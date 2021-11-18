上班“摸鱼”固然不对 温暖的工作环境更该重视

来源：成都商报

作者：杨明

员工上班时间“摸鱼”，该不该处罚？近日，国美发布的一份内部处罚通报，引发热议。在通报里，公司11名员工，在上班期间看网剧、刷抖音、听音乐。情节严重的，3天时间用去流量达22.5G之多。设身处地站在企业角度想，花钱雇人，工作时间却用来“摸鱼”，自然“火大”。因此，不少网友说，严格管理在任何时候，都是应当的，如果上班“摸鱼”都不管理，发展下去“企业会成什么样子了”。

如果企业是根据经民主程序确认的员工手册，处罚员工，并做内部通报，无可厚非。但这看起来合法又合乎情理的内部通报，引发了大量质疑：有人认为这是侵犯员工隐私；有人认为，真没有必要制造一个“如此令人难以呼吸的工作环境”，要是这么计较，下班和放假的时候，是不是也可以不理领导，领导打电话过来也可以不回；还有人称，三流团队抓管理，二流团队抓纪律，只有一流团队“抓齐心”。估计逐条看完这些质疑，不少公司的管理层会诧异，上班“摸鱼”，“也可以变得这么理直气壮了？”

两种对立的想法，如果得不到化解，企业与员工之间将面临“双输”的局面：消极怠工，让企业业绩停滞，企业没有利润，也无法给员工提供更好的工作环境与待遇；而沉浸在“摸鱼”中不能自拔的员工，工作技能无法提升，庸碌无为，自然也难以收获工作带来的成就感。

人非机器，每个人都想要一个明亮、温暖的工作环境。当环境不适的时候，身处其中，会感到不舒服。从已披露出的处罚通知看，被处罚的员工，涉及到人力、后台研发、渠道等部门。这些部门的工作职责，偏重于统计、逻辑思考、沟通、谈判等，这些岗位的工作节奏确实是时断时续的，就像“思路总是跟不上手速”。在一段紧张的工作后，做短暂的歇息，盯着屏幕发发呆，吸烟室里放放松，用咖啡机磨杯咖啡，或者干脆闭上眼睛听听歌，并非不可原谅。

其实，今天我们在讨论上班“摸鱼”的时候，能否更多从年轻人“日常工作强度过大”“休息放松时间不足”来讨论？而且，疲于形式主义的加班文化，真的就有利于业绩增长？扁平化的管理，时不时来一场“10分钟小团建”“下午茶”，帮助员工主动“摸鱼”，就一定会耽误公司争分夺秒的工作时间？这可能也是公司管理层要认真思考的话题。

这一转念之间的“想通”，可能就带来“双赢”局面的建立。被员工批评“格局小了”，那就不妨主动去理解员工的不易，去认知工作的艰辛；被员工批评“侵犯隐私了”，那就不妨去主动告知，用公司WIFI或其他公网设备，浏览记录确实会被记录下来，但这些记录的存储是保密的。短时间刷刷抖音放松没事，心烦了听听音乐也没事，只是长时间煲网剧，系统可能会触发对管理者的提醒。也许，在“尺度”之上，建立“温暖”，才是“双赢”局面打开的命题，也是公司业绩增长的命题。