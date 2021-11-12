互联网不问出身，“李佳琦们”用实力自我证明

来源：澎湃新闻

作者：栗中西

热热闹闹的双十一前夕，李佳琦又上热搜。不是因为双十一，是因为学历问题：李佳琦的学历为“高中”，而此前，李佳琦多次以校友身份出现在南昌大学的官方微博中。

很快，李佳琦所在公司和南昌大学都出来回应了，李佳琦在学校学习生活近4年，因工作原因提前离校，予以结业。

按照常理，“带货一哥”李佳琦没有也不太需要拿南昌大学毕业生的身份为自己“贴金”，顶多算默许和配合了母校的“捆绑”，正式场合的学历填报他做到了实事求是,也很谦虚地自称“网络营销师”。南昌大学呢，有这样一位引电商风气之先的优秀校友，忍不住炫一下也可以理解，在各种与有荣焉的宣传中，“毕业生”和“结业生”的界限就这么给模糊了。

能俘获消费者芳心的“带货一哥”，尚且在无关本职的学历问题上，遭受如此严苛的真实性检验。可见行走江湖，一个“真”字有多重要，真金才能经得起火炼。莫作假，作假必被捉。

另一层狐疑，也浮上了很多人心头：学历就这么重要？连李佳琦也逃不过？

今年受疫情和就业形势影响，学历“内卷”的现象受到越来越多的关注。某些招聘比完最高学历，还要看第一学历是不是“双一流”；有了硕士文凭还要看是不是“一年制海外硕士”。为打破学历歧视，11月初人社部印发《关于职业院校毕业生参加事业单位公开招聘有关问题的通知》提出，事业单位公开招聘中有职业技能等级要求的岗位，可以适当降低学历要求，或者不再设置学历要求。很多人为此感到振奋。

很明显，看学历和“唯学历”不是一个概念。学历是评价能力的一个非常重要的指标，某些领域必须有学历门槛，但学历不应成为唯一标准，泛化到所有领域。一个富有活力的社会，不能在有学历和没学历的人之间划出一条鸿沟，而应该设置许多并列的赛道，为不同特质的人才提供竞争机会。

正确的话说多少遍，不如一个鲜活的例子有说服力。

李佳琦式的成功不可复制，但他无疑成为互联网中“英雄不问出处”的象征。发掘他的MCN机构老板也说，李佳琦就是一个线下出身、标准的中国草根青年。他出生于湖南岳阳一个普通家庭，母亲是普通的教师，他以艺术生身份进入南昌大学，然后在线下专柜勤工俭学，靠营销天分和敏锐的职业嗅觉，抓住了电商直播风口，成为头部主播。今年双十一预售首日，这位网络营销师创下了一个近2.5亿人次观看、销售额106.53亿元的纪录。

“李佳琦们”的成绩背后，是蓬勃生长的互联网经济，是一个机会门槛被大大降低的互联网社会。在这里，能不能创造价值比学历出身更重要。这样的氛围，来之不易。这样的氛围，有利于大家勤劳致富。

所以，较个真假没有问题，搞学历鄙视链那一套就大可不必。如果在以机会平等著称的互联网经济中，“李佳琦们”都要被学历羁绊，那消除学历歧视真的只是说说的了。

