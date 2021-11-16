“吴姥姥”成网红，“不刷题”的快乐人人能懂

来源：新京报

作者：李潇潇

72岁的同济大学物理学教授吴於人最近火了。用铁锅演示天眼、用扫帚模拟太空中的宇宙射线……这位灰白短发的“吴姥姥”说话风趣，站在镜头前做趣味物理实验时，给孩子们连连带来惊喜。“吴姥姥”的科普主要面向青少年基础教育，但因为好玩易懂，还意外吸引到大批成年人。

“硬科学”该怎么教？这是时代抛给每一位老师的问题。短视频让科普触达更多圈层和年龄段，其传播时间和地域也不受限制，有效放大了传播价值。而短视频的互动功能，在提升了教学效率的同时，丰富了科普形式。

从科普内容来看，“吴姥姥”团队也配合短视频的形式做了量体裁衣。早在大学授课时，吴於人就觉察不少学生对物理有明显的畏难情绪。所以，她的科普直播通过生活化的语言、接地气的小实验激发孩子的好奇心，展现物理科学的真正魅力。一些抽象复杂的物理知识术语，一度令人望而却步。“吴姥姥”却让我们看到，科学是实用有趣的。

值得注意的是，直播里，吴教授平易近人的科普姿态成功引导家庭教育“蹲下来”与孩子交流。她的实验启发了一众虎爸虎妈带着孩子在家做“亲子实验”。当家长孩子变成了共同探求知识的“同班同学”，想必家庭教育氛围也会变得其乐融融。

“@不刷题”的霸气账号名称，已成了吴教授当下吸引百万粉丝的“流量密码”。兴趣引领、不极端应试、快乐教育理念，贯穿了吴於人整个职业生涯。“科学重器，筑梦未来”是她的情怀和理想，而“不刷题”则代表着她对教育价值的终极判断及取舍标准。

“@不刷题”账号受追捧，优质科普内容生产者与平台双向赋能、互相成就，无疑是好事一桩。公众可以利用碎片化时间获取科普知识，让流量向更加健康、智慧、深度的内容倾斜。某种程度上，这也可以看作是，公众对泛娱乐类视频审美疲劳后的一种价值回归，从需求侧倒逼平台更好地构建内容生态。

