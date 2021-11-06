二孩妈就业率低近一成，“母职惩罚”怎么破？

来源：澎湃新闻

作者：白晶晶

从2016年中国实施“全面二孩”，到今年放开“三孩”，舆论场上一直有一种声音：更宽松的生育环境，是否会间接影响女性就业？

近日，华中科技大学社会学院的一项研究表明，就妻子而言，与生育之前相比，生育一个孩子，其就业几率下降约6.6%；继续生育二孩，其就业几率再次下降9.3%。当然，这种变化主要体现在中等收入家庭。

在一定程度上，这些数据表明，一些人的担心并不是杞人忧天。

曾经，面对“平衡事业和家庭，是不是给女性的陷阱？”发问，演员小陶虹霸气回应，“这是一种习惯思维，为什么没人拿这种问题去质问男性？”或许，确有一长串“女强人”名单，能够证明女性可以家庭事业双丰收。然而，金字塔尖上的女性本就凤毛麟角，个案的成功不具备普遍意义。上述研究也表明，在高收入家庭中，孩子数量对就业影响不大。

体量更庞大的中等收入家庭里，女性承担了更多生育与就业的双重压力。摆在这些职场妈妈前面的问题，是事业、家庭、育儿的“三角”如何平衡。不少表面光鲜的“超人妈妈”，或多或少都在承受生育带来的“母职惩罚”，经常要以牺牲自我换取完美人设。

某招聘网站今年发布的《2021中国女性职场现状调查报告》显示，已育家庭再生育的意愿很难被推动，过半数职场爸妈表示将“维持现状”，不想再生。只有12.7%的职场爸爸希望生育更多孩子，愿意多生的职场妈妈只有5%。

女性是生育决策主体。提高社会生育意愿，如果不重视女性权益和需求，无异于缘木求鱼。现实中，面对竞争激烈的就业市场和职场，一旦选择生儿育女，不少女性要么遭受歧视，丧失一定求职优势；要么被边缘化，遭受“玻璃天花板”越设越高的命运，最后黯然神伤，无奈放弃或部分放弃多年的打拼成果。

无论男女，想在职场脱颖而出，应该靠干劲冲劲韧劲，而不是用性别论英雄。如果女性只能在生育和事业的夹缝中求生存，她们面临的自我怀疑和身份危机，只会加剧“恐生”的情绪。

也就是说，在回答“想不想生”和“生了怎么养”问题时，女性应当被更多看到。

鼓励女性自强自立，实现从“我都要”到“我都可以”，当然必须。但更重要的是，营造更公平的就业环境、更和谐的家庭环境，不让生育成为女性就业的绊脚石和职场打拼的过重负累。

为女性权益兜底，是构建生育友好型社会的基石。中国人民大学人口与发展研究中心教授长宋月萍曾指出，“只有以女性为中心，引入性别视角，全社会，包括政府、企业和家庭都尊重女性的生育价值，帮助女性摆脱困境，缓解生育焦虑，才能将生育友好落到实处。”

自三孩政策落地以来，各地都在探索为职场女性松绑减负的法子，包括延长产假、育儿假，夫妻共享育儿假等。此外，进一步拓宽普惠性托育服务的供给渠道，也是有效破解“育儿难”的利器。

既能赚钱养家，又能貌美如花；既能在职场上披荆斩棘，又能将小家庭维护得井然有序。各方合力保障女性职场权益，是让社会生育意愿从“心动”转化为“行动”的基石。