22岁的女秘书，能成为“第二个董明珠”？

来源：澎湃新闻

作者：特约评论员 陈白

董明珠又上头条了。

近日，格力电器董事长董明珠和22岁的秘书孟羽童，一同现身中国制造业领袖峰会。面对镜头，二人手牵手，甚是亲密。董明珠在活动现场表示，“要将孟羽童培养成第二个董明珠。”

随后，媒体纷纷把董明珠的话解读为：董明珠选定了“接班人”。11月11日，当事人孟羽童在个人微博账号作出回应，“自己只是一个普通的打工人”。

单就董明珠的表述来说，培养“第二个董明珠”其实并无不妥。企业家，特别是像董明珠这样的成功企业家，无疑是我们这个时代需要珍视的人才，也是推动商业文明前行的重要力量。

从董明珠的表述来看，我们能够看到她对这位秘书的喜爱和欣赏；而从孟羽童的履历和回应来看，也足见其过人之处。

但是，如果我们仔细深究就会发现，这样“第二个董明珠”的提法，更多只是博取公众关注的噱头。至于“接班人”，一个刚刚毕业的大学生，距离这个位置还太过遥远。

首先，大公司的核心管理层位置，显然不是董明珠一个人能够说了算的，它有一套复杂的流程和决策选举机制，需要征得大多数股东的同意。更何况，董明珠所执掌的格力，是国有企业。

退一步说，即使董明珠能够“说了算”，但相比创业时代筚路蓝缕的董明珠，如何实现稳健经营、在把控企业风险的情况下再进行相应的业务创新，具备这些能力和素养的接班人，可能才更适合如今家大业大的格力。

这种判断并非过于保守，环顾从老牌跨国公司到如今的一线互联网企业，企业核心位置的交接班，无一不是做出了这样的选择。富士康的郭台铭，一直面临接班人难题，就是一个典型案例。

再以我们最为熟悉的例子来看，在阿里巴巴接替马云位置的，是财务出身、并深耕企业经营业务多年的张勇；除此之外，京东的徐雷、拼多多的陈磊、字节跳动的梁汝波……这些逐渐为我们熟悉的“大厂”接班人尽管各有过往和才能，但他们有一个共同的特质，那就是稳重持中，拥有多年实战经验。

经过了改革开放四十年的快速发展，企业的传承和接班问题，确实已经成为当下许多企业家和管理层都必须考虑的问题。如何承接企业此前的发展成果，并在此基础上实现新的跨越，这考验的不仅仅是新的“接班人们”，同样考验着公司的管理和风控制度。

从内来说，职权的传递、领导风格的转变，以及企业目标的转换这些变化，桩桩件件都需要一整个系统的配合。更何况，这种变化还需要考虑到与快速变化的外部市场环境相适应。这是一个艰巨的系统工程，绝非简单的一句话就能够实现的。

而且，我们站在企业成长的角度来看，资产的积累、信用的积累和情感的积累，这些都对管理者提出了更高的要求。这同样也不是可以由上一代“一言堂”选定接班人就能够完成的。环顾我们当下诸多民营企业遭遇的接班人困境，多少都与这一因素相关。

因此，综合来看，公众固然乐见“第二个董明珠”的出现；但对于处于舆论漩涡中心的格力来说，迎来“第二个董明珠”，却未必是件好事。