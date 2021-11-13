官媒：想还清历史欠账 中国足球必须做好坐冷板凳准备

来源：新华社

作者：肖世尧、苏小坡

从领先到被阿曼队追平，中国男足在沙迦痛失好局。这场无力的1:1平局，使得中国队2022年世界杯出线希望渺茫。

目前中国队积4分排名小组第五，出线可能微乎其微。比赛结束后，当中国队的球员们走向观众席谢场时，有球迷大喊着“一定不要放弃”，场面既让人动容，也让人心酸。

这本是一场有望获胜的比赛。通过四场比赛的试验，中国队主教练李铁终于找到了最合适的首发阵容。归化前锋阿兰和洛国富盘活前场进攻，徐新的出场则增强了中场防守硬度。比赛大部分时间，中国队都压制住了对手。

队员们也不可谓不努力。记者随队出征三个月，可以明显感觉到近期球员们的身体、精神状态向好，到了场上更是三军用命，每球必争。洛国富屡屡被侵犯又站起来、张玉宁拼到嘴唇发白、颜骏凌飞身扑救后跪地不起，这些画面令人心绪难平。

可惜不尽如人意的结果是由一个个细节构成的。如果前锋把握机会的能力更好一点，可能我们早就杀死了比赛；如果李铁换人更慎重一些，或许我们能够保持住胜势；如果那个角球防守注意力稍微集中一点……但足球场上没有如果。

客观来说，中国队失去了宝贵的主场优势，球员们在境外长期集训确实不易。但竞技体育重结果，尤其是国家队比赛。你所经历的困难往往会帮助你在成功后收获赞美，而难以帮助你在失败时得到理解。欲戴王冠、必承其重的道理，中国队的教练和球员不会不懂。

现在李铁和他的队员们要面对的，不只是四天后就要迎战强敌澳大利亚队，更是在舆论漩涡中心无处排解的心理重压。中国队唯一能做的就是团结一致向前看，为了那些还没有放弃的可爱球迷，更是为了自己，去求得一线生机。

而远比一场比赛本身更加残酷的现实是，正如李铁所说：“我们和阿曼队实力接近，1:1是一个正常的结果。”不管你是否接受，现在的国足已经不具备像20年前那样轻松战胜阿曼队的能力。从整个12强赛来看，我们已经被亚洲一流强队远远甩在身后。现有的积分排名，某种意义上，是中国足球近年来水平的真实体现。世界名帅也好，归化球员也罢，都不会带来本质上的区别。

现在这支国足平均年龄接近三十岁，而我们的年轻球员在哪里？中国男足国青队2016年、2018年连续两届亚青赛无缘小组出线，甚至未能进入2020年亚青赛正赛。

因此，想要还清历史欠账，中国足球就必须要做好坐冷板凳的准备，坚持“从娃娃抓起”，“久久为功”扎实推进足球改革发展。