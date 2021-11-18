43.6%中国年轻人会在工作2-3年后考虑跳槽

来源：中国青年报

如今对不少年轻人来说，想对一份工作“从一而终”不太容易，跳槽成为不少人的选择。对于跳槽，年轻人怎么看？近日，中国青年报社社会调查中心联合问卷网发布的一项针对1154名受访者的调查显示，93.1%的受访者坦言自己考虑过跳槽，其中43.6%的受访者会在工作2-3年后考虑跳槽。对于跳槽的原因，63.7%的受访者认为是个人发展空间有限、晋升难，53.8%的受访者是为了追求更好的薪资待遇。对于跳槽的结果，54.3%的受访者认为跳槽对个人职业发展有利有弊。

43.6%受访者会在工作2-3年后考虑跳槽

3年前，李星辰(化名)大学毕业后，以外包的身份进入某互联网大厂工作。“考研失败后，我才开始真正投入到找工作当中，最后选择了与一家外包公司签了三方协议，到某互联网大厂工作。主要是觉得工资待遇对于一个刚毕业的本科生来说挺不错的，而且大厂名气大，说不定还有转正的机会，对未来换工作可能会有帮助”。

在该公司工作两年后，李星辰选择了跳槽，“一方面是觉得转正希望越来越渺茫，另一方面觉得工作能力得到了较大提升，有能力作出别的选择”。之后他顺利进入一家知名互联网企业，成为一名正式员工。

工作多久后会考虑跳槽？调查显示，93.1%的受访者坦言自己考虑过跳槽，其中，43.6%的受访者表示大概为2-3年，29.2%受访者表示大概为4-5年。另外，7.2%的受访者表示随时都可能跳槽，仅6.9%的受访者表示不会跳槽。

90后胡鹏(化名)现在在北京一家央企工作，对于跳槽，他觉得自己会在3-5年开始考虑，“市场上会将求职者跳槽的频率作为考评的依据，如果跳槽太频繁，会让用人单位有顾虑，觉得求职者不稳定、不靠谱，从而降低录取意愿。而且三五年后，个人的技能、处理工作问题的能力会更加成熟，这时候考虑跳槽更有竞争力”。但他觉得，工作年限并不是决定跳槽的唯一标准，“如果有更好的工作机会，肯定会选择更好的”。

63.7%受访者会因个人发展空间有限而选择跳槽

在南京工作的周海峰(化名)今年刚换了新工作，刚过而立之年的他希望通过跳槽让事业更进一步。“之所以选择跳到现在的公司，一方面是薪酬水平比以前有所提升，更重要的是觉得发展前景更好。现在这家公司是中外合资的，会有派往海外工作交流的机会，因为我是做翻译工作的，如果能有机会到国外学习，对自己的职业发展大有助益”。

对于跳槽的原因，63.7%的受访者认为是个人发展空间有限、晋升难，53.8%的受访者是为了追求更好的薪资待遇，38.6%的受访者觉得是工作环境、氛围不好，29.9%的受访者认为是学不到东西。

26岁的杨彤(化名)去年研究生毕业后进入一家研究机构工作，但不到一年，她就选择了跳槽。谈及跳槽的原因，她觉得是没有考虑清楚自己的职业方向，“去年因为新冠肺炎疫情，找工作的计划被迫推迟了，开始找工作的时间比较晚，到了七八月还没有结果，就变得很焦虑，所以有了个机会就立马签约了，没有考虑清楚是否真正适合自己”。等到了工作岗位后，杨彤才开始意识到问题，“每天的工作都很随机，没有明确的工作计划，经常被领导呼来喝去，工作能力却没有提升，干得很压抑”。最终她选择了辞职跳槽。

关于跳槽的其他原因还有：单位发展前景堪忧(47.0%)，想多尝试，找到更适合自己的工作(29.4%)，加班多，个人生活空间被挤压(27.8%)，丰富自己的工作经验(20.9%)，想要换个城市生活(8.8%)等。

54.3%受访者认为跳槽对个人职业发展有利有弊

杨彤辞职后，找了一份与专业更相关的工作，这让她觉得找到了自我价值，也更明确了职业发展的方向。“以后想在这个领域深耕下去，希望能干出一番事业”。

调查显示，54.3%受访者认为跳槽对个人职业发展有利有弊，23.6%的受访者认为会更有利，13.7%的受访者认为弊处更大，8.5%的受访者表示不好说。

周海峰觉得适当跳槽对职业发展是有利的，尤其是在竞争日益激烈的今天，如果不主动向前走，就会被淘汰，“在职场需要不断给自己充电，不断进步。现在越来越多的工作不再是‘铁饭碗’，就更需要个人有居安思危的意识，不断求变，只有拥有自己的核心竞争力，才能应对不同环境带来的挑战”。不过，他觉得频繁跳槽对职业发展是不利的，“不断跳槽可能带来的后果就是，什么都懂一些，但什么都不精，缺乏核心竞争力，也没有靠得住的人脉资源，想要做出成绩就更难”。

在胡鹏看来，跳槽是有风险的，会带来不同的结果，这需要求职者明确自己跳槽的原因，“如果是为了让职业前景更光明，那显然是有利的。但如果是因为原先的工作不顺，想通过跳槽缓解工作带来的压力和焦虑，那意义可能并不大。任何工作都是有难有易、充满挑战的，频繁跳槽反而会让自己更焦虑”。

此次调查的受访者中，男性占48.4%，女性占51.7%。00后占6.5%，90后占44.9%，80后占43.8%，70后占4.5%。