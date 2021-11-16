《国王排名》：“现实”童话如何戳中成年人的内心

来源：中国青年报

作者：余冰玥

最近，一个童话，令B站400万人追更，豆瓣评分高达9.6。

这部名为《国王排名》的日本动漫番剧，故事并不算新鲜离奇：又聋又哑的小王子波吉，外表软萌可爱，在妈妈的期望下梦想成为全世界最伟大的国王。但他孱弱到无法挥动木剑，被家臣和民众嘲笑“不是当国王的料”，王位也被同父异母的弟弟抢走。直到王子邂逅了人生中第一位朋友卡克，两人一起走上探险之路，人生巨变随即开始。

剧情看上去有些“老套”，似乎一眼望到结局，却让观众在弹幕数次惊呼“破防”“泪目”“绷不住”。这部有着童话色调、线条简洁粗糙、画风还略有些低幼向的绘本风动漫，为何能戳中成年人的内心？

《国王排名》改编自漫画家十日草辅的同名作品，动画由出品过《进击的巨人》《鬼灯的冷彻》等热门动漫的Wit Studio“霸权社”负责制作。故事的背景设定并不复杂，在这个充满神奇力量的动画世界里，国家的丰饶、麾下勇者的数量，以及国王本人如何像勇者一般强大等要素的综合排名，组合成了标题中的“国王排名”。各国国王根据以上条件进行排序，排名第一的国王，可以从神的宝库里挑选一件宝物。

传统的童话世界向来是梦幻的，坏人就该十恶不赦，好人要幸福地生活下去，主人公理应外表实力都出众，在这场强者之间的“排名考试”里“开挂”攀上顶峰。但有着童话色彩的《国王排名》显然不是为小朋友准备的甜美童话，而是用隐喻呈现出更残酷的现实：外表呆萌的波吉贵为排名第七的巨人之身伯斯王的大王子，却如“拇指王子”一般矮小瘦弱，因无法说话被国民讥讽“傻瓜”；在王权争夺中，波吉敬爱的老师剑圣多玛斯信奉忠诚，却为遵从二王子戴达的命令亲手将波吉推入深渊。

但成年人的世界也不是非黑即白，《国王排名》中呈现更多的是复杂的人类“多面体”。继母希琳看似狠辣，像童话中的后妈一样，阻挠主角登上皇位。但她实则刀子嘴豆腐心，不让波吉当国王是不想让他承受太大压力，愿意耗费魔法替比武后受伤的波吉偷偷疗伤，甚至为救波吉不惜纵身跳下高楼。这些情节如同残酷现实中的又一抹亮色，在血淋淋的痛苦之中显得格外温暖动人。

和单纯的“治愈向”不同，《国王排名》把现实的外壳一层层剥开，露出不甚美好的内在，但童话风格的讲述，又让残酷与美好之间形成某种对冲。强烈反差之间，温柔的画风和叙事、夹杂于人性之中的美好，才有了抚慰人心的力量。

除了现实共鸣，真挚的友谊和陪伴也是击中人心的利器。在故事的开头，因为卡克能不通过手语就理解自己，波吉兴奋地把自己身上所有衣服毫无保留地交给了眼前这位“抢劫犯”，还遵守约定每日穿贵重衣服交给对方，哪怕只能穿着一条裤衩顶着嘲笑回到城堡。

目睹波吉在与二王子决斗后遍体鳞伤的惨状，作为“影之一族”的卡克回想起在妈妈保护下侥幸逃脱灭族，却被迫尝遍人世艰辛的儿时经历，惺惺相惜之情让卡克毫不犹豫地选择终生追随波吉。最新一集中，卡克偷偷躲进波吉的小挎包，并在波吉被推入地狱之门差点被火焰吞噬时救了他。再次重逢时，两人眼泪汪汪地对视许久：“不管从今以后发生什么，我都想成为你的同伴。”

一个被夺去力量的巨人族王子，一个遭神明厌弃而被改变形态的“影之一族”孤儿，在茫茫人海中找到彼此，相互救赎，这种孩童之间的天真和诚恳，或许在日趋“原子化”的成人世界中难以再现，只能通过动漫来怀念。

“人类的悲欢并不相通”，人们往往在联想到自身时最容易被感动。一部作品的好坏，也不仅仅通过“是否催泪”来衡量。但大家依旧一次又一次为波吉和卡克“破防”，或许正是在这个现实的童话里看到了自己的影子：原来我们都像波吉一样，在复杂残酷的世界上艰难地生活，面对冷嘲热讽表面装作听不见，面临困境时只能背后偷偷掉眼泪，却在人前保持微笑。但波吉始终坚持着爱、梦想与勇气，明知现实阴暗依然选择善良与温暖。

动画更新到第五集，波吉和卡克的旅程还在继续，黑暗与阴谋的苗头逐渐显露，故事脉络正缓缓铺开。或许最需要童话的正是成年人，它是生活的镜子，也是现实生活中保留的一束温暖之光。