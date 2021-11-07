《三体》影视化这回真来了？

来源：中国新闻网

前有网飞(Netflix)版《三体》发布演员阵容，后有中国国产剧版《三体》发出预告片，最近《三体》影视化又成为众人关注的焦点。

导演卡梅隆曾在一次对谈中对刘慈欣说，《三体》电影版是他最期待的中国科幻电影。然而，这个“科幻大饼”的落地之路却并没那么顺利。这次，《三体》影视化真来了？

国产剧版《三体》VS网飞版《三体》

最近，国产电视剧《三体》发布一条3分钟多的预告片，在网上引起热烈讨论。

尽管剧版《三体》在去年就已公布演员阵容，但这版预告片却是首次曝光剧中的人物形象，王子文、陈瑾版的青年和老年叶文洁，张鲁一版的汪淼，于和伟饰演的史强，李小冉饰演的申玉菲以及林永健饰演的常伟思，一一呈现在观众面前。

从预告片来看，剧版《三体》走的是忠实原著的路线，不管是红岸基地、三体游戏、ETO集合、古筝行动等场景，还是“整个宇宙，将为你闪烁”“消灭人类暴政，世界属于三体”等经典台词，都做到了较高的还原度。当然，也有网友吐槽，预告片中特效还有待提高，缺乏科幻片的质感等。

而在演员上，叶文洁的选角得到了诸多认可，尤其是老年叶文洁，不少人评价“太对味了”。其他演员也大多是实力派，虽然并未完全契合粉丝想象，但有网友认为“演员演技还是可以的，愿意期待这会是一个好作品”。

《三体》预告片发布后，更多人是拿其与网飞改编版进行对标，两者正面对打。

10月底，网飞刚公布真人剧集版《三体》的第一批12名演员，包括本尼迪克特·王、周采芹、约翰·C·布莱德利、利亚姆·坎宁安、约翰·艾德坡等。

该剧由《权力的游戏》主创大卫·贝尼奥夫与D·B·威斯携手《极地恶灵》第二季创作者亚历山大·伍共同打造，刘慈欣与英文译者刘宇昆任顾问制作人，《七月与安生》《少年的你》导演曾国祥执导。

有网友对网飞改编表示期待，刘慈欣做顾问，网飞制作，应该不会很差。但这版《三体》也招致很多争议，有网友形容看到选角后“两眼一黑”，因为没有几个亚洲面孔。也有人质疑，网飞能否真正拍出《三体》的内涵和价值观。

从选角看，目前看国内版更胜一筹。从制作上，《权力的游戏》班底也具备一定优势。国产剧版VS网飞版，谁会更胜一筹？

《三体》坎坷改编路

有着“中国第一科幻”之称的《三体》，很早就开启了影视化之路。导演张番番在接受采访时表示，2009年他就已经把这个项目收下来了。

刘慈欣曾透露，当初转让小说改编权时，国内科幻电影还处于很冷清的状态，科幻作品的改编权人们不是特别关注，《三体》这部作品也远没有现在这样的影响力。

“当时我的其他作品还有人来问，有的还转让出去了，倒是《三体》‘无人问津’。”

但很快，《三体》的影响力就超出了很多人的想象。2012年，《三体》三部曲销量突破40万册，掀起一波科幻热潮。

2014年，游族网络获得《三体》版权，同年游族影业宣布斥资12亿打造系列电影《三体》。电影由张番番导演，冯绍峰、张静初、唐嫣、杜淳、吴刚、张翰等出演。2015年7月，《三体》电影实拍部分杀青，进入后期特效阶段。

同年8月，《三体》斩获雨果奖，电影版备受关注。

然而次年，就传来坏消息。有网友爆料电影《三体》上映将无限期推迟，影片监制、出品方游族影业CEO孔二狗已离职，特效团队被更换，导演张番番拍摄的素材也被废弃。对此，游族影业发布声明予以否认，称后期延期是为了打磨特效。

不过时至今日，《三体》电影仍没有下文。

《三体》坎坷的改编路在2018年迎来转折。三体宇宙文化发展有限公司成立，开始专注于《三体》IP的全球授权，《三体》影视化进入快车道。

2019年5月，《三体》电视剧版正式立项。次年开拍，由白一骢任编剧，《红色》导演杨磊执导。6月，动漫版也正式启动。

2020年9月，游族宣布与网飞(Netflix)达成协议，联合开发制作《三体》英文系列剧集。

“《三体》嘛，以我们目前的经验来说，有一定困难。”在面对卡梅隆的期待时，刘慈欣曾如此表示。

而卡梅隆认为，《三体》这本书拍成电影，首先在量上就要6部电影，不然会是打水漂，没有深度。

卡梅隆还表示：“从历史的角度来看，很多科幻小说的改编是很难的……电影只有两小时，条件非常有限，没办法把那么大的故事讲清楚，这是科幻的老难题。”

《三体》影视化，终于在2021年末见到一丝曙光。某种程度上，能够拍出来也是一种胜利。

你期待吗？