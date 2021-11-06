从“饭圈”乱象到“删照门” 豆瓣真的“清朗”吗？

来源：证券日报

中国工信部近日发布通报称，针对近期用户反映强烈的App超范围、高频次索取权限，欺骗误导用户下载等违规行为进行了检查。其中，豆瓣因超范围收取个人信息被点名。按照工信部要求，豆瓣需要在11月9日前完成整改。

在此之前，豆瓣已经进行了为期半年的“清朗”行动，封禁了一批用户账号，暂停了不少热门小组的发言，试图解决“饭圈”带来的文化冲突，还“原住民”一片干净的“精神角落”。

“在互联网圈子里，豆瓣是一款气质独特的产品，走着自己不紧不慢的步伐，但是近年来被饭圈粉丝裹挟着，显得不伦不类。一方面，互联网平台对流量存在天然的需求；另一方面，小组无序扩张，已经侵蚀到豆瓣其他板块的空间了，比如读书、广播。”有互联网分析师对记者表示，成立16年，豆瓣似乎越来越“拧巴”了。

违规收集用户信息被点名

工信部点名，被业界看作为豆瓣“删照门”的处理结果。

此前有用户反映，自己在豆瓣评论区发的照片被无故删除，随后手机系统又检测到豆瓣删除了相册内的照片。根据豆瓣个人信息保护政策，对基于储存权限附加功能的相关条例中写道，用户在使用豆瓣的扫一扫、更改图像、拍摄照片或视频功能时，需开启此权限。若不开启，则无法使用相关功能。

豆瓣曾于10月27日回应称，工程师经过进一步技术分析，发现在较差的网络环境，系统认为帖子同时发送多个带图回复时，会导致误将用户上传的图片当成缓存文件删除，该bug的发生概率较低。豆瓣将在下个版本中修复。

但根据工信部通报，豆瓣确有超范围收取个人信息的行为。

来咖智库CEO王春霞对记者表示，“必须正视个人信息保护问题，往往被技术中立的外衣包裹，会存在信息不对称，用户往往都难以发现。随着用户意识的提升和监管环境的趋严，未开平台可能还会面临更严格的处罚。”

上海财经大学电子商务研究所执行所长崔丽丽告诉记者，App在运行过程中通过各种端口调用设备数据是比较常见的情况。互联网平台收集用户数据是积累数据资产的过程，对于平台企业而言，数据就是真金白银。过去平台商业模式尚未清晰之前，由互联网平台在信息技术设施、软件等方面投入成本，为用户提供“免费”或“低价”的互联网服务的同时，获取用户在使用过程中的数据就成为一个顺理成章的事实。

崔丽丽认为，杜绝此类现象，一方面通过相关监管部门的立法、管理等进行规范；另一方面也要依托于平台的自律。在为用户提供良好的使用体验的同时，更多地从社会价值和企业责任的角度，把赚取不当利益的“野心”关在笼子里。

重拳出击整治饭圈文化

今年，豆瓣的日子并不好过。6月15日，“清朗‘饭圈’乱象整治”专项行动开展，豆瓣随即开展整治“饭圈”乱象的专项工作。

“饭圈小组”成了豆瓣的一块胎记。去年年底，国家网信办就曾因“知识社区问答”平台出现利用知识“包装”、传播历史虚无主义、恶意营销等违法违规信息问题，督促豆瓣等20家重点平台展开自查自纠。据国家网信办数据，相关平台当时累计处理各类违法违规信息38.4万余条，处置违法违规账号8400余个。

再往前追溯，2019年，在娱乐圈颇有影响力的 “豆瓣鹅组”（前身为“八卦来了”）一度被雪藏，该小组创建于2010年5月份，目前拥有近70万用户，平时以娱乐八卦帖子为主，通过对一些热门娱乐时间的“独家爆料”，逐渐成为众多娱乐新闻的第一发酵地。今年9月底，“豆瓣鹅组”被暂停使用2个月，直至目前仍未开放。

豆瓣“拧巴”着商业化

从2005年，豆瓣依靠数据推荐起家，随后迅速拥有书影音、豆瓣笔记、豆瓣小组、豆瓣同城等多个子频道和产品，最初是文艺青年的“精神角落”。

“慢”这一特点几乎被刻在豆瓣的基因当中。2009年，豆瓣上线的第四年，用户才突破千万。豆瓣相关负责人告诉记者，截至2021年6月份，豆瓣的注册用户达到2.3亿。但根据易观千帆监测数据，2021年4月份豆瓣月活用户为1079万。

尽管与豆瓣同时代发迹的互联网平台，大部分走上了资本市场的舞台，尽管外界为豆瓣贴上“商业化速度过慢”“产品冗杂”等标签，但豆瓣在商业化的道路上一直有所保留。

“豆瓣想挣钱，又想体面地挣钱，是拧巴的。”上述互联网行业分析师对记者表示。

在最早的商业计划书中，豆瓣创始人阿北构想出豆瓣在短期和中期的商业模式，即帮助用户发现一些新的、自己喜欢的东西，然后与电子商务网站分账获得收入。在此后很多年，图书分成成为豆瓣重要的收入来源。

在商业化中克制的豆瓣，却被“原住民”诟病。不止一位老用户对记者表示，豆瓣变了，这源于饭圈的入侵。2018年，《偶像练习生》《创造101》等选秀节目上线，相关粉丝涌入豆瓣小组，控评、拉踩、贴标签、性别对立，豆瓣不再像一个封闭小众的文化社区。

一位豆瓣资深用户告诉记者，自己曾在“雅典破产小组”为一位小说中的男主角说了句“好话”，因为不符合该组的“主流观点”，就被小组成员“挂了100多层楼”（即声讨了上百次），并将该用户在其他小组的发言截图“挂出来骂”。“我再也不上豆瓣了，一言不合就网暴。”据悉，雅典破产小组已被关停。

此次“清朗”行动后，豆瓣还能回到当初文艺青年“精神角落”吗？用户们仍旧期待着。

