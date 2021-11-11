什么是真正的爱情？对话复旦“爱情课”教师梁永安

来源：中国青年报

爱情是个难题，有人通过上课找寻答案。梁永安是复旦大学中文系教师，熟悉小说和电影的世界，在一次课堂上，学生的恋爱故事提醒了他，他将文艺作品中“爱情”这一母题提纯，用爱情课贯穿教学。

这两年，出生于上世纪50年代的梁永安将爱情课从复旦学堂搬到互联网上，制作了《梁老师的爱情课》等节目，反响热烈。

“我们今天很多恋爱都是催熟的恋爱，都没有真正地达到爱情的那个成熟度，然后把它约定为爱情，然后去进行。今天城市里很多人吃的都是假芒果，吃的都是这样的一些速生品。”

“在这个世界上，初恋是特别重要的。今天在大学生活里面，很多把初恋当作一种训练，当作一种体验。因为初恋的成功率现在太低了，所以就形成了一个概念，初恋不过是不恋白不恋，后面肯定不是跟这个人，就把初恋给一下子瓦解掉了。这是我们当前的一个问题。要认识它的意义。”

梁永安认为，现在的年轻人正处在转型时代，承受着现实压力，正在通往自由的路上。另一方面，爱情在当代比以往任何时期，都更接近本质。

什么是真正的爱情？我们的肉身承受着时代问题的种种捶打，希冀在爱中找到存在的价值和答案。以下是《冰点周刊》与梁永安的对话。

冰点周刊：怎么想到在网络上开设《梁老师的爱情课》？

梁永安：当时和制作单位交流，他们说能不能找一个当下年轻人最焦虑、最有时代特征的话题。我觉得谈恋爱这个事情跟以往大不相同。

在择偶上，当代青年在文明变化中可以释放大量选择的可能性。以前，生活方式的模式普遍比较雷同，现在到了转换的初期。爱情问题，是测量年轻人精神品质、生存质量和自由度的最集中的一个标准。它跟其他逻辑不一样，其他逻辑归根到底是得失逻辑。

在幼儿园表现好不好，老师给你奖励还是批评；刻苦学习为了有好成绩、上好中学、上好大学；毕业拼一份好工作，有一个好的身份。这里面都是得失在起作用。但得失在爱情面前就失灵了，钱、地位不能换来那种瞬间被打开的、共振的、在同一个世界里的喜悦感。

所以今天我们青年获得一定的自由后，最有指标性的，是能不能谈一场真正的恋爱。很多人一生好像谈了几场恋爱，其实谈的是婚姻。

冰点周刊：爱情在这个时代经历了什么变化？

梁永安：前一个时代是艰苦的时代，生存是第一位的。那时讲一针一线、共同承担的恩情亲情。现在90后这一代，在恩情亲情之前，应该有夫妻之间自然的爱情，可以说我们现在是更接近于爱情本质的一种发展。

以前家庭的孩子多，幸福感是过年穿新衣就蹦蹦跳跳。现在大家对幸福感的要求更高，有人的自由、人的现代性。

农业文明，前后十年都没什么变化，人和人之间的共同性特别强，生命观一样，容易走到一起。到了工业时代，人比以前有文化了，但大规模生产、流水线批量化，人和人之间的差异也不是太多。你看上世纪50年代的那些爱情，很多女孩子都喜欢技术员。我记得有个小话剧，一个女孩在公园长椅上等恋人，约了晚上7点，小伙子9点多才来，来的时候不停搓着手。原来是机床有个齿轮坏了，要紧急处理。小伙子满身油污跑来，姑娘一听马上开心笑了，觉得他很上进。

今天就不一样了。一个人的身份可以有十几个，在职场上他有一个专业，他可能还喜欢弹吉他，也可能是个文青。人的身份很丰富，人和人的对应就变得大不一样。

人们现在面对的是自己到底是谁、应该怎样生活的问题。我觉得现代人到了40岁，还比不上农业社会15岁的人稳定。当然再过十几二十年，社会处于稳定的中长期时，很多年轻人的选择会更被社会理解。现在90后、00后正好赶上踏入实验区，对于这一代人，遇到真爱就是一个概率问题。他遇到很好的真爱，但自己不认识，因为他要对付更复杂的现实，比如选择事业、惦记着跳槽。

