总想买买买，要治吗？

来源：光明日报

“去年‘双十一’买太多了，‘跨店满减’等各种优惠用了不少，但囤在家里的化妆品堆满了储物间，不知道这几年能不能用完，今年‘双十一’无论如何再不敢买了。”来自北京的29岁白领孙晨(化名)无奈地说，网购有“瘾”，虽乐在其中，也深受其害。

第48次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2021年6月，我国网络购物用户规模达8.12亿，短视频用户规模达8.8亿，短视频与直播、电商相互加成，电商直播用户占直播用户比重超60%。随着近两年互联网电商直播以及短视频平台的发展，人们在“看直播”“刷视频”的过程中，对网购的依赖性也越来越大。

1.网购“成瘾”，正常吗

“我从好几天前就开始关注网上的货价了，提前就把想买的东西放进了购物车，等着11日凌晨付款。”一位刚经历了“双十一”购物狂欢的王女士兴奋地谈到自己的抢购体验。王女士平时10点多就睡觉了，10日那天却特意熬夜，隔一会儿就去刷屏，浏览下其他商品的折扣情况和剩余件数。

守夜、刷屏、抢购，11月10日夜，面对即将到来的“双十一”购物狂欢，王女士只是“备战大军”里的一员。众电商的“疯狂折扣”无疑给消费者们带来了极大的刺激，网络消费者们终于可以低价买到自己“眼馋”已久的东西了，欢欣鼓舞。

前不久，微博上发起了一个有关“双十一预售”的话题，微博名为“流小蘅”的用户在话题下评论：我为了把当天在直播间抢到的红包消费券花掉，只好不停地买买买，真是控制不住自己的购买欲啊。微博名为“王阿润”的用户也写道：仅仅是预售，我购买商品已经花了1万多元，下个月只能节衣缩食了。

购买欲控制不住，是病吗？

北京大学人民医院精神科副主任医师曲姗告诉记者，“生活中总想买买买的人，大多数并没有达到必须就医的程度。大家千万不要觉得在‘双十一’买太多，就认定自己在购物这件事上‘成瘾’了，‘成瘾’也是要符合相关特征的。”

“首先会过分关注或者沉溺于购买这件事情，并因此浪费很多时间、精力；在购买的过程中心里会感到很欣慰、很愉快，呈现出一种积极的感受体验；但购买过后，会出现失落、后悔、孤独等消极情绪。其次是出现社会性功能损坏。表现为时间浪费，导致工作、家庭、学业不能投入、不能完成。”

曲姗表示：“这两种特征同时存在的话，肯定是不正常的，这时候我们会判定这个人有‘瘾’了。”

据介绍，“瘾”有两种。一种是对物质成瘾，另一种是对行为成瘾。“购物成瘾”就属于后者。但目前从医学角度来看，诊断标准中并没有“购物成瘾”这个条目。

曲姗补充道，“虽然没有这个诊断条目，但这种现象我们有时会把它归到‘冲动控制障碍’中，类似于饮酒成瘾、赌博成瘾等，属于成瘾行为。”

除了归因“冲动控制障碍”，过度购买还可能涉及“囤积障碍”。

南京市第一医院心理咨询门诊主任牟晓冬告诉记者，如果一个人在不停购买的前提下，买回来又不舍得丢弃，以至于囤积太多造成生活使用空间的拥挤和混乱，引发临床意义上的痛苦，比如精神、情绪不稳定等就不正常了。“它也接近于医学上的‘囤积障碍’，应该给予关注。”牟晓冬说。

《精神障碍诊断与统计手册》(第五版)明晰了“囤积障碍”需要注意的地方，“这种囤积症状不能归因于其他躯体疾病(例如脑损伤、脑血管疾病等)，也不能用于其他精神障碍。”牟晓冬补充道。

2.买买买，为什么总是停不下来

网购，为什么总是停不下来？

“便宜啊！”

“我在去年‘双十一’期间，进到一位网红的直播间，以拼手速的方式抢到了号称全网最低价的电子爆款。”就读于北京某高校的研究生李宇(化名)告诉记者，我只要看到类似的低价活动，一定会买。

但不少网友反映，“双十一”期间的一些所谓优惠，其实是把价格抬高之后再折扣，算下来其实与之前差不多。近年来“双十一”之中暗藏的“陷阱”，远远不只这些。“打折之前暗中抬价”“人气赚够后特价产品缺货”“假货水货鱼目混珠”“商品低价却用运费坑人”等各种花招，让人防不胜防。

“也是来不及后悔！”李宇说，现在“双十一”的购物优惠规则特别复杂，预售时间越来越提前，且发货速度还加快了，有时冲动之下买了很多东西，想退款的时候已经到货了。

“特别是当你钱花完的时候，各个消费平台上的借钱小程序就‘上线’了，瘪了的钱包又‘鼓起来’了。”李宇无奈地说。

现如今我们每天的手机软件、新闻、网页都在提醒着消费者，你不买就out，再加上“好评如潮”“人手一件”的字眼冲击着我们的眼球。商务部国际贸易经济合作研究院助理研究员李雪亚说，这些外部营销的大购物氛围，让人的主观意识无法腾挪出冷静的空间，从而投身这场被动的狂欢。

