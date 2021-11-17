免费接种HPV疫苗，给适龄女生更多关爱

来源：新京报

作者：罗志华

11月15日，广东省卫健委宣布将启动全省适龄女生免费HPV疫苗接种工作，将宫颈癌防治关口进一步前移。该项目实施对象为具有广东省学籍、2022年9月起新进入初中一年级且未接种过HPV疫苗的14周岁以下女生。将按照知情、自愿、免费的原则，采用国产双价HPV疫苗进行免费接种。消息一出，受到广大网友点赞。如果说惠民也需要时机，那广东此举可谓把准了惠民的脉搏。

过去绝大多数地方难以向适龄女生免费普种HPV疫苗，主要是因为HPV疫苗全靠进口，并且价格高，大规模免费接种的花费巨大，即使是广东省这样经济较发达的省份，在费用上也很难承受。而在2020年5月上市的国产二价HPV疫苗则打破了这样的窘境。目前，国产二价HPV疫苗不仅成功上市，而且具备大规模生产能力。

就在几天前，世卫组织表示，中国公司生产的双价人乳头瘤病毒疫苗正式通过认证，可供联合国系统采购。这意味着，国产二价HPV疫苗的质量和安全性不输国外同类产品，且已获得国际认可。这就打消了部分民众对国产HPV疫苗的疑虑，大规模接种也就有了民意基础。这也是广东此次善政能够实行的前提。

广东此番适时推出免费接种宫颈疫苗，无疑在条件具备的情况下，走在了国内预防宫颈癌的前列。且在国产HPV疫苗通过世卫组织认证几天之后，就宣布将启动此项工作，只争朝夕的意味也十分浓厚。

在进口HPV疫苗“一针难求”的背景下，广东此举还带有消除疫苗焦虑、纠正疫苗偏见等作用。预防“两癌”(即宫颈癌和乳腺癌)体现社会对女性的特殊关爱，而在适龄女生中广泛免费接种HPV疫苗，则能为这种关爱赋予更高的科技含量。期待广东这项惠民政策能起到头雁效应，帮更多适龄女生尽快获得HPV疫苗的呵护，为加速消除宫颈癌打下更加坚实的基础。