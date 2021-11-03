支持生育，除了多放假还能做什么

来源：中国青年报

作者：土土绒

日前，陕西省司法厅就《陕西省人口与计划生育条例（修订草案征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》）征求意见。其中，与生育相关的假期大幅度增加，吸引了公众的广泛关注。

《征求意见稿》提出，职工合法生育子女的，在法定产假的基础上增加产假60天，同时给予男方护理假15天，夫妻异地居住的给予男方护理假20天。在子女一至三周岁期间，每年给予父母双方各不低于30天的育儿假。女职工生育三孩的，再给予半年奖励假，其配偶增加护理假15天。

2021年8月20日，全国人大常委会通过《中华人民共和国人口与计划生育法〈修正草案〉》，允许一对夫妻生育三个子女。此后，各省级行政区陆续修订本地计生条例，与上位法相衔接，都提出了落实三孩生育政策，提倡适龄婚育、优生优育；并且在减轻家庭生育、养育、教育负担，加大生育保障等方面提出了一系列措施。

目前来看，陕西省的《征求意见稿》在假期调整方面，是步子迈得较大的。女职工生育三孩的再给予半年奖励假，子女三周岁以内父母每年各享有至少30天育儿假，这些规定大大增加了父母双方的假期。特别是对于女性来说，延长后的产假加上半年奖励假再加上育儿假，将有一年多的假期。

对于育儿来说，这当然是一个好消息。父母双方有了大量时间抚育婴幼儿，这可以说为破解“带娃难”问题下了一剂“猛药”。但是，作为一名女性，在看到“半年奖励假”的时候却不由自主地一哆嗦。这么长的假期，将带来什么样的影响？

给员工放假，付出成本的主要是用人单位。在此之前，不乏用人单位在招聘时询问女性的婚育计划，甚至有单位明确规定女员工的生育时间，就是因为用人单位认为女性生育带来了“负担”，试图控制和减轻这种“负担”。为此，人社部等九部门专门出台通知，明确规定招聘过程中不得询问女性婚育情况，不得将限制生育作为录用条件。

即便如此，生育成本如何合理分摊，仍然是个绕不开的话题。给父母增加假期，减轻了家庭的育儿负担，却增加了用人单位的人力成本。这个成本如何消化，对企业来说无疑是个难题。虽说企业也有支持生育的社会责任，但如此大幅度地增加假期，仍显得有些激进。

在这种情况下，用人单位会不会因此更倾向于不招女性员工呢？女性的职场之路会不会遭遇更多绊脚石？这些都是在延长假期的同时不得不考虑的问题。假如女性的职场之路因此而更难走的话，那么，她们的生育意愿很可能变得更低。这就与出台新规所期望达到支持生育的目的背道而驰了。

事实上，构建生育友好型社会，是一项需要全社会参与的综合性大课题。提供假期固然是一种思路，但还远远不够。就解决“育儿难”问题来说，进一步拓宽普惠性托育服务的供给渠道，鼓励企业等用人单位参与提供托育服务，也是近年来日渐被关注的话题。《“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案》明确提出，“支持工业（产业）园区、用人单位等利用自有土地或设施新建、改扩建托育服务设施，普惠托位要向社会开放提供。”

相比于其他类型托育服务机构而言，企业可以根据用工特点提供更符合员工实际需求的托育服务内容，帮助员工更好地平衡工作与家庭的矛盾，提升员工的归属感。当然，即便是这类托育服务，也不是完全交给用人单位就行，还需要政府部门提供财政或税收支持，专业机构提供规范的业务指导，相关部门进行有效监督等。社会各界通力合作，才能扎实拓宽普惠性托育服务渠道。

鼓励社会各方力量合作，提供更多普惠性托育服务，进一步拆除女性就业的各种隐性门槛，或许才是支持生育的更有力措施。

