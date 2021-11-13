挂面也要涨价了网友：关灯吃面都吃不起了

来源：中国基金报

酱油、瓜子、纸巾、食用盐、食醋、豆奶、速冻食品等大众消费品纷纷宣布涨价之后，终于轮到主食了。

11月12日晚，克明食品公告，对公司各系列产品上调价格，公司将于2021年12月1日起执行新的价格政策，但未提及涨价幅度。这是这家"面业第一股"自2012年上市以来首次公告提价，财报显示其主要产品为面条、面粉、方便食品等。

券商分析，目前食品饮料行业的涨价窗口已经全面打开。另一家主营大米和食用油等厨房食品的龙头金龙鱼，也在近期的调研中暗示产品存涨价可能，今年以来私募大佬林园即便被套仍持续加仓金龙鱼，市场解读其背后逻辑即是赌产品涨价带来巨大利润弹性。

"关灯吃面"都要吃不起了？

克明食品在公告中称，鉴于面粉、包材、运输等成本持续上涨，为更好地向经销商、消费者提供优质产品和服务，促进市场及行业可持续发展，经公司研究并审慎考虑后决定，对公司各系列产品上调价格，公司将于2021年12月1日起执行新的价格政策。

克明食品称，本次部分产品调价可能对市场销售有一定影响，调价对公司未来业绩的影响具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。克明食品最新披露的2021年第三季度财报显示，其前三季度实现营收30.8亿元（人民币，下同），同比增长5.61%；归属于上市公司股东的净利润为7575.56万元，同比下降73.75%。其中，第三季度实现营收10.29亿元，同比增加5.23%，实现净利润3263.5万元，同比下降50.57%。

公开资料显示，公司一直专注于米面制品的研发、生产及销售，主要包括面条、面粉、方便食品等产品，其中面条产品占比约六成。中国基金报记者注意到，这是公司自2012年3月16日在深圳证券交易所挂牌上市以来，首次公告产品提价。

对于面条涨价，网友首先想到"关灯吃面"，表示"韭菜们以后想关灯吃面都吃不起咯"。有的表示公司首先应该控制自己的成本而不是涨价，也有的称"都涨价为啥克明不能涨"。

克明食品最新披露的股东数据显示，其最新股东户数为4.36万户，比10月底略有增加。

已有十多家宣布涨价PPI上涨向下游传导

自10月12日晚间酱油龙头海天味业率先宣布涨价以来，本轮大众消费品上市公司宣布涨价的已超过10家。包括海天味业、雪天盐业、加加食品、洽洽食品、安井食品、佳禾食品、祖名股份等多家行业头部上市企业，覆盖调味品、速冻食品、休闲零食、饮料等多个细分领域。

而这些大众消费品价格的上涨，无一例外都是由成本推动，通胀压力正从生产领域向消费领域传导。

如海天味业表示涨价是"鉴于各主要原材物料、运输、能源等成本持续上涨，为了更好地向消费者提供优质产品和服务，促进市场的可持续发展"。洽洽食品的理由是，"基于公司瓜子系列产品升级带来产品力提升，以及伴随的原料及包辅材、能源等成本上升，为了更好地向消费者提供优质产品和服务，促进市场的可持续发展"。

恒顺醋业涨价也是"鉴于原辅材料、运输等成本大幅上涨，为了更好地向消费者提供优质产品和服务，促进市场的可持续发展"。"纸茅"中顺洁柔10月28日发布调价通知函，原因是"近期因原材料价格持续上涨，导致公司生产成本和运营成本不断增加"，不一而足。

从宏观层面来看，9月中国CPI同比增长0.7%，PPI同比增长10.7%。平安证券认为，PPI与CPI已经出现较大剪刀差，本轮食品涨价潮系由PPI向CPI传导所致。10月CPI由环比涨幅由上月持平转为上涨0.7%，PPI环比涨幅扩大至2.5%。同比来看，10月CPI同比上涨1.5%，PPI上涨13.5%，PPI和CPI之间的剪刀差进一步扩大。

国家统计局城市司高级统计师董莉娟分析，10月PPI涨幅有所扩大，是受国际输入性因素叠加国内主要能源和原材料供应偏紧影响的结果。10月CPI上涨则主要受特殊天气、部分商品供需矛盾及成本上涨等因素综合影响。赵萍认为，受PPI上涨向下游传导影响，食品价格上涨对CPI的影响幅度有所提升，但食品是构成CPI的重要组成部分，而非全部。

国盛证券分析师符蓉指出，PPI向CPI传导时滞约6个月，复盘PPI与CPI的同比走势，可以发现2007-2008年和2010-2011年PPI与CPI的快速上行催生了食品饮料行业提价窗口，而2017-2018年PPI快速上涨、CPI相对温和，部分企业依然因成本压力选择提价，2021年以来PPI再次快速上行，Q3部分企业报表端已开始出现成本压力，催生新一轮行业提价窗口。

大米涨价还有多远？私募大佬林园重仓金龙鱼

面条涨价之后，投资者不禁想到，大米、食用油涨价是不是也不远了？

厨房食品巨头金龙鱼股价此前走势凌厉，就与回应调价计划不无关系。

11月1日，金龙鱼披露的调研纪要称，以零售端为例，公司在20年底和21年3-4月份调整了不同油种价格，整体涨价幅度约为10%-15%，目前价格上涨幅度尚未完全覆盖原料上涨的幅度，后期需要关注原料的走势以及消费情况。"公司首先会通过强化内部经营管理，去消化成本的浮动和上涨，如行情长期维持高价，我们也会考虑调价。"

而备受争议的私募大佬林园，已早早布局金龙鱼。截至三季度末，林园投资4只基金出现在金龙鱼前十大流通股东名单中，其中一只基金新进股东榜，4只基金产品合计持股446.89万股，占流通股比例为1.1%，合计加仓了90.92万股。

事实上，林园今年以来在金龙鱼身上是一路下跌一路买，金龙鱼去年10月15日上市以来，林园持续加仓。2020年底，林园旗下两只基金新进十大流通股东，合计持股数量为252.23万股。今年一季度，有三只基金在十大股东流通名单之列，合计持有355万股。今年半年报，林园的三只产品轻微减仓，三季度旋即补回并进一步加仓。

不少市场人士分析，林园赌的正是粮食、食用油涨价。

背后的逻辑是，金龙鱼本身毛利率和净利率都很低，近5年毛利率只有10%左右，净利率更是只有3%，说白了就是薄利多销的生意。根据国金证券研究所报告，2019年金龙鱼在油、米、面粉等产品的市占率分别为39.8%、18.4%及26.7%，销售额巨大。以2020年全年营业收入1949亿元测算，一旦提价，毛利率轻微变动1个点，利润总额将直接多出近20亿。

而目前金龙鱼的业绩，正处在一个阶段性低点。10月29日，金龙鱼发布2021年三季报，当季实现营收594.95亿元，同比增长12%，归母净利润7.11亿元，同比大幅下滑65.85%，这也是公司近两年来单季最低的净利润。今年前三季度，金龙鱼实现营业收入1627亿元，同比增长16%；归母净利润36.8亿元，同比下降28%。

华泰证券食品饮料研究员龚源月表示，从提价对股价的影响来看，提价后通常有两轮股价上涨，提价初期事件驱动下股价上涨迅猛但时间窗口较短，进入业绩兑现期后，股价上涨爆发力减弱，但基本面改善支撑下上涨空间更大。