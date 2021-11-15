日本珍珠奶茶原料涨价 与中国养猪业有关

来源：日经中文网

作者：黑濑幸叶

珍珠奶茶此前在日本引发一大热潮，甚至出现了“奶茶活动”、“喝奶茶”这样的流行词汇。自2018年前后起销售奶茶的店铺在日本激增，但由于新冠疫情扩大导致外出受限等，奶茶消费放缓。放入奶茶的“珍珠（木薯球）”的进口量减少，价格也出现回落。但原料木薯的价格仍在上涨，原因是中国大陆养猪行业引发的需求变化。

“珍珠奶茶的流行是商品消费，也是体验型消费”。熟悉年轻人消费文化的日生基础研究所的研究员广濑凉如此回顾日本的珍珠奶茶热潮。广濑凉表示，奶茶店门口排长队、拿着奶茶边走边喝的样子等被上传到社交网站，可以说成为一种娱乐现象，但“（珍珠奶茶热潮）因新冠疫情影响而无法继续，造成打击”。

日本的贸易统计显示，日本2021年1～9月的“木薯和木薯代用物（指奶茶用木薯球）”的进口量约为2100吨。比珍珠奶茶流行的2019年同期减少8成，比2020年同期减少5成。平均进口价格也出现下跌，1～9月为每公斤327日元（约合人民币18.36元），比上年同期下跌2成。在珍珠奶茶热潮高峰期的2019年，日本进口了约1.6万吨奶茶用木薯球。顺便说一下，日本巧克力和可可协会的统计显示，2019年巧克力点心进口量约为2.5万吨。

在日本国内销售的木薯球的主产地是台湾。台湾从泰国等地进口利用木薯加工而成的木薯淀粉，加工成木薯球之后再出口日本。日本的珍珠奶茶热潮降温是否给木薯淀粉的价格带来下行压力？一家商社表示，“木薯球只是作为原料的木薯淀粉的广泛用途之一，对淀粉行情的影响有限”。

实际上，观察日本木薯淀粉的1～9月进口平均价格，涨至每公斤53日元（约合人民币2.97元），比上年同期上涨15％。有商社表示，“在主产地泰国，木薯淀粉和木薯的价格正在上涨”。

泰国木薯淀粉协会（TTSA）的统计显示，泰国木薯淀粉出口价格11月上旬为每吨480美元，比创出近期最低点的2020年5月上涨13％。泰国木薯开发研究所（TTDI）的统计显示，木薯的价格9月涨至每吨2630泰铢，比年初上涨15％。

木薯价格上涨的原因是，干木薯片的对中国大陆出口正在增加。泰国木薯贸易协会（TTTA）的统计显示，泰国产木薯片的对华出口量1～8月累计约为384万吨。已超过2019、2020年的全年出口量。

中国大陆把木薯片用于哪些地方呢？答案是主要用于养猪。

中国大陆的养猪头数此前因2018年开始流行的非洲猪瘟而减少，目前正在快速恢复。据称由于大规模养殖取得进展，养猪头数的复苏速度超出预期，饲料用玉米需求大幅增加。

再加上中国大陆的玉米产量减少，进口量也在增加。美国农业部的统计显示，中国大陆2020～2021年度的玉米进口量与上年度相比增至3.7倍。中国大陆海关的统计显示，2021年1～9月的进口量达到上年同期的约4倍。

木薯片也受到意想不到的影响。玉米除了用于饲料以外，来自生物燃料乙醇的需求也很大。在用于养猪的需求增加导致玉米价格上升的背景下，作为乙醇原料，“目前木薯片的价格优势正在加强”（日本农畜产业振兴机构）。把玉米尽可能用于饲料、把木薯片作为乙醇原料使用的趋势加强。

木薯淀粉的价格正在上涨，但截至目前似乎并未转嫁给木薯球。不过，也有商社表示“如果（木薯淀粉的）价格持续很高，就不一定了”。全球脱碳化趋势加速，生物燃料显示出扩大的趋势。今后，中国大陆的乙醇需求影响日本珍珠奶茶的可能性似乎也无法否定。