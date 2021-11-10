唐代一直以胖为美？那可不一定……

来源：中国新闻网

什么是“考古”？在著名考古学家齐东方看来，就是研究如何寻找和获取古代人类社会的实物遗存，以及如何依据这些遗存来研究人类社会历史。

在他最近出版的《我在考古现场：丝绸之路考古十讲》中，也记录了很多从考古工作中得来的感悟。近日，齐东方在接受中新网记者采访时分享了不少有趣的考古知识。

唐代一直以胖为美？

在过去几十年的工作中，齐东方曾去丝绸之路实地考察，也曾亲历青海都兰吐蕃墓的发掘、对海底沉船“黑石号”的探密等等。

在他看来，考古读的也是书，只不过读的是地下遗迹，这样的书没有文字，但一样有很多知识，比如可以反映当时的社会风貌、生活习惯等等。

“大家经常能听到一个说法：唐人以胖为美，好像已成定论。”但齐东方从目前发现的一些唐代陶俑中看出，并不是这样。

“我们现在考古发现了很多墓葬，里面都有俑，我们把所有的墓葬里面出土的女性俑全拿到一起来，然后进行数量上的统计，结论是瘦的多。”齐东方说。

此外，还要把它们按照时代不同排列起来，这叫分期，唐朝三百来年，各个时期的时尚不一样。他说，其中比较“胖”一些的俑在唐代前期几乎一件找不到，基本都集中在玄宗时期。

由此，齐东方认为，“所以，我们可以这么说：可能唐代在某一个时期以胖为美。泛泛地说唐代以胖为美，不严谨。”

别被电视剧误导

很多时候，考古工作得出的成果，也很能让人“涨知识”，避免被误导。

例如，一些电视剧中常见的“两边有小耳朵，中间鼓”的大元宝，挺好看，但其造型与古代实物并不相符。齐东方介绍，根据发掘出土的实物看，真正的元宝，其中间位置是平的。

“古代，元宝本身是钱、货币，铸造需要使用模范浇铸，它们主要靠材质和重量来表现价值。”他解释，元宝的造型大多比较难看。

某些影视剧中，动辄有人甩出金、银元宝买东西，很不靠谱。齐东方称，“宋代有所谓的白银货币化，银子可以在一定场合下流通，但主要货币还是铜钱，唐代压根就没有元宝。”

“黄金和白银的价值非常高，和铜钱的差别很大。”他大致算过一笔账，就拿目前考古发现的最小的金条来说，假如古人拿着它去买白菜，可能足够买一火车皮的白菜，“这怎么找零钱？”

“所以有些古代小说里会写到，用散碎银子买东西。”齐东方回忆，自己曾在“江口沉银”遗址看到过一大箱子的小块碎银子，“这就是当时的钱，可以流通。”

“小说、影视剧是艺术作品，不能把它当成历史来看。”他说。

考古不是挖墓

说起来，“考古”似乎很容易，实际却绝不是想象中那么简单。

“有人说考古是挖墓的。我得澄清下，不是这样。”齐东方说，考古发掘的叫遗迹，包括房屋、建筑等，“挖墓”只是其中一部分，“我们一般是因为搞基建，盖房子、打地基等过程中发现古墓，那当然需要考古队去了。”

考古跟金石学、鉴赏学也不一样。他举了一个简单的例子：拿陶器来说，发掘现场的每一个残片都不放过，摆放位置也要记录下来，

发掘之后，就要进行复原工作，也是一件复杂的事情。齐东方曾提到，在考古现场，很少见到完好无损的器物。“对陶片”特别枯燥，有时一天都对不上两块。

经过考古发掘出土的文物，往往具有较高的学术价值、历史价值。他说，“比如在窑址发现一块瓷片，可以通过断面看到釉层有多厚、胎体是什么颜色，可以研究当时的工艺。”

“在考古过程中发现的东西往往是一群器物的组合，对照、组合研究，能发现许多有用的信息。”齐东方觉得，历史研究想再深入一步，新资料的来源就是靠考古发掘。

齐东方开玩笑道，“有句话是‘盖棺定论’，对考古学来说，可能是‘开棺定论’。像之前隋炀帝墓、马王堆汉墓都有一些传说，最后发掘才发现，不是那么回事。”