买东西容易‘上瘾’现象需要结合内外因素来综合分析。

调查显示，网购人群年龄结构中，19岁至40岁人群是网购大军中的主体，95后年轻人占据多数。而直播购物的中坚力量是30岁左右的人群。学历分布中，大专及本科学历的人群约占网购群体的80%，是网购大军中的主体力量。

武汉大学经管学院教授邱力生认为：“从社会环境来看，随着5G网络的应用和完善，网购平台蓬勃发展，消费主义网络渗透力增强，社会经验不足的年轻人，特别是大学生群体，容易掉入消费主义陷阱。”

“非理性购买很大一部分基于消费者的不健康消费心理，其中同步心理尤为突出。”李雪亚介绍，同步心理，即我们通常所说的攀比心理，相同的社会阶层或共处类似生活环境的人，在消费行为上有相互学习的倾向。“双十一”全民狂欢购物，很多人就会以周围的人为参照系，如果自己比别人买得少了，会在心理上感觉输人一等。

记者在采访中了解到，“网购成瘾”的现象也需要考虑生物遗传的原因，有的人天生就带有“成瘾”基因。

曲姗解释，同时患有焦虑、抑郁、强迫等问题的人，由于种种原因在现实生活中难以与他人进行良好交往，于是通过网购来逃避现实，缓解压力，由此出现购买欲控制不住的现象。

“这也和人的性格、个性有关，出现与该现象相关的性格特征一般有犹豫、拖延、回避、难以计划以及完美主义。”牟晓冬介绍，往往受过心理打击，有过创伤的人更容易出现这一心理问题。“这可能与童年经历有关，长大后缺乏安全感，需要通过获得以及储存物品来满足自身的安全感。”

“当然有些人喜欢囤积物品不单是出于自我认同的需要，也为了彰显自己的身份地位。”牟晓冬补充道。

3.缓解购买欲，有啥好办法

“可以适度购买。当没有达到必须要干预的程度时，适度的购物确实能够提升情绪、排解情绪。”大连理工大学关心下一代工作委员会理事、国家二级心理咨询师鲁桂荣说。

购物能当“药”吗？

“并非如此。”曲姗说，当情绪存在深层次的问题时，购物起到的可能只是麻痹的作用。而在购物成瘾患者中，这种深层次的原因是普遍存在的。

据记者了解，90后、00后已经成为网购的主要群体之一，超七成的大学生都参与了各大网络平台的线上“双十一”活动，校园再现“包裹一条街”的现象。

东北财经大学金融学院副教授翟光宇也表示，90后、00后消费者的消费观容易跟社交绑定，无论是“网红种草”或者“秋天的第一杯奶茶”，抑或是彰显个性的消费品，相当一部分年轻人将消费与社交圈联系在一起，这种消费有时是寻求关注，有时是为了融入一个群体，或彰显自己穿戴与别人不一样。

“社会快速发展的今天，跟风、攀比、冲动、享受，这些都是缺少社会经验的年轻人的消费特征，更深层的问题是，他们没能体会或理解家长们的艰辛和不易。很多购买者只是享受一时的消费快感，大多数都是买了不用，商品使用价值大打折扣，而且，买到的商品也未必物有所值。”南开大学日本经济研究部教授张玉来表示，在选择消费方式上，超前消费、冲动消费、情绪消费等非理性消费观都是不可取的，这不利于大学生的身心健康。

“但对于商家来说，利远大于弊，‘双十一’就是商家利用人们‘捡漏’心理来盈利的促销手段。”鲁桂荣特别提到，“对于一些经济条件无法满足购买需求的学生，会转向借呗、花呗等软件。当还款产生困难时，焦虑情绪还会影响学业。”

有好办法缓解吗？

“对症状不太严重的‘剁手族’，想要控制总想买东西的欲望，不妨试一下简化方案——学会‘断舍离’。”牟晓冬建议，首先要抑制冲动性消费，先把看中的东西加入购物车，延长付款的时间。同时还可以做一个消费计划，将不同用途的钱分开，设定一个付款额度，学会取舍，严格控制自己购买数量。还可以给自己设定一个“离开期”，比如可以先控制自己两天内不看购物软件，然后将期限逐渐延长，到最后完全战胜总想买买买的欲望。

牟晓冬表示，症状较重的话，解决办法跟治疗焦虑症、抑郁症的原则一样——使用改善情绪的药物；适当进行心理治疗；重建生活的规律以及药物治疗。

“如果你目前有十个排遣寂寞、孤独的方式，除了购物这件事，你还剩下九件事可以做。如果你有两个排遣寂寞孤独的方式，除了购物，另一个又丢掉的话，也就只剩下购物了。”曲姗说，购买欲难以控制的话，也可以多发展些兴趣爱好。

“相比几个小时盯着直播间购物，离开手机去跳广场舞、去钓鱼、去健身都是缓解行为成瘾的好方法。”曲姗建议，多和朋友进行户外活动，爬爬山、跳跳广场舞，买东西“上瘾”可能会自愈。

曲姗建议，对于有深层心理问题的患者，这类人要及时释放不良情绪，敢于打开自己，多接触别人，参加社交活动。一旦购物的成瘾行为改善了，那么工作、学习、生活的质量都会有所提升。“所以不是要求消费者不买，而是希望他们转移一下注意力，去做些别的事。”曲姗说，多读点书，让自己充实起来，丰盈自己的内心，不失为一个好的替代方法。