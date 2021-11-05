我们怀念李泽厚，其实怀念的是什么？

来源：澎湃新闻

作者：李垈

在生活和信息高度拥挤的今天，选择性记忆和集体失忆变成我们的日常，以至于很多当年刻骨铭心的生活事件和精神强刺激，也被记忆的筛子过滤在幽深的时间背影里。或休眠，或永久性消磁失忆，成为沉淀在生命深处的暗影，乃至成为生命的黑洞。

有的记忆只是被雪藏，而不是永久地失忆。它会在某个时点，被某种偶遇的机缘或事件，点燃，激活。值此时刻，唤醒的记忆能超度沉重的肉身，时间之门被轻轻推开，将整个生命带进过往时光，沉睡的记忆被电光石火般激活。哪怕是垂暮老者，也能青葱焕发，满血复活青春记忆。

这种时刻可遇不可求，要看机缘。这个时刻多是个人性的，不会群体性被激活。一个群体乃至一代人集体遭遇这种电击般的精神复明和记忆觉醒，似乎更难，但不是没有，也要看机缘；只不过，这机缘更加稀薄。

近日，李泽厚先生去世，激起了一代人的精神震感。

李泽厚先生从公众视野中早就消失了。这倒不是因为他远在异域他乡，千山万水阻隔了交流的距离。即便他还在域内，也会远在公共视野之外。虽然，偶尔有媒体披露他的讯息，但在满沟满谷、满屏满端的海量资讯面前，李泽厚先生的星点新闻根本成不了公众注意力的锚点，更上不了热搜。

更何况，李泽厚先生的思想和学问注定是小众的，怯生的。孤绝如李泽厚者，注定是与当下的社交时代绝缘的。

遥想当年，李泽厚先生是一个时代的精神灯塔。

他以一己之功点燃了一代人的心灯。

《美的历程》横空出世，万人空巷，倾国倾城，迅速成为上个世纪80年代最重要的文化事件之一，也成为李泽厚先生个人著作史上最重要的传播奇迹。

为什么《美的历程》以及他的“三部曲”会引发这么大的影响？！

这是一个时代的青春之歌！

这是解冻时节的春之声！

对于走出“中世纪”式集体蒙昧时代的80年代国人而言，因久困“铁屋子”，突然被放生，大家都会有集体晕眩之感，不知道怎么说话，更不知道如何思想。思想解冻，需要电光石火。李泽厚先生系列著作，如久旱甘霖，成为解冻时节的“激流三部曲”。

李泽厚的文字是力与美的艺术，在读者内心点燃，引爆，炸裂，引起一代人的精神共振。

好雨知时节。李泽厚的文字，不早不晚，在时代的燃点上引爆。

李泽厚先生一不小心成了一个觉醒年代的精神燃烧弹。

当年，有缘遇见李泽厚文字的一代人，在觉醒年代的集体知识困乏和思想贫瘠中，在知识选择和思想选项高度单一的起点上，他们以惊人的整齐，向从天而降的馈赠顶礼膜拜。此时的李泽厚被圣化为一种精神偶像。

当年的这一代人，在后来的时光隧道中逐渐走远，走散，人生的轨迹和思想的光谱也渐渐散开、分殊，万川归海，形成更大的海域。

不过，这些后来消失于茫茫人海中的人们，曾有一个共同的机缘：那就是他们曾在李泽厚早年的文字世界中相遇过。

正因有这份共同的精神际遇，他们的精神履历中都会刻下一段相似的记忆。有这份集体记忆在，也会来生命中的某个时刻，再次相逢。

令人喟叹的是，这个时刻竟是李泽厚先生远去天堂之时……