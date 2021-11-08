淘宝海外购乱象：花钱即成“境外买手”卖假洋品牌

来源：澎湃新闻

作者：吕新文

海外代购行业近年发展迅速，随着监管部门对“假海淘”打击力度的增加，行业日趋规范，但仍有一些消费者反映通过海外代购买到了假货和仿货，同时陷入维权难、索赔难的困境。

淘宝全球购买手项目，汇集了众多长居境外的买手，按照平台规定，成为全球购买手需要提供境外不少于六个月的护照证明。然而，澎湃新闻日前调查发现，该项目存在卖家身份审核漏洞，甚至有商家在淘宝店上挂出服务——无需提供任何身份证明信息，只需花费数百元，提供账号，就可“一条龙”成为全球购买手。

11月1日，澎湃新闻在淘宝网找到其中一家商家，花了350元（人民币，下同，74新元），仅提供了网店的账户密码信息，两天后就收到了淘宝网官方发来的全球购入驻成功的信息。此外，该商家还表示可以提供境外代签到等一条龙服务。

澎湃新闻记者近日走访福建莆田发现，当地有一些商家通过淘宝全球购平台，将本地产品包装成境外海淘产品出售。仍有一些商家通过当地快递点的关系，伪造“境外上线”的快递信息。

“全球购买手”都是境外买手么？

淘宝网官方信息称，淘宝全球购是淘宝于2007年开创的海淘购物入口，是中国第一个海淘消费入口，也是目前中国最大的海淘购物平台。淘宝全球购平台拥有超2万名买手，买手长期生活在境外、懂得境外商品和生活方式、擅长粉丝运营。

《淘宝网全球购市场管理规范》称，全球购买手市场是淘宝网为身在境外且有能力提供海外品牌商品代购服务的卖家量身打造的专属创业平台。

然而，这些全球购买手都是长期在境外的买手么？

关于“全球购买手”的入驻，上述规范介绍，暂无淘宝网店铺的，只需创建店铺并满足两项要求：（一）买手人在海外的证明材料，要求有效期不少于六个月的护照证明；（二）店铺状态正常。已有店铺的须满足11项要求，包括店铺中海外商品数（至少有三个有效在线商品）及海外商品销售占比均达100%等。

成功入驻后，卖家店铺中将浮现“全球购买手”标识，卖家将拥有专属的经营工具和经营保障。店铺中符合海外商品要求的商品页面将浮现“全球购”标识。

然而，澎湃新闻记者从手机淘宝上检索“全球购买手入驻”，出现了多家代办机构的店铺信息，服务内容包括全球购店铺入驻、买手入驻、买手境外签到等服务。有的店铺打出广告中称，通过“独家技术”进行全球购“买手+店铺”的入驻打标。这些店铺中，显示购买数较多的达到上百人。

随后，记者和其中多个店铺表达了想入住淘宝全球购买手的想法，客服均答复可以完成，同时推荐让顾客加微信详聊，而不是在淘宝旺旺中介绍更多情况。

这些店铺对外标注的价格多在10元到100元之间。几个客服均称，店铺对外标注价格多为虚拟价格，实际办理入驻服务价格在200到800之间。有客服称，办理全球购买手，不需要提供境外护照证明，只需要提供店铺账号密码，有“技术”顺利办理入驻。

花费350元两天后成为“全球购买手”

淘宝网官方发布的全球购买手入驻流程显示，入驻需要五个程序：首先是开店；第二是提交护照信息证明；第三步是小二审核，审核时间一般为三个工作日；第四步是签到激活；最后才入驻成功。

一名上述店铺的客服人员介绍，联系他们要求办理全球购买手入驻的客户不少，每天有将近10个左右的买手通过审核。一般可以保证在一到两个工作日完成审核。

11月1日，记者按照客服要求，先是花费350元拍单，之后将刚申请的店铺账号密码提供给其中一家店铺的客服人员。11月3日上午，记者收到了淘宝网官方发来的邮件：“亲爱的卖家您好！您有关全球购买手的准入申请，现已审核通过，感谢您的参与！”

记者再次登录淘宝网，店铺信息显示全球购买手“已入驻”，店铺上也打出了“全球购买手”的图标。

一店铺客服人员向澎湃新闻介绍，审核时并不需要提供店主的信息，只要提供一个境外买手的护照和签证信息就可以，他们店铺提供的就是另一个同事的护照信息，“安全性肯定没问题”。

