来源：21世纪经济报道

作者：陈永杰

日前，西北某省一项关于人口与计生条例的征求意见稿提出，“女职工生育三孩的，再给予半年奖励假，其配偶增加护理假十五天”。产假一加就半年，跟此前华南某省在9月份公布的类似措施里加80天产假相比，一下子翻了一倍还不止。怪不得一些媒体用了报喜讯的标题来报道，“恭喜了，要多半年假期”云云。

然而，增加产假能否真正减轻年轻夫妇负担，是否能提振生育率？恐怕很多人都对此存保留意见，甚至不少人还会担心一个延伸出来的问题：女性就业是否将更难？

产假应该怎样放，过去几年间社会上有过多轮争论，笔者在本版也曾几度撰文。值得一再指出的是，这些讨论的背后都指向生育成本谁来支付这个核心问题。基于传统道德或者公序良俗，几乎所有人都同意社会应该支持孕妇生育下一代，因为对于父母他们是未来的照顾者，对于企业他们是未来的劳动力，对于政府他们是未来的纳税人。但是问题在于，孕妇的生育成本，应该如何在家庭、单位和财政之间分担？

现行的生育制度，医疗成本主要靠生育保险和医疗保险来承担大部分，再加个人自付小部分；产假则是完全由企业承担。因为按政策，孕妇放产假期间可继续按原标准领工资，企业则要为顶岗的临工再支付一笔工资。回头来看，这些年来我们不断在增加的产假，会发现这笔需要企业额外支付的工资，从原来的三个月，到后来有条件地延至半年，如果一些地方出台措施鼓励生三孩再加半年产假的话，可能就是一年。无疑，这对于企业而言是不小的负担。细读这些延长产假的政策文本，似乎均未说明当地政府如何为企业解决这些新增的成本。

在高度竞争的市场经济之中，企业的“理性选择”就会是减少聘用有可能要多放产假的女职工。令人遗憾的是，大量实证研究早已证明这正是女性就业困难的主因之一。

一种公众的生活常识也似乎正在形成：每一次增加产假，往往令更多求职女性遇上更高的求职壁垒，更多的在职女性面对更大的职业生涯挑战。这种压力之下，于是有更多的大学应届女学生选择转向考研和考公。一个无奈的现实是，高学历群体的就业领域往往都在公共部门之中。诚然，有财政经费支撑机关事业单位往往对工资成本远没有企业那么敏感，但容纳更多就业人口的却是后者。

解决问题的办法其实一目了然：真正能减轻年轻夫妇生育负担，同时又不太影响女性就业的做法，只能是增加财政在生育成本中的负担比例——做到妈妈生宝宝，国家来保障。企业的本职是做经济贡献，作为用人单位，在生育成本上或许更多地是扮演一个协助的角色，提供福利的主体仍然应该是国家。

从这个思路出发，一些省市的做法开始朝着更加科学有效的路子上走了。例如甘肃临泽的育儿补贴政策，二孩每年发5000元，三孩则发一万元，直到孩子三岁。类似地，四川攀枝花也对生育二、三孩的户籍家庭按每月每孩500元的标准发育儿补贴，直至孩子三岁。值得强调的是，就政策条文来看，这些育儿补贴都是由财政支出的，没有把任务压到企业头上。值得为这些西部省市的做法点赞，它们虽然并不富裕，但在支持和鼓励生育这件事上，甚至比东南沿海的一些一二线城市采取的延长产假措施要实在得多、实诚得多。

（作者是中山大学政务学院副教授）