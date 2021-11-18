“千杯不醉”的解酒“神药”能信吗？

来源：北京青年报

俗话说，“酒逢知己千杯少”，酒一直是中国人饭桌上至关重要的存在。尽管这几年一些酒桌陋习逐渐被大众摒弃，甚至在一些情形下劝酒者要承担法律责任，但还是有很多难以推脱的酒局。推杯换盏之间，难免就要喝高。为此，网上不少店家开售“解酒药”，号称纯植物提取无副作用，让人“千杯不醉”。这世上真的有这样的“神药”吗？

“神药”泛滥

“化酒为水，酒量大增”保健品能治酒精中毒？

陈先生因工作的原因经常有酒局，有时候为了业绩不得不“灌酒”，也曾听说酒量是能练出来的，但是硬喝实在无法忍受醉酒后的不适。有次在看电视剧时，看到一个情节：女主角去销售部做营收，聚餐被同事灌酒宿醉了。第二天，好心的女同事拿出一瓶药放在桌上，提醒她“以后喝酒前先吃这个”。

“好像是能增加酒量或者防止醉酒的东西，我就试着去网上搜了搜，确实发现了很多叫‘解酒药’的链接，有的像糖果似的。”不过陈先生看着夸张的宣传广告却产生了怀疑，“只要饭前来一粒，就可以千杯不倒”靠谱吗？

在网购平台上有很多宣称“酒前保护肝脏，酒后迅速解酒”的“解酒神器”在火热销售，比如澳洲进口或者德国进口、韩国风味等的胶囊、软糖等，价格在100元至400元不等，月销量最高达3000多。

几乎每种相关产品的展示页面上都标有“解酒药”“醒酒药”“护肝片”等字眼。记者咨询了10家店铺，他们均否认自己售卖的是药品，“我们售卖的是保健食品，主要作用是解酒，加速对酒精的分解，达到快速醒酒和提升酒量的效果。”商家介绍，还能改善喝多难受、头痛恶心等症状，还强调有人做过试验，食用后再喝酒会让酒量有所增加，同时醉酒后不再难受。

在记者追问下，部分商家提供了产品中的配料表。其中提及最多的成分便是葛根，“葛根是解酒最好的物质，在中药中有记载，其成分能分解乙醇毒性，防止酒精对脑的抑制，控制酒精的吸收，促进酒精在体内的代谢；葛根还有出汗的作用，通过出汗解除宿醉。”客服解释，在喝酒前服用葛根，可形成保护膜，保护肝脏、胃。

部分商家的评论区只放出了好评，但有买家在“问大家”一栏中，直言化酒为水、提高酒量根本不可能，该难受还是难受，“完全是智商税”。也有人表示，“吃完吐得更厉害了，人差点没了，找人刷好评真是过分，没这药效就别出来骗人了”。

“神药”非药

宣传功效并无认证 解酒还要靠人体代谢

不少网友表示，这些含“药”字的食品到底能不能让人在酒后保持清醒，避免不舒服的情况出现，从此开怀畅饮而无后顾之忧？标注的成分是什么物质？怎么才算是解了酒？

对此，中国医学科学院肿瘤医院胰胃外科主任医师田艳涛表示，在临床上，目前没有任何一种药品以解酒的适应症获得国家药监部门批准，也就是说，现在市面上的所谓“解酒药”，本质上都是保健品或食品。

他介绍，在中医典籍《本草纲目》中对于葛根的作用有这样的记载，“治天行上气呕逆，开胃下食，解酒毒”。那么葛根真有解酒的疗效吗？很遗憾，尚未有明确的药理学研究予以证实葛根的作用，而在《千金方》中写道，“酒醉不醒，生葛根汁，饮二升，便愈”。也就是需要两升的葛根汁才能实现解酒的效果。

北京大学人民医院药剂科副主任药师丁庆明也表示，网红“解酒药”，其实不算药，保健食品是不能添加药物成分的，绝大多数宣称有护肝功能、降低酒精对肝脏细胞损害的食品，其中的成分通常来自药食同源的中药提取物，如甘草、人参、葛根等，也有添加了一些氨基酸的，如L-半胱氨酸、牛磺酸等也都属于食品添加剂，但这些成分的药效并不确切。

“偏方”不可靠

或可引发肝功损伤 得不偿失

丁庆明介绍，饮酒过量、酒精中毒后，在临床上，纳洛酮、纳美芬、美他多辛等药物能起作用，比如“盐酸纳洛酮舌下片”，舌下含服后，药物进入大脑，可解除乙醇导致的中枢抑制；纳洛酮直接口服吞下不能起效，只能在医院实施静脉注射或舌下含服，它代谢快，药效只能维持一小时左右；需要注意的是，严重醉酒时，旁人不能贸然帮醉酒者服药，除了可能被直接吞入而不能在舌下释放，更容易误吸药片到气管中。

田艳涛补充，虽然在临床上美他多辛可以增强乙醛脱氢酶的活性，但是这种药物是处方药，主要用于酒精性肝病的治疗，也可以用于急性酒精中毒，并不适合正常人群去服用，更不能用于解酒。

那么如何正确解酒呢？田艳涛认为，解酒最主要的是促进体内蓄积的乙醇和酒精的排出，一方面，在饮酒后可以适量补充液体，多喝水，稀释体内乙醇和酒精的浓度，减轻肝脏的负担；另一方面多喝水还起到利尿的效果，促进排出。切忌用一些所谓的“偏方”、“老方”来解酒，不仅可能起不到解酒的效果，反而会增加肝脏的负担，甚至引起肝功能损伤，非常得不偿失。