《淘宝网全球购市场管理规范》提到，“买手须在申请通过后30天内，登录主账号进行至少一次境外签到；签到成功且依然符合申请条件的，视为成功入驻。”第七条还规定：“全球购买手近三个月应至少有一次有效的境外签到记录。”

多家店铺客服人员也称可以提供境外代签服务，但受到疫情影响目前境外签到的要求暂时取消，如果恢复到时也可以代签打卡。

澎湃新闻联系了淘宝面向商家的客服“阿里万象”，客服的答复证实了上述说法：受到海外疫情影响，全球购买手不做准出打卡考核，待疫情结束后会再通知全球购买手商家进行打卡。

对于上述提供代办服务的店铺，该客服向澎湃新闻表示，虽然是淘宝的店铺，但并不是官方行为，代办是存在风险的，买手的入驻条件需要是自己符合才可以，建议不要相信这种代办。

有商家称利用全球购平台卖本地商品

上述淘宝商家客服向澎湃新闻介绍，入驻全球购要求海外商品数占比及海外商品销售占比均达100%，至少有五个以上有效在线商品（若申请买手资质需三个以上）。淘宝将根据商品属性（海外品牌商品或无品牌的非标品类商品）、商品采购地、物流订单等维度，综合判断是否为海外商品。

“品牌是海外的，发货地、采购地这些也建议是海外的比较好。”该客服表示。其介绍，入驻“全球购买手”后，会有专门的图标，一定程度上增加买家的信任度，同时经常有针对这个入口的活动，可获得流量的提升。

澎湃新闻近日调查发现，有人利用淘宝全球购买手平台售卖中国国内产品。

一家有全球购买手标识的店铺负责人向澎湃新闻称，其也是通过代办的方式办理买手资质，之后上架上宝贝，“实际上是国内的商品，挂一些国际小品牌（的牌子），不会被查。”如果有一些顾客比较在意物流信息，也会为其提供“异地上线”的服务。

几年前，有快递公司被曝代收点提供“异地上线”服务，且专门建虚假海外物流查询网站，帮国内厂商虚构香港、美国等地发货信息，掩盖真实发货地点。多次被媒体曝光后，该现象减少了很多。

11月1日前后，澎湃新闻走访莆田市安福电商城发现，此前媒体曝光的快递网点打出“异地上线”的广告已经不见踪影，澎湃新闻询问多家快递点是否可以提供“境外上线”服务，对方均称已无此项服务。

一家做女士箱包的店铺负责人向澎湃新闻称，相比以前，“异地上线”确实少了很多，但也不是完全没有，已经转入“地下”。要和当地快递代理商有一定的关系，他们才会提供这个服务，“一般香港上线较为容易，美国上线费用就更高一些”。

刚离开全球购行业不久的莆田一电商负责人告诉澎湃新闻，前一两年挂着“全球购”标签，卖国内产品甚至假冒产品的情况很多，产品主要是鞋子、箱包、皮带、手表等。现在管控审查更严格，做的人会比之前少一些，但仍然存在。

他说，目前很多产品的材质、包装、标签等都可以仿冒包括阿迪、耐克这些国际品牌，以假乱真，很难分辨。有一些比较谨慎的消费者怕买到假货，会要求商家提供品牌正规发票，这时如果商家就会找正规的线下专卖店进行合作，给予专卖店一定的费用，由其向消费者开具正规的发票。这种方式平台和消费者都很难识别。

福建一高校电子商务教授彭辉（化名）向澎湃新闻表示，在实践中，面对当前跨境代购纠纷解决过程所面临的诸多困难，多数人会选择放弃维权，独自承受损失。一旦代购环节出现问题或是购买的商品存在质量瑕疵，甚至对使用者造成损害，实际购买人想要维权时则会面临着举证难、鉴定难、索赔难等问题。

彭辉表示，在交易过程中一定要保存好证据。首先是注意识别商家的身份、资质、信用。再则就是要注重有关电子证据的收集和保存，如使用过的快递单、收货单、付款单等单据以及银行转账的业务凭证，做好涉及交易的聊天记录的存档、截屏和网络公证，及时对交易商品及包装进行拍照或录像，以免发生纠纷时使自己处于举证不力的地位。