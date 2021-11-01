多年后再看《武林外传》，才懂这些人生哲理

来源：中国新闻网

“嘿，兄弟，我们好久不见你在哪里；嘿，朋友，如果真的是你请打招呼……”这是《武林外传》的片头曲，也是很多人熟悉的旋律。

如今，距离《武林外传》开播已经过去十几年时间，但时常会有人在网上怀念剧中的情节和经典台词。最近，“武林外传常看常新”登上热搜，又引发了一波“回忆杀”。

有人说，初看此剧是喜剧，多年后再看，却是一部哲理剧。一家客栈，百味人生。

一

乍一看，《武林外传》中几个角色的人物设定很搞笑，唠叨抠门的佟湘玉、身为“盗圣”却胆小怕事的白展堂，“酸秀才”吕轻侯，还有一个厨艺不咋地的李大嘴。

莫小贝、邢捕头、燕小六、钱掌柜夫妇、祝无双……各路人马凑到同福客栈，让这里俨然如同一个小小的社会，每天发生的故事颇具喜感，却时有哲理闪现。

郭芙蓉和秀才闹别扭，觉得“不蒸馒头争口气”。但剧中告诉观众，这个“气”，是奋发图强的志气，而不是小肚鸡肠的怨气。多一点宽容，多一点忍让，很多不愉快都会雨过天晴。

再比如，假如过得不够好，也别动不动幻想“假如当初”：生活中有很多不如意，如果一不开心就寄希望于如果当初，那你永远都不会开心，“幻境再美终是梦，珍惜眼前始为真”。

过日子，也总是要往前看，别钻牛角尖。佟湘玉舍不得白展堂送她的玉牌，觉得那是老白第一次送东西给她，处处碰壁也要拿回来，却忽略了为此浪费掉的时间和金钱。

于是，老白提醒她，放下吧，只有过了第一次，才会有第二次、第三次，第一百次第一千次第一万次。

二

不仅如此，透过生活琐事，类似“知错就改”“要有责任感”的观点在剧中经常能看到。

小郭行事莽撞，曾把同福客栈当成黑店砸了，最后留下来当杂役，打工还钱。可最开始，她要么想逃跑，要么整天空谈客栈经营，扫地、洗衣服……这些事不会、也不情愿做。

但佟湘玉告诉她，不会干的事情可以学，做事情要靠手，而不是嘴，否则“时间一长，谁还会信任你提拔你，谁还会给你机会证明你自己呢？”

这些话被她记在心里。后来，郭芙蓉拒绝了佟石头让她趁天黑逃走的提议，因为这样不负责任，不逃走也不是胆怯，而是已经有足够的勇气和决心，去面对自己的过错。

莫小贝反悔，不想当衡山派掌门，打算临阵脱逃，佟掌柜告诉她，“当初要么就不要答应，既然答应了，就一定要做好，做事可不能出尔反尔。”

人生要一步一步走，事情要一点一滴做。脚踏实地、无愧于心，对每个人来说，都是如此。

三

不止是为人处世的方式，爱情中的相处之道，在《武林外传》里也有体现。

相爱时要认真，分手时也可以好聚好散。佟湘玉会这样劝杨蕙兰，“有缘分呢，就过门拜堂，没缘分就天各一方，何必非要舞刀弄枪。”

“阴谋是爱情的敌人。”吕秀才喜欢郭芙蓉，曾千方百计阻止她和燕小六接触，佟掌柜看不下去，搞这套阴谋诡计，有啥意思吗？

喜欢一个人，应该光明正大去争取。她告诫秀才，爱情是很纯洁很美好的东西，要靠真心去换，而不是用心眼和手段去骗。

两个人一起生活久了，有分歧很正常，但诚实、不欺骗始终都应该是相处的底线。

四

或许正是因为这些朴实真挚的道理，一些观众对《武林外传》印象深刻，经典台词张口就来，“我好悔啊，我从一开始就不应该嫁过来……”“子曾经曰过……”

有人最喜欢客栈的屋顶，“那是不开心时的树洞”，或者把这部剧当做背景音乐，听着对话就觉得热闹，“里面的江湖接地气，像我们普通人的生活”。

剧中人物有欢乐的一面，也确实有着各自很寻常的烦恼：佟湘玉流落七侠镇，要操心客栈的管理，还会为小姑子的学业闹心。

郭芙蓉想撕掉“郭巨侠之女”的标签，梦想成为大侠，结果成了别人口中的“雌雄双煞”；吕秀才饱读诗书，却怀才不遇。李大嘴从捕头变成同福客栈的厨子，动不动就被嘲一番厨艺。

而全剧另外一个打动人的地方，就是同福客栈里的温情：也许平时互相嫌弃，可到了紧要关头，小气的佟掌柜可以全包大嘴的医药费，老白可以假扮盗贼，一群人帮邢捕头重拾信心。

“来吧，热上一壶好酒；说吧，这些年来的辛苦。”难怪有人说，《武林外传》，小时候看着看着就笑了，长大后看着看着就哭了。

世界上也许有很多不如意，但始终还是要积极向上生地活，就像片尾曲歌词说的那样，“善待别人关心自己，美好的日子等你”。