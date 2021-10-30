《瑞丽需要祖国的关爱》作者：无意炒作，我写的都是老百姓正常诉求

来源：中国新闻周刊

中缅边境小城瑞丽在过去一年经历了三次“封城”。

近日，在中国国务院新冠疫情联防联控新闻发布会的媒体直播间里，一些瑞丽网友发布留言，呼吁外界关注当地疫情；一些公众人物也公开发文，希望社会为瑞丽提供必要的帮助。

10月24日，《瑞丽需要祖国的关爱》一文刷屏，其中提及，“长期的封城，形成了这个城市发展的死结，政府应该总结经验教训，兼顾大局和局部、民生和管控的各个侧面，综合考虑治理方案”。“国家应该给予瑞丽大量的财物支持”。

据了解，该文作者戴荣里曾在2018年挂职云南德宏州瑞丽市委常委、瑞丽市人民政府副市长，并在一年后离职。“前副市长”的身份使得这篇文章备受关注，也让瑞丽再次进入大众视野。

据澎湃新闻报道，10月28日，瑞丽市委书记毛晓回应称，目前上级给予很多支持，接受援助需要相关程序和审批；瑞丽市长也回应，戴荣里已不是当地副市长，不代表组织，其文章资料过期，目前暂时不需要援助。

10月29日凌晨，瑞丽市召开新闻发布会称，疫情防控仍处于关键期、攻坚期，疫情仍有零星散发。10月1日以来，瑞丽共检出本土新冠病毒感染者19例，其中确诊病例2例，无症状感染者17例，发生社区传播扩散的风险仍然存在。

瑞丽市委常委、市人民政府常务副市长尹忠德介绍，按照每人补助1000元标准，为抵边村民、低保户、建档立卡贫困户、残疾人、大病家庭、下岗困难职工、自然灾害受灾群众、企业困难职工等八类困难群体总共68780人发放救助金6878万元。为疫情期间生活困难的常住居民和流动人口发放大米、面条、食用油、肉类蔬菜等生活物资23000份，餐饮、农贸商超、日用品消费券300万元，口罩、消毒液等防疫物资“爱心包”7万余份。

另外，为确保瑞丽边民生命安全和身体健康，瑞丽市在距边境线50米~200米的范围划定了疫情防控缓冲区，将缓冲区内的居民临时转移安置。同时，对被转移的群众给予每人每月600元的临时安置补助，对卧病在床等特殊情况做特殊照顾。

瑞丽市长尚腊边也在发布会上再次表示，将进一步克服疫情带来的不利影响，努力解决好人民群众关心关注的困难问题。

10月29日，戴荣里接受中国新闻周刊采访时表示，虽然早已离开瑞丽，但一直在关注当地疫情。他只是以普通写作者的身份写下《瑞丽需要祖国的关爱》这篇文章，没有任何企图或目的，也无意炒作，“把我炒作为前副市长，这个有点拔高了”。

戴荣里说，他的建议可能也不太准确，但总体上还是希望瑞丽有所改进，希望这个城市能尽快变好。

以下是戴荣里和《中国新闻周刊》的对话。

中国新闻周刊：你是怎么想到去写《瑞丽需要祖国的关爱》这篇文章的？

戴荣里：我发这篇文章的初衷，既是想给政府解难，让老百姓知道政府的不容易，也是帮百姓反映实际情况，让大家知道瑞丽现在很难，并没有其他任何的企图。

那篇文章中，我在前面写了瑞丽原来的美好，后面也写了瑞丽在疫情之后的停滞。如果你看过瑞丽原来的优美风光和生机勃勃，与疫情之下的状况形成强烈的反差，你会作何感想？我觉得当一个城市开始沉寂或者停滞，对于它的长远发展来说还是不太好的。

中国新闻周刊：发这篇文章之前，你是看了近期一些公众人物的发声，以及一些网友发布的“求助”信息吗？

戴荣里：是这样的，我在发稿之前，并没有关注网上所谓的呼声。但是我每天都在关注瑞丽疫情变化，我在瑞丽的朋友也一直在跟我反映他们在当地的情况。所以我得到的都是客观、如实反映当地情况的一些视频、信息，而且我是综合了很多信息反馈，加之严格的甄别之后，才发了这篇文章，我写的都是老百姓正常的诉求。

