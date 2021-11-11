“设圈”“娃圈”精准套路“二次元”青少年

来源：成都商报

作者：和生

7万元一幅画、50万元一个人偶娃娃……在“二次元”的世界里，如此高价格的“定制产品”，已成一些年轻人甚至未成年人争相追逐的对象。记者调查发现，在年轻人中风靡的“设圈”“绘圈”“娃圈”，“名人效应”“逐利冲动”和“饥饿营销”等套路交织，天价商品吸引了一些人冲动消费、盲目消费甚至借贷消费。

所谓“设圈”“绘圈”，是指画师通过绘画、设定人物形象，进行兜售。有人卖，有人买，于是就成了“圈”。“设圈”的人会将自己想象、创造的虚拟人物当成孩子一样养成，叫作“养娃”。一些买家还会精心打造“娃”的角色、性格、世界观，于是就有了“娃圈”。

理解这三个“圈”，并不困难，只是看到其中满满的套路，看到深陷其中的“二次元”青少年和动辄令人咋舌的高价交易，还是不免唏嘘。这些所谓的新鲜“圈”，其实并无新事，有的只是拿老套的“江湖手段”、老练的商业化运作，来精准套路年幼天真的“二次元”青少年罢了。

报道里提到，今年4月，一个13岁女孩以最高7万元的单价在“设圈”买画，6个月内共花费70万元，后被家长要求与卖家撤销交易。本质上，这类买卖行为，同小朋友偷玩游戏、充巨额游戏币，偷迷爱豆、疯狂充钱打榜等，并无二致。其共性，都是卖家套路操作、使尽手段诱引爱好者们消费。

应当看到，无论是“设圈”“绘圈”炒作顶尖画师、借拍卖哄抬画作价格，还是“娃圈”坐拥上百万粉丝的博主不断更新内容介绍“养娃”知识，借机兜售娃娃素体、眼片、家具等配套商品以及利用“巨人车”(相当于“众筹集资”，几十、几百人费用均摊，一起购买，使用权共享)的方式来拉动消费……“圈”背后的推手，都已经深深地扎进了钱眼里。

这其中的乱象，更需要我们多打几个问号，比如受众人群低龄化，规则随意的交易是否合法？是否存在诱导未成年人消费？一些画师利用营销号、水军宣传，是否涉嫌炒作、哄抬价格？画作的交易处在灰色地带，是否涉嫌偷税漏税等。

“二次元”世界绝非法外之地。对于“设圈”“娃圈”等交易行为，相关部门应予以关注并加强监管，出台相关规范细则，规范交易行为，限制哄抬价格，炒作画师、画作等行为。与此同时，米画师、半次元等涉及相关交易的APP也应被纳入监管，规范运作。当然，相关平台、圈内画师及相关从业者也要洁身自好，加强行业自律，不触碰法律法规的底线。

单纯来看，“设圈”“绘圈”“娃圈”的确是个“造梦空间”，青少年可以在其中寄托爱与梦想。这一纯洁、美好的“二次元”空间，本不该被铜臭染污、也不该被套路浸染。而一旦这些独立的“元宇宙”，无法自洁、自净，清除恶意营销、灰色交易、炒作抄袭等染污杂质，自然就需要外部的执法、监管部门的及时介入，好好清理一番了。