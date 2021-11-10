00后生活方式：贴合兴趣表达个性

来源：北京青年报

00后在奥运赛场上撑起了“半边天”，这才让人们猛然发现他们已经长大了。他们有实力又有生活，活跃在各个领域，开辟着新一代的生活方式，态度与决断也影响潮流与商业的创新迭代。

品质、悦己、个性 消费需求“三合一”

人民网研究院、腾讯营销洞察发布的《2021 00后生活方式洞察报告》显示，00后都是课内外自我增值的平衡大师。他们当中的59%会在文化教育领域自主消费，进行自我投资，在课业上通过辅导书提升自己，在兴趣上通过多元体验丰富生活。

吃穿用度也各有讲究，他们更爱尝鲜新兴的食品品类与产品，满足自己的好奇心。例如，在休闲零食中，速食山珍等新型零食的主要体验者正是00后。

00后的衣着服饰承载着个性外化的功能，不仅要紧跟潮流，还要通过汉服等文化意涵的非日常服饰彰显个性。在日常穿搭中，他们更青睐潮牌。

00后崇尚品质科技，近半年有自主消费的00后中，近半数会自主选购数码科技产品。耳机除了听歌还有装饰功能，是继球鞋之外必不可少的潮流单品。

品质、悦己、个性三合一——这是00后的消费需求，他们追求感官体验上的升级，无论美食、穿搭还是硬件，都对品质有更高的要求。独特和差异同样重要，小众与个性是完美组合。

独特单品要提升自己还要表达个性

什么是00后眼中的独特单品？实验仪器、读物名列其中。以学生群体为主的00后为了提升自己，甚至在家搭起实验室，宅家做个小科学家。抗疫邮票也是00后的“收藏品”之一，通过购买纪念品，表达内心的敬意，将这一特殊的历史事件铭记在心。麦克风、显卡是数码品类中的受宠者，00后对这些提升品质体验的硬件情有独钟。汉服、旗袍、Cosplay服饰是他们表达认可的文化消费，诠释自我才“特别”。此外，拼装玩具、手工材料是他们居家时光培养的新兴趣，他们探索新事物、锻炼耐心，并且享受成就感。

对于大多数仍处于学生阶段的00后来说，零花钱仍是主要收入来源。手握有限的可支配收入，他们普遍理性消费，收支平衡者占58%，还有26%的人握有盈余。当经济条件暂时受到限制时，面对喜欢的物品，他们会选择先不买，但心里会设定一个小目标，准备“等待时机成熟再买”。小到硬件装备，大到购房，为了买到需要或喜欢的物品，他们会主动降低其他开支，带着目标攒钱。

国风拥趸动漫忠粉

购物清单贴着兴趣标签

国风、动漫、泛娱乐……00后的众多关键词中往往带着多种多样的兴趣标签。报告显示，26%的00后醉心国风，像汉服这样散发着古风气质、流淌着文化底蕴的产品，已经成为他们的心头好。

坐拥更多“粉丝基础”的动漫圈，也打开了广阔的市场。报告显示，37%的00后对动画、动漫怀有浓厚兴趣，对“纸片人”“Cosplay”带有天然的好感。手办、Cosplay服饰、自己喜欢的IP相关产品难逃他们的“购物清单”。

此外，电影、音乐、综艺、网络游戏等泛娱乐类兴趣是00后在学习与工作之外，渗透率最高的活动类型。他们乐于在线上展开丰富的泛娱乐类活动，也乐于为了更高品质的内容、提升自己的体验感而付费。

一边社交娱乐 一边种草消费

作为互联网原住民，00后在线上畅游的同时，也通过丰富的触点与外界相连。相比其他代际，他们对购物平台的依赖程度更低。在有通过网络获取消费信息习惯的00后中，超过六成人偏爱边社交边种草。

此外，报告显示，00后的消费最容易受到熟人圈子的影响。其中68%会受同学朋友的影响，58%会受父母家人的影响。

不过，真当他们“掏腰包”时，决策往往十分理性，最为看重产品的性价比以及“颜值”，会多个平台比价，期待以最便宜的价格，为自己挑选到质量最好、颜值最高、口碑最佳的上乘产品。

在00后的消费市场，潮流更迭前所未有地迅速，在“玩”的基础上，品牌还需“标新立异”，才能“站稳脚跟”。产品红利期也不可“躺平”，需不断探索新细分领域、打造生活方式新理念、快速迭代产品、打磨漂亮包装，才能有机会成为00后的“新宠”。