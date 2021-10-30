26岁，一个人备战冬奥会，晚了吗？

来源：澎湃新闻

作者：栗中西

26岁，一头卷发，十足的活力，在雪上不断跳跃翻飞，眼神放光……

最近我频繁在各个社交平台刷到这个视频。主人公张嘉豪，17岁才开始滑雪，没有专业团队，没有年龄优势，没进国家队，却向北京冬奥会的赛场发起了冲击，只身辗转半个地球参加积分赛，赢下一金一银二铜。在他离梦想越来越近的时候，突然受到了很多人关注。

他说，“如果你有一件特别喜欢的事情，有一个梦想，你一定要去尝试。因为此时此刻就是你最好的时机，是你最年轻的自己。”

张嘉豪的追梦之旅令人震撼，是因为他用一种近乎做“白日梦”的方式，敲打着现代人沉睡的内心。不管能不能在北京冬奥会见到他，他的故事已经是一个成功的正面教材，一个完美的励志“剧本”。

故事也指向一个永恒的母题：关于人们该如何找到喜欢的事业，找到人生的意义。这个母题在不同年代以不同面貌出现，每一次都能激起人心里的涟漪。

记得有一本畅销多年的心理自助读物叫《世界尽头的咖啡馆》，讲了一个疲惫的中年人在旅途中找到“PFE”（Purpose Of Existing，存在的意义）的故事。这本浓浓鸡汤味的小册子，原本是作者根据自己经历改编、自费出版的“私人日记”，没想到发行以来大受欢迎，风靡全球。可想而知，全世界有多少人和作者一样都在遭受心灵风暴，每天想从枯燥不堪忍受的生活中逃离，又不知道该去向哪里。

人为什么而存在，不仅笼罩哲学世界，也笼罩着普通人的心灵。

我的研究生同学好像很知道什么叫干自己喜欢的事业，什么叫人生的意义。一个同学因为爱织染，经常去少数民族地区搞采风，最后开了一个专门教人扎染的工作室；另一个同学，因为喜欢中医，直接去从事了理疗行业，真上手实操的那种，还干成了店里的活招牌；还有一个同学，因为爱看国外小说，只身去了深圳专门翻译小说的公司，每天读不完的书，据她说公司气氛非常好，小伙伴们都是爱书之人，非常单纯，完全没有“办公室政治”的烦恼。她们不太在乎什么学历的人应该做什么工作，不太迎合社会和家人的期待，自己对什么感兴趣就去钻研什么。毕业八年了，她们的状态一直很在线，很少流露“打工人”那种普通的焦虑。对了，她们还都义无反顾地单着身，简直太酷了。

每次黑着眼眶熬着夜的时候，我也会忍不住自问：我现在干的工作是自己真正喜欢的吗？为什么总感到对生活失去激情？为什么会因为一个“双十一”研究起完全用不着的Excel表？我的人生正在被虚度吗……然后就会有张嘉豪之类热血人生故事出现，彻底将我击溃。

从那些能让你起鸡皮疙瘩的事情中找到所爱，抵制不正当物欲的干扰和诱惑，把握周遭环境“正向海浪”，以及有计划地循序渐进……成功找到意义的人，其实已经告诉了我们问题的答案。你既不需要明天就去老板办公室掀桌辞职，也不需要当下立刻清空购物车，只要下定决定开始过有意义的人生，改变就会发生。

或者不要说得那么宏大，仔细回响一下我们不甚成功的人生，从记忆里搜寻一些雀跃的瞬间、感到满足的时刻，马上会意识到：干喜欢的事情，确实比较容易成功，容易快乐，甚至会运气比较好。

现在，我和成功、快乐之间只差一个愿意去行动的我了。必须先重温一下滑雪少年的话，对冲一下对行动的恐惧：“有一种内驱力，驱使我往前走，这个感觉是完全不一样的。”