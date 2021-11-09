来源：中国央视新闻

中国中央气象台11月3日发布今年全国首个寒潮黄色预警。从11月4日起，中国迎来入秋以来最强寒潮天气，多地“一夜入冬”。13日前后，中国还将迎来新一波降温过程。下一波冷空气还会这么猛吗？极端天气气候事件因何多发频发？《新闻1+1》连线中国气象局国家气候中心首席专家郑志海，为你答疑解惑。

寒潮来袭，是否意味着今冬将会是冷冬？

中国气象局国家气候中心首席专家 郑志海：一次寒潮过程并不能说今年冬天就一定是冷冬。关于冷冬，我们有比较明确的国家的标准和严格定义。首先它是针对冬季三个月的平均的气温而言，跟降温的幅度和范围都有很大的关系。我们有“单站冷冬”“区域性冷”和“全国性冷冬”三个等级。其中只有全国50%以上的站点都出现了气温明显偏低的情况才能算“全国性冷冬”。所以说判断今年冬天是否为冷冬，我们需要等冬季三个月结束之后，根据降温的幅度和范围再来判断。

将到来的下一波冷空气，还会这么猛吗？

中国气象局国家气候中心首席专家 郑志海：根据中央气象台预报，14日到16日中国北方地区还有一次冷空气过程，它影响的区域主要是在东北、华北和黄淮地区，大部分地区的降温幅度可能有4到6摄氏度，并且伴随着4到6级的大风。跟刚刚过去这次寒潮天气过程相比，它的降温的幅度和风力都是明显要弱的，同时在水汽条件上也是明显不如这次寒潮，所以说出现大范围的强降雪的强降温的这可能性更小一些。

今年冬天会否出现雨雪冰冻灾害？

中国气象局国家气候中心首席专家 郑志海：2008年中国南方地区发生了大范围持续性的冰冻雨雪天气，它与中高纬度冷空气活动频繁，南方地区低纬度的水汽条件比较好是密切相关的。那么从我们今年的预报上来看，今年冬季冷空气活动依然会比较频繁，但是南方的水汽条件要明显差于2008年，也就是说今年出现像2008年那种情况的可能性相对较小，不过我们考虑在西南地区东部、江南西部发生这种阶段性的低温雨雪冰冻的天气的可能性还是比较大的。

何为拉尼娜事件？影响中国气候的因素还有哪些？

中国气象局国家气候中心首席专家 郑志海：拉尼娜主要是指中东太平洋海温持续偏低的一个现象，就是偏低超过0.5摄氏度，并且持续5个月以上，我们就可以定义为一次拉尼娜事件。在大部分拉尼娜事件达到盛期的冬季，冷空气活动相对是比较频繁的，是有利于中国中东部大部地区的气温相对偏低一些，并且出现强降温过程的概率是比较高的。另一方面它也会使得西太平洋的高压减弱，造成中国南方的水汽输送条件变差，江南华南的地区水汽条件不好，降水偏少的特征。

既然全球变暖，为何寒潮来袭？

中国气象局国家气候中心首席专家 郑志海：全球变暖它不仅仅体现在平均温度的升高上，它还体现在我们天气变化的幅度明显增加上，也就是说在暖的时候会更暖，冷的时候会更冷，虽然平均起来看是一个偏暖的特征。同时，这种变化还有很明显的区域性特点，根据很多相关的研究，在全球变暖背景下，中国北方地区出现强降温事件的次数是在明显增加的，所以这次出现寒潮来袭的强降温过程和全球变暖的趋势并不矛盾。

极端天气气候事件因何多发频发？

中国气象局国家气候中心首席专家 郑志海：当前极端天气气候事件频发在一定程度上跟全球变暖有着密切关系。全球变暖的一个主要体现就是不同区域增暖的速度是不一样的，比如像在北极地区和我们高原地区增暖的速率是明显高于全球平均水平，正是因为这样热力差异的变化，尤其是像北极放大效应的影响，使得我们中高纬度的环流经向度明显加大，也就是说不稳定性明显加大，使得这种极端事件发生的频次和强度都是一个明显增加的趋势。