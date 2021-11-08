面簿改名、虚拟主播圈粉……元宇宙大火中引争议

来源：北京日报客户端

作者：赵语涵

美国社交媒体巨头面簿（facebook）宣布更名为“元”（Meta），一个名为“柳夜熙”的虚拟美妆主播搭乘元宇宙概念在短视频平台数日圈粉400余万，英伟达、微软、字节跳动、腾讯等中国国内外互联网科技巨头纷纷宣布入局元宇宙领域……

今年以来，元宇宙概念持续升温，也引发不小争议，创作《三体》《流浪地球》等经典科幻作品的作家刘慈欣甚至直怼“元宇宙将引导人类走向死路”。但这并未妨碍元宇宙成为继比特币与区块链之后的新浪潮。科技圈与资本圈的追捧下，元宇宙真的会是堪比移动互联网的划时代机遇吗？

虚拟人凭借元宇宙概念走红

“你是人么？”小男孩懵懂地发问，对面是一位手拿魔幻化妆笔、银色纹饰贯穿面颊、长发及腰的女子。这个女子是抖音目前最火的美妆博主，但她不是“人”。

10月31日，虚拟人“柳夜熙”的第一条视频内容发布后，迅速获得超百万点赞、关注，截至目前粉丝已有400余万。而在这条视频的标题上，就“蹭”着时下最热的名词——元宇宙。

柳夜熙幕后团队负责人、创壹科技CEO梁子康在谈到柳夜熙的诞生时表示其与元宇宙概念有关。半年前，元宇宙概念尚未火爆，团队已经关注到该领域并开始制作内容。期间，越来越多巨头开始入局元宇宙，但团队没有急于发布内容，而是精益求精做出独特创意。

柳夜熙的诞生，成为诠释元宇宙概念的一个生动范例。按照设定，她将成为一个虚拟KOL（意见领袖），被赋予神秘的国风形象。

2021年被认为元宇宙元年。今年3月，美国罗布乐思游戏公司上市，首次提出了元宇宙概念，被称为元宇宙第一股。“元宇宙”由“meta”（超越）和“universe”（宇宙）组成，即“超越宇宙的世界”，意为以VR、AR等技术手段构建一个与现实世界类似的平行世界。

事实上，元宇宙在一些科幻电影中已有体现。例如电影《头号玩家》中，戴上VR头盔便可进入“绿洲”虚拟世界，这里有完整的虚拟社会形态，主人公不仅能“看到”，还能通过体感套装感知虚拟世界中冲突引发的身体疼痛。

巨头与资本跑步入场

元宇宙概念提出后，吸引了科技圈、资本圈的超高关注度，一些国内外科技巨头和资本跑步入场，美国社交媒体巨头脸书就是其中之一。此前，脸书就曾表示将大力投入元宇宙领域，而就在上周，脸书甚至直接改名“meta”（元），即元宇宙英文名的前缀部分。

与此同时，微软、苹果、英伟达等科技巨头也没闲着。近日，微软宣布将为自家会议和视频通话软件添加3D虚拟形象与沉浸式会议，打造“企业版元宇宙”。而苹果方面也被曝出，VR设备新品已进入测试阶段，预计将在2022年发布。

国内的互联网科技巨头同样争相入局元宇宙。字节跳动近期接连收购了VR、芯片公司，意在为元宇宙布局。而天眼查显示，近期腾讯、阿里、网易等巨头也纷纷申请注册了元宇宙相关商标，如“QQ元宇宙”“王者元宇宙”“网易元宇宙”“雷火元宇宙”等。甚至创业失败又靠直播带货翻红的罗永浩，近日也表示将创业成立一家元宇宙领域公司。

元宇宙缘何火爆？业内分析，技术渴望新产品、资本寻找新出口、用户期待新体验是元宇宙概念红火的主要原因。从需求看，新冠疫情减弱人们在物理世界的联系，加强了虚拟交互需求，“宅经济”大幅看涨。从技术层面看，虚拟现实、增强现实、5G、人工智能、区块链等技术成为支撑元宇宙发展的基础。

概念引争议技术难点待突破

元宇宙概念大火后，争议也随之而来。曾创作多部科幻佳作、被称为“中国第一位元宇宙架构师”的刘慈欣直言，元宇宙将是整个人类文明的一次内卷，最后会引导人类走向死路。

在《时间移民》中，刘慈欣称，这个时代的人们正在渐渐转向无形世界，虽然可以在两个世界都有一份大脑的拷贝，但无形世界的生活如毒品一样，一旦经历过那里的生活，谁也无法再回到有形世界里来。

近日，武汉大学哲学院教授苏德超也在网上抨击元宇宙，认为其无非是哲学家诺奇克提出的“快乐机器”。这种机器一旦和大脑相连，被连接者将无法区分机器制造的幻觉和真实生活的区别。如果沉迷于此，将是一场人生灾难。

“数字生活的价值要超过物理世界的真实生活？太扯了吧？”不少年轻人对元宇宙的未来将信将疑，但仍期待完全沉浸式的极致快乐，更多资本也希望早早抢占元宇宙概念带来的巨大商机。

但元宇宙到底是什么？目前并没有公认的概念，各家企业都在尝试自己的实践路径。业界分析，元宇宙的产业构建还很遥远。在近日举办的百度AI开放日上，百度副总裁马杰就坦言，“蹭车的太多，真假难辨”，元宇宙要成为现实，还有三大技术难点需要突破，包括算力、算法与高昂的VR内容制作成本。他认为，目前元宇宙处于人们对其过度期望的时期，大概到明年下半年或者后年，潮水将会退去。