中国新闻周刊：你何时在瑞丽就职的，这篇文章是以什么身份发布的？

戴荣里：我是2018年到瑞丽挂职，2019年初回到北京。我去那里挂职常委副市长，其实只是个锻炼，并没有做什么，把我炒作为前副市长，这个有点拔高了。

事实上文章和这个（“前副市长”的身份）没有任何关系，我只是一个普普通通的写作者，在我的公众号上发布了篇很平淡的文章，并没有说是出于什么企图或者目的，或者是一种拔高的社会责任感，不是这样的。清者自清，我也不是一个喜欢标榜的人，只是平铺直叙地陈述了当下瑞丽的客观情况而已。

中国新闻周刊：你的公众号之前发过不少关于瑞丽的文章，看得出你对瑞丽怀有很深的情感。

戴荣里：兼而有之。我是山东临沂人，当时一到瑞丽就感受到了一种强烈的反差——瑞丽之美给人带来精神上的欢愉，让我非常震撼。在挂职期间，我看完了瑞丽的市志，也几乎走完了瑞丽的山山水水。

除了自然风光，那里还有传统革命、历史文化、少数民族特色、佛教文化等等；那里的老百姓也很质朴，他们对你的喜欢完全是发自内心的；还有一些民族和原始村寨，他们还保留了一些原始的民族习俗和风情。那个地方特别适合写作者去，你不可能不喜欢。

虽然已经离开，但我对瑞丽的感情还是很深的，我也经常会收到当地朋友的信息。最近瑞丽很多朋友发来关于疫情的信息，我看了很有感触，所以写了这篇文章。

中国新闻周刊：文章是怎么发布、火起来的？

戴荣里：这篇文章我写了不到1个小时，因为写作是我的专业，写这个是手到擒来的事情。早上9点多发出来，到了中午12点左右，阅读量就接近10万了，很多朋友，甚至很多陌生号打电话给我，我一看，感觉太惊人了，完全意想不到。

这里说明几个问题。一是疫情本身带来的政府和老百姓感受的错位，就是政府防疫工作的不容易，和老百姓在防控之下的心声，可能是这篇文章成为热点的主要原因；二是这个公众号在我去瑞丽挂职之前就在运营；三是媒体的关注，以及“前副市长”名头的推波助澜，使得文章很快得以传播。

我需要澄清，“副市长”这个也不宜炒作的。如果把它（“前副市长”的身份）作为宣传的由头，那我觉得就失去了这篇文章的分量，这会严重误导公众。事实上瑞丽市政府也一直在关注和解决民众的诉求，这两年来，他们做了大量的努力工作，一些公务人员也很辛苦，他们要值守巡逻，真的很累。

中国新闻周刊：你了解的瑞丽目前是一个怎样的状况？

戴荣里：这些我都在文章里提到了，而且政府也对外发布了信息。根据官方的信息，目前瑞丽生活安定，秩序正常，疫情正在有序开展，这是瑞丽的客观事实状况。但瑞丽也存在困难，疫情之下，老百姓生意无法正常持续经营，孩子没法正常上学，还有人出现了生活上的困难，很长时间不能回家，这些也都是客观事实。

中国新闻周刊：写这篇文章，是希望瑞丽得到哪些关注和支持？

戴荣里：我写这篇文章的目的，主要是反映老百姓当下的实际情况。

我国其他一些地方的疫情防控做得相对比较好，是因为当地的历史文化传统，以及人力、财务、科技等各方面的支撑。但瑞丽作为边境城市，它的特殊性使得当地疫情防控确实很难，而且瑞丽的人财物相应的还是有一点匮乏的，比如先进的科技人才的支持、大数据的运用、心理疏导人员的介入、医护人员力量的支持等等。

当然，我的建议可能也不太准确，但总体上我还是希望瑞丽有所改进，我们都希望这个城市能尽快变好。

中国新闻周刊：虽然“副市长”的信息造成了误会，但这篇文章确实也让瑞丽得到了关注。

戴荣里：对于昨天的热点，瑞丽市政府也作出了积极的回应，今天早上还专门开了会，我觉得这不仅是应对舆情事件的一大转变，更重要的是，这对当地老百姓是有好处的，他们都在往好的方向发展。

瑞丽是一个很美好的城市，只要政府和民众同心协力抗击疫情，现有的一些抗疫方案作以调整改进，我想民众也会理解政府开展的工作。

中国新闻周刊：后续你还会继续为瑞丽发声吗？

戴荣里：昨晚我也对这篇文章发布了声明，里面已经说明了。如若我的这篇文章未能真实、深刻地描述瑞丽的真实情况，今后我还将会适时推出我的相关后续文章；如认为我发文章有其他企图的，请看完我的文章再做表态、批评发言；如以各种名义想阻止我发相应文章的，请免开尊口。