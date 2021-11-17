“滤镜让演员的鼻子都消失了” 多部新剧遭吐槽

来源：齐鲁晚报

近日，因加了厚厚的滤镜，多部正在播出的电视剧成为议论焦点。热播剧《一见倾心》《嘉南传》因艳丽的配色加高饱和度、高亮光滤镜，被观众吐槽演员的鼻子都消失了。《当家主母》为了增加质感，加了灰蒙蒙的滤镜，不少观众难以接受。不少待播剧五花八门的滤镜也遭到观众批评，国产剧过度依赖滤镜的创作方式再次成为关注焦点。

滤镜五花八门

观众忍无可忍

最近在滤镜上争议最大的当数偶像剧《一见倾心》。陈星旭、张婧仪、林彦君主演的《一见倾心》是民国偶像言情剧，但这部剧走的不是民国风，而是“土豪风”，主角们的身份是少帅、少爷、上海第一财阀千金，穿得精致，住得豪华，从超级大游轮到大上海的街景、酒店、住宅等，透着浓浓的暴发户气质。这部剧的服化道、场景本来就很假，后期又配上高饱和度的滤镜，再加上“过家家”水平的故事，让观众对剧的吐槽火力全开。在厚厚的滤镜和高饱和调色下，不少镜头中男主角的卧蚕、鼻梁、人中等都快磨没了。剧中演员们的五官都失去了立体感，变成全员“白皮脸”，脸上罩着一层白雾一样，没有纹路、光影，表情很难灵动起来，更看不到象征表演水平的微表情，整个就很假。被观众吐槽后，这部剧据说进行了重新调色，调整滤镜，增加场景层次感、复古感等，调整上线后的作品磨皮程度略有下降，但高饱和色的色调依然在。

同样，鞠婧祎主演的古装剧《嘉南传》，也因夸张的“网红滤镜”而遭到吐槽，这部剧浓浓的“美颜”风，劝退不少观众。

《一见倾心》是高亮、高色彩对比度，全片偏红粉，而蒋勤勤、杨蓉主演的《当家主母》全片灰蒙蒙，用网友的形容是“主色调阴沉，给人一种阴森森的感觉，不知道的以为是恐怖片”。《当家主母》精致的服化道延续了《延禧攻略》的风格。《延禧攻略》在古画原色中吸取灵感，色调偏清冷，带火了莫兰迪色系，这种严肃、低奢的视觉效果也赢得了“有质感”的赞誉。《当家主母》更进一步调灰色彩、调低色号，本想让质感加成，没想到观众看剧感觉到的是有点压抑。同样被吐槽的还有电视剧《雪中悍刀行》《风起陇西》等剧的预告片。《雪中悍刀行》色调太绿，被吐槽演员的每一个发丝都在泛绿光。而《风起陇西》为了营造质感，色调太黑，被观众吐槽。

当下不少国产剧尤其是偶像剧对滤镜的依赖过于严重，这也让观众吐槽，若是国产剧都关掉美颜滤镜，可能就没有几部能看了。此前《甜蜜暴击》《完美关系》等偶像剧的厚滤镜就被批评，而新版《新白娘子传奇》等剧重调色彩后上线。不少剧滥用滤镜，早就被观众吐槽和反对，为何滤镜引起的争议一直存在？

过度依赖技术

难遮烂剧不足

滤镜本身没有错，而且对于国产剧来说，历史剧、谍战剧、正剧、家庭剧、偶像剧等不同类型剧，都有自身的色调特色。《北平无战事》《琅琊榜》《伪装者》等口碑作品，也在播出时以偏素朴、偏昏暗的色调为剧的质感添彩，但这些剧的色调不完全是后期一键调色完成的，而是通过对自然光源、烛火光源、打光等的运用而最终生成的质感色调。这些剧主打灰蒙蒙的质感色调，但并没有牺牲掉画面的层次感、远景和近景的纵深感等，观众可以看出，不是涂了一层滤镜那么简单，而是创作者的一种品质追求。

但滤镜兴起之后，在不少偶像剧中，高强度滤镜成为作品的“遮羞布”。滤镜技术凭借一己之力，“拯救”了偶像剧整个产业链。厚厚的滤镜可以提高演员颜值；后期调色和滤镜也可以虚化背景，让抠图和实景不好辨别；厚滤镜可以拯救服化道、化妆术以及不专业的打光；前期加班加点粗制滥造，后期加滤镜一切问题似乎都能解决……最能感受国产偶像剧厚滤镜之泛滥的是平台的会员们，他们花了钱充值，本想看高清、蓝光，但经过厚滤镜调制的视频，即便开了蓝光看到的仍是演员们被严重磨皮的脸。

据说《妖猫传》为了一个杨贵妃回眸一笑的镜头，试过了很多光，灯笼的光、蜡烛的光、LED灯带等各种组合，再加上后期多层光效调色，才有了那一瞬间的美。国产偶像剧做不到大银幕的精致，但也不能“一键滤镜”遮百丑。如果一部剧追求的是镜头的调度、光影的运用、精挑细选的场景、极致的化妆、科学的打光、精彩的剪辑，创作者会舍得给剧加上厚厚的高饱和滤镜吗？不少剧用滤镜是为了追求独特的质感，但更多的剧滥用滤镜是为了弥补前期工作的不足。