冰点周刊：您怎么看待单身现象？

梁永安：美国在上世纪五六十年代，23岁是个坎儿，一般要结婚了，婚姻是第一位的。90年代之后就不同了，现在结婚年龄都到30岁。女孩不再简简单单地服务于家庭事务。我觉得一定要摆脱一个定性，就是按照农业社会的婚姻观去定时间段，定义这个人在什么年龄干什么事。

为什么现在的人难结婚，不是身上有陈旧的东西需要整改，而是对生活有新的期待，新的精神要求、文化要求，这代表未来。如果现在年轻人身上看到的，都是前辈一样的东西，那国家肯定没有未来。

我们现在的一个缺陷是整个社会的公共空间比较小，还要加班996。像西方有各种俱乐部，我在美国的时候，一到周末，2万多台哈雷摩托聚集在附近的小镇。公共空间少，找到朋友的机会就相对少。

另外还有加班文化，从道义上看，19世纪工人们被迫每天工作十几个小时，后来经过马克思主义工人运动才争取到8小时工作制。为什么是8小时，超过8小时后，一个人除了吃饭，还要有社会交往，需要听音乐看电影。年轻人需要谈情说爱、尝试新东西，不能把这个时间剥夺掉。

我们上一代人认为加班很正常，都是那么奋斗过来的。中管高管在公司里干到很晚，年轻人在他手下不敢走。新的时代进步，人的生活结构、生活质量里，文化艺术的含量越来越多。要不然尽管钱挣得多了，生活结构还是像以往那样，实际上就取消了社会进步的意义。当然，现在国际竞争都很激烈，国家需要人作出超额的努力，来实现相对优势。

冰点周刊：请教您一个古老的问题，爱情是怎么发生的？

梁永安：我觉得不同时代，爱情的名字都不一样，不同的地域传统都不一样。比如工业时代之前，爱情就是一个简单的自然气息，比如古希腊时期的一个女子，看到很善于辩论的男子可能会觉得很有魅力。每个时代都有参照人群，跟周边人相比，这是自然的时代。

工业革命时代不一样了，女性原来是从这个门到那个门，就在家族里面。现在她受了教育，可以去做老师、财务或是她心心念念的事情，她对男子的欣赏可能看重知识的含量，眼神里有没有带给人新鲜感，不是那种复制性的、简单的类比。

在今天的时代，更不一样。文化圈层在大大分化，很重视个性发展，人们更关注彼此有没有创造力、行动力。更讲内心，我能不能到你的心里走一趟。

你表面很光亮，内心可能也很坎坷，你的坎坷我能不能体会。我们有的学生从小成绩很好，爸爸妈妈特别努力培养，去最好的学校，在旁边租个房子陪着，旁人觉得很幸福，得到了这么大的关爱。其实真正去了解，就发现他很痛苦，因为他不断换学校，从来没有真正长期的朋友，内心里很艰难。

爱情的核心点，要明白对方的生命价值。我觉得一个人最好的价值就是给这个世界做点新事、添点东西。他的创造力在哪儿，你很清楚，很感恩，互相珍惜对方内在的生命价值，就不会在那种小打小闹的小格局里面折腾，不会陷在“你又没给我买礼物啦”那种无聊的消耗。

英国的布朗宁夫人，15岁骑马摔了下来，瘫痪在床，面容枯黄，但是热爱文学，写了很多诗歌。布朗宁当时是一个英俊的青年，以前读过她的书，最后终于激动地见面了，满眼放光。别人眼里看到的可能就是个病恹恹的女人，布朗宁却跟她求了婚。布朗宁夫人觉得惭愧，认为自己是一把破琴，配不上他。人家的表达还是那么一往情深，最后这两人走到了一起。没想到结婚以后，精神一振，瘫痪的人能走路了，后来越走越好，跟正常人一样，写了很多爱情十四行诗。

欣赏彼此的价值，眼前有光，这个世界就变单纯了。两个具有创造性的人，建立起两个人的世界，别人有再多东西都无法替代。

现在人们有个大误区，以为婚姻走在一起是看存量，他的履历、他的收入，以为那是未来的保障。其实那些东西很容易被消耗掉，还是应该有彼此最依赖、最欣赏的价值内核。

冰点周刊：文学里的爱情，哪些让您印象深刻？

梁永安：我喜欢《走出非洲》。女主人公凯伦为了得到男爵夫人的称号，跟一个男人去了肯尼亚。男人觉得他们之间是一场买卖，谁也不欠谁，到了肯尼亚到处寻花问柳。凯伦本来以为自己找到新的落点，跑到肯尼亚才发现自己越发悲苦了，一下子把全部精力投入到种植园。在这个过程中，认识了英国男人丹尼斯。

