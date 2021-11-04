亚洲各地重新开放观光 苦候不到高消费力的中国游客来访

来源：路透社

亚洲各地逐渐放宽国际旅游限制，向世界各地的访客开放边境，对于受到严重打击的区域旅游业者而言是一大福音，然而却有一个巨大的例外。

中国先前是全球最大旅客输出国，但目前其国际航班的运能只有疫情前水准的2%，同时也还没有放宽严格的旅游限制，因当局对于冠病病毒坚守清零立场。

这对于泰国Laguna Phuket等旅游业者而言，等于一年少了2550亿美元的年度旅游市场消费额，这是他们试图弥补的部分。

Laguna Phuket董事总经理Ravi Chandran表示，该公司五座渡假村已经将营销重点转向欧洲、美国、以及阿联酋等地，以弥补苦等不来中国游客的损失；在疫情发生之前，中国游客占该公司业务量的25%-30%。

Chandran说，“时至今日，我们还没有在中国进行大规模的宣传或促销...因为我们认为时机还不成熟。”

这场疫情估计已经让泰国每年损失500亿美元的旅游业收入，而根据官方的旅游数据，中国旅客的消费额要高于平均水准。

泰国周一将开放接待游客的地区扩大到普吉岛以外，希望今年能有18万外国游客入境，与2019年约4000万游客相比可以说是微不足道。

许多专家预计，中国至少在明年第二季之前都将继续实施这些严格的措施，比如对回国人员进行长达三周的隔离，然后可能会按国家逐步放开。

“旅游目的地必须找到新的客源市场，学习如何营销和迎合不同的文化，”亚太旅游协会(PATA)首席执行官Liz Ortiguera指出，马尔代夫就是疫情期间取得成功的难得案例。

马尔代夫这个位于印度洋上的群岛国家在展会上大力自我推销，吸引了更多的俄罗斯和印度旅客。

在疫情爆发前，中国一直是马尔代夫最大的游客来源地，但2021年1-9月马尔代夫的游客总数仅比2019年同期下降12%。

旅游数据公司ForwardKeys估计，中国出境游要到2025年才能恢复到疫情前的水平。这也将迫使航空公司重新评估航线，因为数据显示，2019年38%的中国游客搭乘外国航空公司的航班。

即使新加坡、泰国和印尼的巴厘岛逐渐对国际旅客开放，但因为没有中国游客，泰国航空和印尼鹰航(Garuda Indonesia)正大幅缩减机队，是为重组计划的一部分。

行业调查显示，当中国真的开放边境时，许多人出于对冠病的恐惧，仍然不愿出国旅行。

中国国内假期赴海南岛度假也出现热潮，海南岛现在提供免税购物，未来这对出访香港和韩国等附近目的地将构成威胁。

“老实说，我对国际旅行没有太大热情，”29岁的北京研究员Kat Qi 说，她在疫情前曾去过东南亚和英国。“我想去的很多地方都在欠发达国家，自然风光优美，但往往是疫苗接种率最低的国家。”

“市场将发生变化，因此2022年出游的中国民众将与2019年的很不同，”中国出境游研究所(COTRI)所长与创始人王立基(Wolfgang Georg Arlt) 表示。