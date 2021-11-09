再赴沙迦 “减员”中国男足欲换刀

来源：中国青年报

11月7日，中国男足抵达阿联酋沙迦，照例在机场进行核酸检测后前往驻地酒店，晚些时候首堂训练课正常进行。前锋武磊由于在最近1轮西甲联赛中替补出场后再赶赴阿联酋，比大部队晚1天到达驻地。“减员”后的全队需要在沙迦完成两场比赛，分别是11月11日对阵阿曼队和11月16日对阵澳大利亚队，目前亚足联给出的比赛时间均为北京时间晚23时，中国足协则希望比赛能延后两小时进行，以避开当地晚间高温时段，同时向球迷开放主场，以便阿联酋当地华人进场为中国男足助威。

距离上一次离开阿联酋沙迦才只有短短一个月的时间，但中国男足团队的心境已经迥然不同：10月8日，中国男足在这里3∶2绝杀越南队，在终于获得12强赛首胜的同时保证了球队还有盘算出线可能性的资格——随后中国男足转战沙特，尽管11月13日客场与沙特队之战2∶3落败，但在西亚封闭长达48天训练和比赛后终于回国的喜悦，很大程度上冲淡了12强赛前4场比赛1胜3负的沉重感：毕竟11月两场比赛在主场进行，对手又有与自己实力档次相当的阿曼队。

只是最近两周国内多地出现的新冠阳性病例，让中国男足11月在主场作战的愿望无法实现。因此一个月后再赴沙迦，中国男足团队的心理状态很难用“积极乐观”形容。

中国男足遭遇出线危机自然不能全部归咎于客观因素的影响，但备战这一届12强赛所遭遇的困难，却远远超过历届世界杯预选赛总和，指望中国男足在这样的环境下“超常发挥”并不现实。事实上以中国男足的实战能力，10场12强赛能保证对阵越南和阿曼的4场比赛拿到足够分数已属不易，据此看来，“冲击世界杯”的要求即便是对于史无前例拥有多名归化球员的中国男足而言仍然“偏高”，而指望用“中国男足打进世界杯”来带动“中国足球整体发展”的美好愿望，也还需要至少两个周期的时间完成兑现。

认清现实、放下包袱、打出力所能及的高质量比赛，才是现阶段对中国男足最合理的要求。

和前一阶段在西亚的比赛相比，中国男足暂时将5名球员移出大名单，而这样的调整也不会对主教练李铁的排兵布阵造成任何实质性影响，毕竟中国男足还有27名球员可用，应对一周之内的两场比赛绰绰有余，更何况中国男足现在只剩“华山一条路”，最重要的责任应由负责冲锋陷阵、破门得分的前锋承担——至少在热身赛中，洛国富和阿兰同时首发并与张玉宁组成“三叉戟”的尝试，可以让球迷体会到主教练李铁“加强得分能力”的渴望。

据来自亚足联官网的消息，阿曼队早于中国男足3天便前往迪拜训练营开始一天两练，这也体现出阿曼队对于本场比赛的“极度重视”：阿曼距离比赛地沙迦只有数小时大巴车车程，阿曼提前两天前往沙迦进行“适应场地训练”本不足为奇，如今阿曼早早前往迪拜备战，这场比赛显然被他们当作更进一步的阶梯。在本组积分榜上，阿曼队与日本队同积6分因进球数多暂居第3位，本轮日本队在河内客场作战，阿曼队无论如何会将“全取3分”作为比赛第一目标。阿曼队主教练伊万科维奇始终强调的是，“如果无法争取前两名，我们也会争取小组第三名参加附加赛的资格”。

伊万科维奇不是中国足球的“陌生人”，早在2010赛季他还曾带领当时的山东鲁能拿到中超联赛冠军，亚洲足球评论员普遍认为伊万科维奇“战术素养很高”。

由此可见赢下阿曼队的难度之大容不得中国男足半点疏忽——凭借自己优秀表现获得教练组信任的前锋张玉宁，在首堂训练课结束后接受新华社随队记者采访，他说：“所有人在一起经历了很多困难，我们一定要把付出的努力和心血汇聚起来，全力以赴打好和阿曼队的比赛”，这样的表态完全可以代表全队心声，接下来就看中国男足能不能在赛场上真正做到“全力以赴”了。