应。

涨派费：价格战后遗症的解药？

派费上涨是有背景的。

2019年以来，快递行业经历了一场颇为激烈的价格战。但随着时间推移，快递价格战的弊端开始显现，快递服务质量不尽人意。比如在末端，不送货上门、不打电话通知、签收人显示“水表间”等已成为常态，备受消费者吐槽。

解决价格战带来的负面反应，一方面要管制快递市场无序价格战。另一方面，就是提高快递员的待遇，保障他们的权益。

不过，赵小敏表示，目前来看派费上涨0.1元，力度并不大，甚至无法有效解决问题。“快递企业需要更大力度提升网络竞争力，包括重塑商业模式、健全快递员保障机制、中转效率等等，这样才有底气提高价格。”赵小敏说。

拿不到派费，刘明有些心灰意冷，也产生了转行的念头。第三年了，他有点忘记自己为什么当初要做快递，只记得刚开始时，9000元的工资活得比较“体面”。

（文中刘明、周心为化名）