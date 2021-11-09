职业作家试水“剧本杀”：为年轻人埋下“光的种子”

来源：中国新闻网

“虽然疫情影响了展会流量，但我们展区仍得到较多关注和咨询，有对‘剧本杀’好奇的观众，也有寻求产业合作的伙伴。”8日，谈及刚刚闭幕的第八届成都创意设计周，四川省网络作家协会剧情交互文娱事业部主任董文芳对展览成果表示满意，“未来十分令人期待。”

据了解，首次亮相成都创意设计周的“剧本杀”互动娱乐展，由四川省网络作家协会剧情交互文娱事业部与成都八角沃克文化传媒有限公司共同主办。今年9月，四川省网络作家协会成立剧情交互文娱事业部，预示着“网络文学川军”将大举进入“剧本杀”行业，这将碰撞出怎样的火花？又将如何促进这一新兴文娱门类的良性发展？

进入一个角色，体验一段不同的人生，“剧本杀”正成为中国当代不少都市年轻人社交、娱乐的重要选择。据美团今年6月发布的《2021实体剧本杀消费洞察报告》，2021年中国“剧本杀”市场规模将超过150亿元人民币，消费者规模或达941万，超七成消费者为30岁以下的年轻人群，超四成消费者的消费频次在一周一次及以上。

处于产业链上游的剧本创作，在很大程度上决定着这个产业的可持续发展。现实中，有的作品结构扁平、人物脸谱化，难以给消费者带来惊喜感。“作为店家，我们希望看到更多高质量、有意义的剧本被创作出来。”成都酷儿彩虹探案馆负责人段小楼接触“剧本杀”近3年，他表示，自己的实体店每个月会更新部分剧本。据他近期做的一项市场调查，消费者对于剧本本身的要求，远高于对DM(“剧本杀”主持人)水准、服务、环境以及交通的要求。

鉴于“剧本杀”消费者多为“00后”“95后”，一些只关注感官满足与情绪释放、不考虑作品社会责任的剧本引发更深层次的担忧，“业内不乏一些不良创作者，为了获得短期市场效应、博取眼球，创作出带有惊悚、暴力元素的剧本。”四川省文化院团联合会融合文娱专委会秘书长严晖表示，“不健康”的作品对“剧本杀”产业是一种伤害。

在董文芳看来，文字工作者有责任为社会提供优质作品，传递正确的价值导向。今年6月，董文芳创作的《你不知道的事》投放“剧本杀”市场，该剧取材于真实事件，讲述了疫情期间中国科研人员争分夺秒抢制疫苗的故事。“这部剧本展示了一些真实的东西，有时候英雄背负的东西是一般人无法想象的。”董文芳说，希望年轻人多去了解身边“不知道的事”，看到他人的光芒，在心中埋下“光的种子”。

目前，四川省网络作家协会已有近20名职业作家参与到“剧本杀”创作之中，“四川拥有良好的创作沃土，希望职业作家开辟一条新路，创作出更多兼具故事性、商业性、文学性和社会价值的作品，让‘剧本杀’也成为一种时代力量。”董文芳表示。

严晖认为，创作一部优秀的“剧本杀”作品，不仅需要良好的文笔和有趣的故事，还需要创作者对游戏机制的深入理解。同时严晖还指出，要通过制度手段规范“剧本杀”内容创作，“在成都，我们建立了版权确权和内容审核机制，增加‘剧本杀’内容审核环节，此举有助于避免劣质内容流传到市面上。”