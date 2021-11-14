充不到的游戏“榜顶” 竞争对手都是“托”

来源：法治日报

游戏中充值到榜一，就会得到高额返利，但每次即将登顶时，总会以几元钱之差被人反超。有的玩家自认倒霉，有的玩家继续较劲，殊不知都掉进了别人的套路。

《法治日报》记者近日从安徽省肥东县公安局获悉，肥东警方成功打掉一大型网络游戏诈骗团伙，查获涉案电脑20余台，抓获涉案人员48名，冻结涉案资金70余万元，总涉案金额达100余万元。

谎称争夺榜一能返现

5月11日晚，家住肥东县店埠镇某小区的郑某某，在浏览手机直播平台时看到一个主播正在直播玩游戏，这位主播在直播间中一边玩游戏，一边向观看的观众介绍这款游戏有顶榜返利活动。

“只要进行游戏充值达到榜一，就能得到整个游戏内大区所有充值金额百分之三十的返利，而且上榜容易稳赚不赔，大家积极参与进来。”在这位游戏主播的忽悠下，郑某某心动了，抱着试一试的心态接受了主播的邀请。

该游戏主播将郑某某拉进一个聊天软件中，并发送给郑某某一个网址让其下载某游戏。软件下载完成后，主播告诉郑某某只要在这款游戏中充值到榜一就会得到返利，于是郑某某开始在这款游戏中不断进行充值。直至充值了4万余元后，郑某某终于争得了榜一的位置。

可还没等郑某某高兴，游戏中突然出现一个人将郑某某从榜一的位置挤了下来。看到充值了4万余元打了水漂，为了获得返利及时止损，郑某某又继续通过微信进行充值。可在充值6000余元后，游戏平台突然显示榜首已经达到上限，无法再继续充值了。

郑某某这才发现，此时自己已经共计充值了5万余元，却还是依旧位居榜二，与榜一仅有6.6元的差距。郑某某越想越不对劲，觉得自己可能上当受骗了，便立即向肥东县公安局报警。

游戏竞争对手都是“托”

在接到报警后，肥东县公安局成立专案组，围绕已知线索进行深度侦查，综合梳理研判该直播平台、游戏软件等作案信息，初步查明这是一个隐藏在游戏直播背后的网络诈骗犯罪团伙。

“该团伙以曹某、邹某、耿某等人为首，利用‘上榜容易’‘稳赚不赔’‘高额返利’等手段诱导他人充值，从中牟取暴利。”肥东县公安局刑侦大队民警许学松说。

专案组经过摸排调查，发现该团伙结构清晰，组织齐全，主播、财务、技术、客服等部门分工明确，利用某游戏顶榜为骗局，通过直播间刷火箭吸引玩家观看，主播对涉案游戏进行推荐告知可以顶榜进行返利，玩家进入游戏后在参与顶榜活动之后，平台会安排内部技术员工变成“托”，模拟与玩家竞争榜一的另一玩家，刺激玩家充值更多的钱。

“游戏内会有充值入口，点进去即可充值，充值越多，在充值榜上的排名就越高。”肥东县公安局网安大队民警葛广鹏告诉记者，玩家往往为了获得榜一而不断充值，可玩家充值的信息早已被曹某等人获取。

据介绍，顶榜骗局分为两种情况，第一种就是玩家无论充值多少，和玩家顶榜的虚拟玩家都会多充值几块钱争夺榜一，等到活动结束的时候，玩家要么没钱无法继续充值，要么就是时间到了，自己刚好卡在榜二，按照规则，只能自认倒霉，血本无归。还有另一种比较少见，游戏内部“托”和玩家顶榜争夺榜一，玩家一直充值，但并列榜一会需要玩家充值数万乃至数十万元，最终会让玩家和内部“托”并列成为榜一，玩家虽能获得返利但也会损失大量金钱。

合作开发游戏走“偏路”发财

经过前期充分的调查分析，专案组民警锁定了该诈骗团伙的主要成员。7月初，专案组决定开展收网行动，调集40余名精干警力，分多个抓捕组远赴哈尔滨、绥化、长沙、南通、上饶等地对涉嫌参与诈骗人员进行抓捕。

经过数周连续奋战，一举抓获该诈骗团伙成员20名，其中17名嫌疑人被肥东警方依法刑事拘留，另外3名嫌疑人被取保候审。8月12日，17名犯罪嫌疑人被肥东县人民检察院依法批捕。9月中旬，专案组部署了第二次抓捕行动，抓获涉嫌诈骗嫌疑人28名，共计查获涉案电脑20余台，冻结资金70余万元，总涉案资金高达100余万元。

经调查，曹某、邹某为该游戏幕后老板，耿某为游戏开发人员，3人刚开始只是合作在一起开发游戏，该游戏初期利用玩家充值人民币可以获得游戏里的代币，可供买装备打怪升级，后来看到别人用“顶榜”这种方式来获得人气，为牟取更大利益，于是想到用“顶榜”的方式来进行诈骗活动，利用玩家想要获得返利的心理，诱导玩家进行充值。

“曹某、邹某几乎拿到非法获利的50%，耿某和游戏主播、管理人员则按照‘固定工资+提成’获取收益。”许学松说，游戏管理人员会在群里发布招聘信息，吸引游戏主播进行诈骗活动。

目前，案件还在进一步办理中。警方提示，近年来，针对网络游戏的诈骗案件增多、手法不断翻新，只需扫码1毛钱就能获得高级游戏账户、低价可刷游戏皮肤、充值解除“防沉迷限制”等骗局层出，给网民、互联网平台和网络环境带来了极大危害，网络游戏里诈骗套路多，群众切要小心莫上当，如遇骗局一定要第一时间报警求助。