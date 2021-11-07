少些套路多点真诚 让白菜卖出“白菜价”

来源：北京青年报

作者：朱波

为守护消费安全，中消协结合近几年双十一消费者投诉情况，近日发布了双十一不可迷信低价、留心商家促销规则、谨慎囤货避免浪费等“六大消费提示”，同时，还敦促各类电商经营者，多一些诚意、少一些套路，让消费者真正享受到实惠。

每年的双十一电商购物节，各大平台总是打着诱人的“特惠促销”“百万补贴”“满减优惠”“限时秒杀”等口号，大幅度的优惠吸引着消费者的目光。然而，当人们过多地去思考网购所带来的促销优惠时，也不能忽略了其所带来的“温柔陷阱”。如明降暗涨、拒不退换、半夜付尾款等一系列“神操作”，让很多消费者不得不感慨“双十一还能不能好好买东西了？”因此，消费者需要擦亮双眼，理性消费。

现实中，一些电商或网购抱着“不捞白不捞”的心态参与网络促销活动，这虽然可能在短期内获得不错的收益，但类似违背市场交易诚信原则的做法，终究不是长久之计。就拿“明降暗涨”来说，若一旦被消费者投诉、相关部门证实则涉嫌欺诈。对此，《消费者权益保护法》明确规定，经营者提供商品或者服务有欺诈行为的，应赔偿消费者相应的费用。

笔者在此提醒蠢蠢欲动的“剁手军团”们，首先要理性选择，缺少了这件东西，就会对自己的生活造成影响，那就说明真需要这件东西，为此，选择自己能够用得到的商品时，不要贪图小便宜去盲目跟风，下单前要做到“货比三家”或“价比三家”。最为关键的是，收到快递后要做到先验货再签收。网购商品涉及到网店、快递等多个环节，各环节都有可能损坏商品，要注意在签收前开箱验货，确保与自己所购商品一致并完好无损后再签收。要注意保留消费凭证，以便发生纠纷时及时、有效维权。

总之，激发经济市场活力、打造市场经济“升级版”，必须完善商品价格机制，让市场起决定性作用。在这个过程中，商家们理当遵循市场经济的逻辑，采取正当促销手段，少些套路，多点真诚，只有让白菜卖出“白菜价”，才是真正意义上的对市场负责、对消费者负责。