“种草”变成“割韭菜”？

来源：中国新闻网

“种草”已经成为许多人购物、出行前的标配，但近段时间，各种“种草”频频翻车，更有不少“种草”打着分享生活的名义暗做推广，消费者们叫苦不迭。

“种草”变踩雷？

“我今天又种草了某某产品”“啊，我也看到过那个的推荐！““我今天种草了某某餐厅”“好啊，有空了我们可以去打卡一下！”这些已经成为晓苏(化名)和室友对话的常态。

像晓苏和她的室友一样，很多人在消费前会在社交平台搜索相关产品的推荐，或者会通过关注的美食、旅游、美妆等垂直领域的博主推荐，对某些产品产生购买欲望，也就是所谓的“种草”。

据媒体日前公布的调查数据，购物前，82.6%的受访者会搜索相关“种草”推荐，“种草”已经成为一种消费常态。但有78.2%的受访者有被网络“种草”坑过的经历。

“种草”某某景点，驱车几十甚至上百公里去前去打卡，最后却发现所谓的美景只是滤镜的加持；“种草”某某护肤品，花重金购买后期待自己能变美，结果却收获了皮肤过敏甚至烂脸……

“种草”翻车的情况频频发生，让不少网友感慨种下的草变成了“雷”。

“真实体验”或为暗广

除了踩雷之外，不少打着分享真实体验的“种草”也悄悄变成了暗广，并有不少人以此谋利。

日前，有媒体曝出某生活分享类APP上存在一些中介，会邀请粉丝数量较多的博主以4—5元一篇甚至更高的价格代发笔记，冒充“种草”。所谓的“分享真实体验”不过是商家的营销。

除此之外，还有不少博主在拥有一定粉丝量之后，也会在自己的视频、图文分享或者直播中植入广告。

据一些博主介绍，1万粉左右时，推广费在300-800元不等；10万粉时推广费用在5000-10000之间；20万粉时，一条推广的费用高达20000元，粉丝越多、视频制作难度越高，推广费用越高。

面对可观的收入，但是又害怕粉丝们因为广告过多取关自己，部分博主便选择插入暗广。一位博主透露，暗广的价格有时会更高，“有时候商家会要求暗广，因为看起来更像是分享使用感受，而不是打广告。”

晨曦(化名)因为暗广取关了关注近5年的美食博主，并表示不少老粉也因为暗广取关了这个博主。“暗广会让我有一种上当受骗的感觉。”

“种草”或成诈骗

对于欺骗粉丝感情的暗广，北京市中闻律师事务所律师杨晨表示，打着分享真实体验的名号，实际上则为商家提供有偿推广服务的行为，存在对受众群体欺骗或者诱导行为，属于发布虚假广告，可以根据《广告法》等相关法律法规对其行为给予相应处罚。

此外，还有部分粉丝不仅情感上受到了欺骗，还买到了假冒伪劣产品。对此，杨晨表示，如果博主“种草”的商品不符合保障人身、财产安全的要求，博主应该承担相应责任。

“如果博主明知商家提供的产品或者服务有严重质量缺陷，仍打着分享真实体验的名号帮助商家进行虚假宣传，在得知商家存在非法占有他人财物的目的后依然为其提供‘种草’服务，则博主可能成为商家实施诈骗或者其他违法犯罪行为的共犯。”

双十一来了，记得理性“种草”！