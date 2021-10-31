“双减”会影响中国“教师热”吗？

来源：中国新闻网

2021年下半年中小学教师资格考试笔试今日开考。近年来，教资考试报名人数不断增多，“教师热”成为舆论关注的话题。

“双减”之下，各地报名人数有啥变化？

据中国教育考试网发布的中小学教师资格证考试日程安排，2021年下半年中小学教师资格考试(笔试)将于10月30日开考。

从报名人数来看，近年来，教资考试报名规模一直在增长。2016年全年教师资格考试报名人数共有260万人，2017年达410万人，2019年则攀升至900万人，教资考试热度持续攀升。

但随着“双减”政策落地，培训机构部分教师转岗，部分地区教资报名人数有所下降。据北京教育考试院社考办数据，2021年下半年北京地区教师资格笔试近9.2万人报名，与2020年的10万人相比有小幅下降。

但多地报名人数仍持续上涨。以河南省为例，今年下半年教资考试共有56.06万人报名，在参加全国统考的省份中人数排第一位，与今年上半年报考人数相比增加约19%，报名人数呈逐年增长趋势。

“教师热”会持续吗？

近些年来，教资考试的热度一直受到舆论关注。教育部的数据显示，截至2020年底，我国认定取得教师资格证书人员共3693万人次。

在中国教育研究院研究员储朝晖看来，近几年，教资考试“热”一个主要原因就是不断攀升的大学毕业生规模，“2021届高校毕业生总规模达到909万人，就业竞争之下，持证就意味着多了一条出路。”

对于“双减”政策可能带来的影响，储朝晖称，从短期来看，“双减”落地或会成为影响教资考试报考的新因素，因为教培行业的人才需求在降低。

也有专家表示，长远来看，“教师热”现象将持续。“从大环境来看，教师的薪资待遇不断提高，国家在编制上也予以优先保障，未来教师职业的吸引力在不断增大，这是教资考试热度攀升的大背景。”华图教育教师研究院专家张晓静分析。

张晓静表示，近年来，国家提高了教师入职门槛，教师资格证成为编内外教师上岗的必要条件，这也是教资考试热度攀升的重要原因。

部分地区因疫情推迟考试

值得一提的是，鉴于近期多省出现了新冠肺炎确诊病例，一些地区教资考试时间推迟。

10月28日，山东日照教育局官网发布通知，将推迟 2021年下半年中小学教师资格考试(笔试)，合并至2022年上半年一并组织实施。

同日， 黑龙江省招生考试院也发布消息，黑龙江省黑河考区2021年下半年中小学教师资格考试笔试推迟。

此外，甘肃省也明确下半年中小学教师资格考试笔试推迟至明年。