丹尼斯本来在伦敦过得很好，但是厌恶现代社会里物质的关系，跑到肯尼亚来，这里是大自然的天下，野象、野牛群……他还带着凯伦坐飞机上天，看到完全不一样的世界。

这里面最感动的是，两个男女看到了共同的世界。后来丹尼斯开始犹豫，怕丧失自由。最后才意识到自由之上，还有更幸福的事。两人终于走到一起。没想到丹尼斯飞机失事。

虽然飞机坠毁了，但爱情没有消失。凯伦最后离开肯尼亚，来的时候火车装了很多东西，她认为都是必需品，豪华的镜子、各种艺术品。她走的时候才明白，爱情不需要那么多，生活不需要那么多，只带了丹尼斯留下的几本书。她觉得尽管失去了一切，但她获得了时间，这是爱情的感觉。

冰点周刊：您在现实中见过的高质量爱情是什么样的？

梁永安：时代不一样，我以前在歌舞团的时候，一个女孩，小提琴手，北京人，在镜子前练功，天色晚了，团长走到她旁边说，“你的基本功特别好”。她说“我的对象比我好得多”。他因为家庭出身不好，现在在乡下劳动。团长听了，在旁边没吭声。后来过了三个星期，她的对象被调来了。

两个人在乐队里并排坐着，互相的眼神有艺术的单纯性，我看了真的非常感动，尤其在那个时代，很美。

在今天这个时代也有很好的爱情。丽江虎跳峡口，有一个纳西族小伙子，23岁，做民宿。一个30岁的日本女人来旅行，看到他的天真、灵气，一下子就爱上了。两个人最终结了婚，女人拿了家里的钱，把民宿扩大一倍。两个人放下杂念，可以在任何地方在一起。你遇到一个相合的人的概率本身就不高，你再拿条件一框，基本就没了。

冰点周刊：您怎么看市面上纷繁的交友App？

梁永安：我觉得那个东西跟爱情没关系，它就是交友、社交，就像欧洲社会，中世纪之后的女孩子十几岁就学习跳舞、各种礼仪。那时候也有婚恋的需求，但还是严格保持社交的规范。它不能定义成一个情感谈恋爱的方式，脑子里清清楚楚把它定义为社交方式。

线上线下大不一样。线上人们都挑好听的，表达自己特别美好的东西，脑子里经过选择才会写出去，哪怕有图像，也是表情控制、形象控制。面对面就不一样了，人的脸上44块肌肉，微表情里有很多东西，说到什么是真的眼里有光，或是礼节性的回应，都是信息。

比如一个人说他喜欢旅行，喜欢旅行有多种多样的，有的是地理旅行，渴望看到大自然；有的是比较重视人文历史古往今来；有的是比较欢乐、喜欢吃；有的人想表达自己去远方的情怀。面对面，从他说话的语气、语调、神色，能在心里面形成一个判断。面对面的时候，它有一个很强烈的特点就是说的语言和潜语言，有的东西是无言的，不是说的，面对面就能感受到。网上你可能就会缺失关于这个人更深层、更真实的东西。

谈恋爱还是个自然人的行为。除非在线上有积极错觉，线下见面把它放大了，得到了惊喜。

冰点周刊：一些婚姻走到最后，双方无话可说，这是什么原因造成的？

梁永安：这种婚姻主要是社会惯性传统促成的，觉得对方各方面条件都可以，就结婚了。这种婚姻的一个特点是没细节，生活是程序化的。根据内在的、外部的规定动作活着。

我记得在上海的医院里，看到一个女人生了个男孩，丈夫高兴得手舞足蹈，老婆看着他那么高兴，也觉得高兴。然后丈夫说，因为打麻将输了很多钱，答应麻友，如果生男孩就把孩子给他当还账。后来医院都看不下去了，打了110，警察来了。男的丝毫没有真情。

真爱里，两个人做什么都有点情趣，有心情为生活添置新的东西，比如一起做饭，互相搞怪嘲笑，有一种乐趣在，婚姻里有股劲儿。过去的岁月很好，往后也是种依恋。