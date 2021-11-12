95岁天文学家叶叔华：我已将“玻璃天花板”冲到最高

来源：新京报

记者：吴淋姝

“如果你想要什么东西，你必须全力争取。你要展现你的能力，要努力工作……如果我们能竭尽全力做得更好，我认为女性的地位会变得更加平等，甚至比男性更高。”

11月2日，在上海举行的第四届世界顶尖科学家“她”论坛上，95岁的天文学家、中国科学院院士、中国首位女性天文台台长叶叔华在全英文演讲中，鼓励女性打破“玻璃天花板”。近日，该演讲视频片段在网络流传，引发热议。

公开资料显示，叶叔华于1949年毕业于中山大学数学天文系;1951年进入上海徐家汇观象台工作;1958年受命负责建立中国世界时综合系统，确定了如今的“北京时间”;1978年担任中国科学院上海天文台研究员，同年11月，在叶叔华的带领下，南京紫金山天文台发现了第3241号小行星，16年后，经国际天文学联合会批准，该小行星被命名为“叶叔华星”。

1980年，时年53岁的叶叔华当选为中国科学院院士;翌年担任中国科学院上海天文台台长。作为我国天文地球动力学研究领域的奠基人之一，叶叔华积极倡导的VLBI系统，为成功发射的“嫦娥一号”作了精确测轨。

深耕天文学研究之余，叶叔华对男女平等、女性教育、女性参与经济社会发展等问题亦十分关注。

11月10日，叶叔华在接受新京报记者采访时表示，回首过往，她并未感觉自己头上存在“玻璃天花板”，“没有感觉到对我有什么限制，我一直都是走得很顺当的。我已经把它冲到最高。”

“没有预计到(演讲)有那么大的影响”

新京报：你在第四届世界顶尖科学家“她”论坛上的演讲影响力很大，触动了许多年轻人，对于这个演讲的反响，你如何看?

叶叔华：我当时就是简单准备去讲一讲，没有预计到有那么大的影响，真的。可能只是因为年纪特别大，跑去一讲我95岁，把大家吓了一跳，这一点可能让大家比较吃惊。

新京报：放眼科学界，你在演讲中提到的“玻璃天花板”具体指什么?

叶叔华：我第一次听到这个词，是在很多年前的一个国际天文学会会议里。参加者在一起开会，全部都是女性。有一位欧洲的女科学家说，在她的单位，(职位)升到一定的程度以后，就遇到“玻璃天花板”，升不上去。同时，她讲了一些女性遇到的困难。

新京报：你认为哪些因素促成了“玻璃天花板”的产生?

叶叔华：这个很难说了，男女不平等是长久以来的事情。

新京报：在11月2日的演讲中，你谈到“如果你想要什么东西，你必须全力争取”，你这一生当中全力打破过哪些“玻璃天花板”?哪一块“玻璃天花板”最难打破?

叶叔华：我个人没有感觉有“玻璃天花板”，没有感觉到对我有什么限制，我一直都是走得很顺当的。我已经把它冲到最高。

新京报：你怎么看目前中国女性的地位和权利?

叶叔华：这个很难说。是不是女性就一定不行?或者女性就一定很好?其实每一个单位都不一样。确实也有很出头的女性，但平均而言，并不觉得女性的地位很高。

新京报：1950年夏天，你23岁，想加入南京紫金山天文台，却收到“只招收男性”的回复，当时你给时任紫金山天文台台长写了一封信，后来你如愿进入紫金山天文台所属的上海徐家汇观象台工作。你在那封信中写了什么?

叶叔华：好像在信中写了五六个“不应该不用自己”的理由，大概就说我是读天文的，为什么你不用我?我自己觉得自己是可以做各种事情的。反正当时很气愤但也不舍得，那时紫金山天文台从云南搬到南京，路上很曲折，仪器损坏了很多，到南京之后，天文台主要忙着把仪器修好，把望远镜装起来，都没有办法开展很厉害的工作。

我写信争取以后，倒真的争到了。但当时科学院里面的女的确实比男的要少得多，男女平等还是相当一段时间后才实现的，当然也有女同胞自己抗争的力量在内。

“我的生活就是天文台”

新京报：在你70余年的天文学研究生涯中，最大的突破是什么?

叶叔华：我想应该是做到时间工作的精确度吧，受命负责建立中国世界时综合系统，确定了如今的“北京时间”。说实在话，当时我们中国做的比苏联的系统还好，自己觉得是真的很满意了，其他人也都承认的。

新京报：听说你现在依然坚持工作日到上海天文台上班，是什么支撑你步履不停?

叶叔华：这是我生活的一部分，如果不到天文台去，我干什么呢?工作是我生命的一部分。

新京报：现在日常的工作状态是怎样的?

叶叔华：我大概是七八点钟起床，九点过后到单位，下午两点半左右回家。回家之后多半看看电视或者文件上的消息，一般九点之后睡觉。像我们这种人，其他工作都不会做，我也不喜欢去商店，我的生活就是天文台，能够这样就很好了。

新京报：你当下在单位做些什么研究呢?

叶叔华：现在做研究的机会不多了，我们都不如这些年轻人，你去抢人家的事情也不好，但可以帮他们看方向，看下哪些事情我们应该争取来做。大家都太忙了，我比较闲，我就会给大家想想看，比方说上海天文台的发展方向、可以投力量去做的事情等等。

新京报：有哪些保持健康的心得?

叶叔华：并没有说一定要吃些、干些什么。但我的生活比较规律，中午在天文台吃一顿饭，天文台有食堂，也做得蛮好，下午买些菜带回家。

新京报：你怎么看中国天文学发展的前景?

叶叔华：前景当然很美好。以前在那么困难的情况下，我们都可以做到。国家现在这么强大，有资金又有人力，完全可以做些大的事情。

新京报：在本届世界顶尖科学家论坛上，你还分享了未来可以从天上取能源的消息，能展开讲一讲吗?

叶叔华：针对将来的能源，大家在会上谈得比较多。我就简单讲了两句，分享了最近得知的消息。简而言之就是从天上的恒星那里取能量，这是很厉害的新的方法。星星在天上那么多年，照样很亮，这个能量是非常大的，如果人类用这个方式取得能量，搬到地面上来用，既安全、干净无害，又取之不尽，用之不竭。许多国家多年来坚持试验这项新能源，近年已取得有希望的结果，但目前尚未成功。