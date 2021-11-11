摘下有色眼镜看“第一学历”

来源：半月谈

作者：梁建强

部分单位招聘时把“第一学历”作为首要门槛；一些企业在招聘时以“第一学历”来划分“优先等级”，有的甚至明确提出“本科非‘985’‘211’高校毕业生不招”……又是一年招聘季，关于“第一学历”的讨论一度成为热点话题，受到公众关注。

时下，招聘中所指的“第一学历”，往往是指高等教育阶段所取得的最初学历。围绕“第一学历”，究竟是非全日制还是全日制、是专科还是本科、是普通高校还是“985”“211”学校，成为部分招聘单位直接的评价取舍标准。

当这些都成为“硬性要求”，无论求职者取得“第一学历”之后，是否选择了“专升本”，是否攻读了硕士或者博士，以及后续考入的是否名校，在筛选时都成了无足轻重的考虑因素。由此，“学历偏见”衍生出“学历歧视”，大量求职者在简历筛选阶段折戟，错失进一步证明自己个人能力的机会。

部分招聘方过于强调高等教育阶段最初取得的学历，除了带来“学历偏见”，也加剧了学子的“名校情结”。当个人日后付出许多努力仍难以抵消“第一学历”带来的影响时，催生的是更多人对高考“一考定终身”的刻板印象，增多的是对选择职业教育、普通高校的忧虑，加剧的是教育内卷化的趋势。为了获得更为理想的“第一学历”，“高分复读为名校”“高职院校含金量受质疑”等现象接连出现。

围绕对“第一学历”的争议，教育部门进行了权威回应。有网友向教育部提问：“请问专升本(非成人高招专升本)毕业后的第一学历是专科还是本科？”教育部官网的答复是：学历是指人们在教育机构中接受科学文化教育和技能训练的学习经历，国家教育行政部门相关政策及文件中没有使用“第一学历”这个概念。我们在管理过程中所说“学历”通常指的是个人获得的最高或最后的学历。

权威部门的态度是明确的，即在正式的学历体系中，并不存在“第一学历”之说。“第一学历”之所以成为一个问题，主要是因为部分招聘单位面对人数众多的求职者时，为降低识人辨人成本，人为设定特殊的筛选门槛。毫无疑问，这种“学历歧视”需要被摒弃，招聘条件中不应设定“第一学历”的门槛。对此，党政部门、国有企事业单位在招聘中尤须发挥表率作用。

人生不是一场短跑，而是一场长距离的马拉松，求学的过程，只是人生中的一段又一段经历。学历不过是每一段学习征程中的阶段性所得，只能作为特定阶段的评价参考之一。学习的目的，关键在于不断提高个人的综合素养，不断提升解决问题、破解难题的能力。正如我们不能用马拉松途中经过的第一个打卡点的速度，来判定最终冠军的归属一样，评定一个人的学习所得、个人能力，也必须破除“唯第一学历论”。毕竟，每个人在不同学习阶段所付出的心血与努力，都应该得到认可与尊重。

同时也应看到，部分招聘单位对于“第一学历”的执念有其土壤，很难一朝破除。受困于“第一学历”的人，对此不必过于纠结，更不必自我设限、自我放弃。“第一学历”或许是个“敲门砖”，但后续发展到底如何与之关系不大。如果只有学历，没有能力，最终还是会在竞争中被淘汰，所以不妨看淡“第一学历”，在工作、求学中不断提升自己更为关键。而“第一学历”是名校的人，也不应因此沾沾自喜，止步不前，否则，即使起点令人羡慕，也未必最终演绎出彩人生。

总之，一纸证书，不应成为歧视的缘起；个人能力，从来不和“第一学历”画等号。不拘一格降人才，全社会都须摘下有色眼镜，理性看待“第一学历”。