“过度娱乐化”不整治 祸害几代人

来源：环球时报

作者：谭飞

上海、江苏、浙江、湖南四省市广播电视台日前因卫视节目存在“过度娱乐化”的问题被主管单位约谈，引发广泛关注，这说明社会各阶层对于某些现象已经产生普遍的厌倦心理。在涉及卫视这类传播范围广泛、观者众多的媒介平台时，有关部门在必要的时候进行督导和指引，就成为应有之义。

此前，一些综艺节目陆续被网友指出问题，因为它们都或多或少存在“过于娱乐化”的现象，即制造低俗内容、误导观众、宣扬不良价值观。比如一些节目为了蹭热度，从“谁上谁火”变成“谁火谁上”；还有一些节目频频被曝出通过各种“泼冷水”“假冲突”等制造嘉宾对立吸引眼球，内容抄袭、与网红公司合作杜撰假新闻、以大胸网红博眼球等负面消息也时有出现。至于某些婚恋节目，“照剧本演戏”、“婚恋观越奇葩越好”、请“假素人”大闹现场等“内幕”，也早已不是新闻。

如今，四家卫视被集体约谈，反映出相关监管部门对上述问题的重视。一些卫视的节目存在类似备受争议的现象，不是短期内形成的问题，它们是文化传播平台发展过程中出现的负面现象之一。像饭圈乱象、不良炒作、耽改剧、软色情直播等等，虽然其中不排除一些不良资本的恶意操纵，但更多是相关人员存在盲目且短视、缺乏合理与长期规划的问题。他们没有什么价值观和使命感的考虑，甘于流俗、勇于“创新”，纷纷比赛“刷下限”。他们要的只是话题和流量，追求的只有由此而来的利益。

尽管这类“过度娱乐化”现象曾被很多业内外知名人士屡屡提及并多次批评，甚至引发论战。遗憾的是，在没有强制手段的干预下，很多人还是在打量彼此，觉得“我不做我吃亏”“我不做，钱就让别人赚了”。这种扭曲心态造成一些文化传播业者始终在塑造价值观、评估社会影响等方面竭泽而渔，最后形成“唯利是图、图而不思、思而不悔”的恶性运营想法。

“过度娱乐化”的最直白翻译就是低俗化。对于低俗化的文化产品，无论产于“官媒”还是源自“民间”，都应被用最严厉的态度予以整治。无论是谁，只要敢尝试挑战社会主流价值观并从中牟利，轻则“约谈”，重则“关张”。这种治理力度，在未来相当长一段时间内都将成为我们文化传播平台监管的规则，希望能够以此逐邪气、正视听、树新风、育良人。

而且，无论是卫视乱象、影视乱象，还是直播乱象，都是彼此影响、互为“借鉴”的。10月中旬，微信安全中心发布《对视频号“无下限博眼球”直播行为的治理公告》。网红云集的长沙市也已经着手对泛滥于街头巷尾的网络直播进行专项治理。我们注意到，各种平台的直播功能出现以来，很多网络直播为了浏览量和点击率、诱导用户进行打赏，不惜无下限地进行低俗直播。洗脚水泡面、在街上下跪、学狗爬、故意打扮惊悚……甚至做出一些“很刑”“很可拷”的事情博取眼球。

这些人大概觉得，只要能赚钱，什么事都可以做。久而久之，这类无下限的低俗操作必然会吸引一大批人效仿。截止到今天，某些直播和短视频平台上，已经有近十万个账号被封禁，无一例外都是因为传播低俗内容。这还只是一些“不入流”的直播现象，尚属于民间行为。在影视题材和营销话题等方面，在过去普遍缺乏清醒认识的一段时间内，一部分相关从业人员错误地以为“黑猫白猫、能吸睛的就是好猫”，存在自欺欺人地一味追求流量和热搜的现象。

这些低俗化的网络直播、综艺节目和影视作品，如若不加以整治，将祸害不止一代人。我们的社会需要良性运行，影响社会思想观念的各类传播渠道就显得尤为重要。保护社会正能量和促使人们形成健康的三观，始终是每一个有良知有素养的人、节目和机构都应该自觉践行的。因此，治理文化娱乐界的低俗乱象，对于文化娱乐行业是一次洗礼；对于社会民众，是一件好事。对于卫视或其他任何一种文化传播平台而言，它们更应该清醒地认识到：观众真正欣赏的是“花”，而不是频频曝出的“瓜”。

我们要感谢社会正能量的意识觉醒和行动，这种行动功在现代，利在千秋。它时刻提醒我们，无论是谁，无论何种平台，传播价值观的时候尤其要有分寸。 （作者是监制、策划人、《四味毒叔》创始人）