来源：中国青年报

作者：尹海月

不知道从什么时候开始，我们的消费正在被网红经济支配。吃美食先看美食博主有哪些推荐；出去玩先看社交平台上有人打卡了哪处美景。连看书都要去搜读书博主，看看哪本书“读了一口气停不下来”“读完令你思考人生”。

作为消费者，我们无非是希望能用最短时间，找到令人满意的产品。但很多时候，充当了意见领袖的博主们并不靠谱。

前不久，网友整理了“小红书滤镜害人”的案例，吐槽P图前后呈现的两个世界：经过粉饰的“少女心粉红色沙滩”实际是一片荒凉的滩涂。悬挂着白色吊灯、光影交错的艺术走廊只是墙上一幅画。“国贸最洋气Cafe”原来是路上一家逼仄狭小的店铺，旁边排列着吃小笼包、板面、酱骨头的饭馆。

对此，小红书回应，将尝试推出景区评分榜、踩坑榜之类的产品，帮助用户避坑。然而，只要我们还在网络上消费，这个坑躲过了，还有下一个坑等着你。

几个月前，我在抖音刷到一家东北菜馆，博主介绍“鱼炖粉条”时眼睛都在发光，说是北京东北菜第一名，但我吃后感觉在喉咙和肚子里刷了一层油。

吃的能躲过一劫，用的也不一定靠谱。前不久，上海一位女士用了明星同款洗眼液后，眼睛干涩、酸胀，出现灼痛感，后被诊断为黏蛋白缺乏性干眼。医生解释，网上大热的洗眼法如果操作不规范，容易造成眼睛感染，眼睛本就有清洁功能，没必要用洗眼液。

有媒体总结，除了旅游景点，美妆、护肤、小家电等“种草笔记”已成为消费者的重灾区。一家测评优质产品的自媒体经过检测，发现网红洁面仪不能改善痘痘肌，百元一块的网红肥皂连普通的肥皂都算不上，而酵素、生发液、脱糖电饭煲、儿童酱油等产品都是智商税。为了避坑，有人在社交平台发起扫雷小组，专门吐槽踩雷产品。

网红横扫一切，有时候被伤害的不只是消费者，还有卖家。成都一位火锅店店主对媒体说，店里只有13张桌子，自从一位美食博主推荐他的店后，店内平均每天有70桌客人，4个服务员忙不过来，影响了顾客用餐体验感，导致线上引流的爆发点过去后，线上顾客大量流失，线下顾客也不来了。

网红这么拼，说到底还是为了流量。由艾瑞与微博联合发布的《2018年中国网红经济发展洞察报告》显示，2018年，粉丝规模在10万人以上的网络红人数量较去年增长51%，其中粉丝规模超过100万人的头部网红增长23%。网红涉及的领域在扩大，变现方式也扩展到电商、广告、直播打赏、付费服务等多种手段。

据AdMaster调研数据，2019年，60%的广告主有意愿将网红KOL推广作为首选的社会化营销投放选项，“人找货”的商业模式转向“货找人”的模式。

网红经济势头正猛，市场免不了泥沙俱下，对层出不穷的劣质产品，平台有不可推卸的责任，而作为消费者的我们是不是也该想想，怎么就落入了消费主义的圈套？

一定程度上而言，网红经济的蓬勃正是迎合了消费者的社会心理。小红书式滤镜迎合的是消费者对精致的想象，铺天盖地的网红产品给人一种追逐流行的错觉，而带货博主都贩卖着一样的人生励志故事：创业失败，重新再来。走上人生巅峰，她们告诉你，女人，对自己好一点，你的衣着能证明你的人生态度和品位。

这真能证明什么吗？不，这无法帮你对抗真实的生活，更彰显不出任何个体精神，只是让你通过消费，获得刹那间的快感和可怜的自我想象。

日本社会学家三浦展在《第四消费时代》中，将日本产业革命后的消费趋势划分为四个消费时代：第一消费时代(1912-1941)呈现出以大城市为中心的富裕阶层西方化的消费倾向；第二消费时代(1945-1974年)表现为战后人口向东京都市圈迁移，“安家落户”带来的家庭消费的崛起。等到第三消费时代(1975-2004年)，在电商加持下，消费从家庭消费转向个人消费，个性化、品牌化、高端化、体验式消费快速增长。

而到了2005年至今的第四消费时代，消费者不愿为过高的品牌溢价埋单，社会从以商品为中心的消费转向以服务为中心的消费，人们对商品需要回归朴素，重新关注起个体间的连接，回归内心的满足感。

这或许对理解我们社会消费的变迁也有参考价值。在我们父母的成长年代，追求的都是家庭消费，谁家要有手表、自行车、缝纫机和收音机“四大件”，就是踏上了“小康生活”，到了我们小时候，“四大件”又成了手机、电脑、汽车和房子。

如今，家庭消费变成个体消费。前不久回家，我发现家里院子被快递箱堆满了，我爸在直播间买了空调、茶水桌、空气加湿器，我妈跟我抱怨，说你爸囤积的酒水堆满了储藏室，而她本人沉迷于在直播间买零食和首饰。

也不知道是该为爸妈又学会了一项网络技能而开心，还是告诉他们直播间卖货更多是营销套路。可见，网红经济正侵入生活各个角落，瓦解不同年龄层，市场向三四线城市甚至农村下沉。

身在这个时代，想抽离出来不为其诱惑太难，只能尽力保持内心的自由，意识到真正的需求是什么，什么能证明你的价值。如果人生的价值是由消费定义的，那只能说，我们的人生太廉价了。