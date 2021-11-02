布置体育作业，有“第二战场”

来源：光明日报

今年4月，中国教育部发布的《关于进一步加强中小学生体质健康管理工作的通知》（以下简称“《通知》”）中称，要“着力保障学生每天校内、校外各1小时体育活动时间”“学校要对体育家庭作业加强指导”，明确了体育家庭作业制度。

不久前，教育部等15部门印发《儿童青少年近视防控光明行动工作方案（2021—2025年）》提出，全面实施寒暑假学生体育家庭作业制度，督促检查学生完成情况。据记者了解，不仅今年暑假，在日常教学活动中，家庭体育作业已经不再少见。体育家庭作业作为校外体育活动中的重要一环，如何更好地布置和完成？记者采访了相关专家。

“目标管理式”收体育作业

尽管家长李君很理解、也很希望能让孩子多锻炼，但她最近还是有点担忧，“学校要求每天回来都要打卡完成体育作业，跳绳男生每分钟110个，女生每分钟100个，期中、期末需要体育测评。可是，孩子并不太愿意，每天都要催着才能完成打卡。”

“她说越来越不喜欢跳绳了。该怎么办？”李君说。

不少家长也有这样的担忧：运动本来可以一边玩一边运动，一旦要完成家庭作业，天天打卡，孩子会不会更不爱体育运动了。

北京师范大学体育与运动学院教授、全国学校体育联盟（教学改革）主席毛振明认为，要促进学生在完成体育作业上“比学赶帮超”，但只采取天天打卡的做法并不明智，这种方法难以调动起学生积极锻炼的真实积极性。

“收作业是‘体育家庭作业’最重要的一个环节。当前惯常采用的是上传视频、打卡、家长签字等做法，或许对于诚实的学生和家长来说可以实行，但却难以杜绝‘假作业’和‘虚作业’的现象。”

毛振明认为，体育家庭作业的“收”和“判”应采取“目标管理式”的做法，即通过对作业目标的达成度来督促作业过程和评价学生。这种方法是：不说“每天要求要做多少个俯卧撑”，而说“开学三周之内，每位男生要能做15个动作标准的俯卧撑，达到者为及格，超额完成5次以上的为良好，超额10次以上的为优秀，俯卧撑作业将在开学后的体育课上进行检查验收，而俯卧撑体育作业完成情况计入体育课平时成绩”。

“‘目标管理式’的收、判作业可以摆脱对‘每天是否做了作业’的拘泥，而让学生更加积极、更自主地根据自己的情况，瞄准最终目标进行锻炼，可以摆脱对‘家长和学生都必须诚实’的依赖，而由教师在课堂上、在众多学生的见证下对体育作业进行最真实的验收，从而避免了‘不诚信教育’的危险。”毛振明说。

开辟“第二战场”有诀窍

篮球、排球、乒乓球、羽毛球；健美操、跳绳、毽子……不拘泥于单一的某项，乌鲁木齐市第十二中学的体育家庭作业有多种体育项目供学生们选择。

学校党委书记潘霞光介绍，学校的体育家庭作业坚持以学生为主体，满足学生兴趣、要求、意向，给学生充分的自由时间和自由空间。根据学生的身体素质和技能水平，结合学生所能利用的资源，学校体育教师及班主任老师鼓励学生积极完成体育家庭作业。

“近年来学生身体素质和心理承受能力在下降，视力不良率居高不下，作为老师我们一致认为适当的体育家庭作业是提高健康水平的重要途径。”潘霞光说。

河南省新密市实验小学校长樊松芳观察到，学生课下完成体育家庭作业有利于提高学生的身体素质，丰富学生的课余生活，更有助于培养学生终身体育的好习惯，并且有利于学生在课下巩固体育课上学习的动作技能。

在毛振明看来，开展体育家庭作业，相当于开辟了学校体育的“第二战场”。“过去我们总把身体锻炼寄托在学校的课程里，寄托在这个‘第一战场’上，但是，‘每逢佳节胖三斤’每每让我们沮丧，辛辛苦苦练了一学期，一个假期学生们吃得肥嘟嘟，教师白辛苦，学生白练了。所以，要搞好学校体育，必须开辟‘第二战场’，而且还要把两个战场做有效衔接。”

“‘第一战场’主要是帮助学生认识到锻炼的意义和掌握身体锻炼的技能，否则到了‘第二战场’学生也不会练、不知如何保证运动安全，也没有足够的锻炼方法，甚至会进行错误的锻炼而因此受伤。学校体育不能让学生和家长稀里糊涂地进入‘第二战场’。”毛振明说，“还要重视对‘第二战场’的‘战果’评价，要使家庭体育作业真正作为学生体育评价的一部分，才能真正达到目的。”

因人而异布置体育作业

无论是因疫情防控居家学习期间，还是暑假、十一假期，河南省新密市小学均制定了不同的体育家庭作业实施方案，培养学生良好的体育健康习惯，增强学生体质，舒缓学生心理焦虑，实现体育与健康教育深度融合。

今年春季，河南省新密市小学开展居家亲子运动会。运动会要求各家庭根据家庭实际情况，不限人数，可以借助器材，比如踢毽子、羽毛球、乒乓球、武术、跆拳道、足球颠球等；也可以根据学校公众号中推荐的亲子游戏、亲子活动学习模仿创造。家长、学生们的积极性都非常高。

“由于现在家长工作压力大，很多家长只重视孩子的文化课成绩，而对于体育的学习就不太在乎，但是近几年，中考、高考都在不断改革，体育已经成为中考的必考科目，因此家长要从思想上认识到体育的重要性。”樊松芳认为，“只有家长从思想上认识到体育和体育家庭作业的重要性，才能调动家长的积极性，从而更好地参与和监督学生认真完成体育家庭作业。”

河南省学生体育总会常务秘书苏亮认为，体育家庭作业是课堂教学的有益补充，学生在课堂上没有熟练掌握的动作技术在课后得以巩固提高。所以，布置体育家庭作业应与体育课堂教学内容相结合，顺应不同年龄段学生的身心发展规律，考虑受家庭环境影响对学生体育训练的制约因素，如训练器材、训练内容难易程度、训练负荷等。也可以通过社团活动、冬夏令营、社区体育活动、参观体育场馆等方式布置丰富多样的体育作业。

樊松芳从学校实践中也发现，体育家庭作业的布置必须根据体育与健康的教学大纲要求，依据小学生的年龄特点、生理心理特点和学生的个体差异性，来分年级、分时段、分类别、分层次有效地、针对性地布置体育家庭作业。比如：身体素质比较好的学生要求熟练程度和准确性高；身体素质一般的学生可以降低要求标准。

“体育家庭作业需要一些教材和平台。”毛振明补充说，“不是所有的体育教师都能布置好科学的体育作业，那么政府就可以委托专业的体育研究团队开发系列的体育作业，可按照年级、性别、身体问题等加以区分，然后政府搭建平台，让各学校在上面选择作业布置给学生，以实现体育家庭作业的资源共享并确保体育家庭作业的科学化。”