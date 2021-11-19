比亚迪员工猝死 反对“996”莫忘流水线劳动者

来源：新京报

作者：吴振

日前，比亚迪36岁员工王江龙（化名）猝死在出租屋一事，引发舆论关注。据报道，该员工于2009年进入该企业上班，出事之前在物流岗位工作。家属称其工作强度大，月工资六七千元。17日当晚，企业方与王江龙家属在辖区派出所协商后达成一致：除退还公积金社保等之外，企业一次性支付王江龙家属20万元。



尽管这是所有人都不愿意看到的悲剧，但我们不得不承认，类似的员工猝死现象，早已不是个案。王江龙去世引发外界更多的关注，主要原因或许还是他所在企业，是国内大名鼎鼎的头部车企。



目前，员工家属与企业已就善后事宜达成共识，王江龙的死因是否与工作有直接关系，赔偿又是否合理，这些疑问和争议，至少在其家属与企业之间已画上了一个句号。但是，王江龙生前的工作状态，却值得我们给予更多公共视角的关注，也应该引起一些公共性反思。



工作打卡记录显示，王江龙在10月份有26天工作时长都在12小时左右。并且，从10月28日到11月3日，他连续上了7个夜班，其中6个班工作时长都在12小时左右。事发前一天的11月3日，他早上8时05分下班，当天19时38分上班，至4日零时39分请假下班。



如此连续上夜班，且均属于超长时间坚守岗位，这和他的悲剧之间是否有必然关联，家属与外界很难不关联解读。

我国劳动法明确规定，国家实行劳动者每日工作时间不超过8小时、平均每周工作时间不超过44小时的工时制度。若用人单位由于生产经营需要，经与工会和劳动者协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过一小时；因特殊原因需要延长工作时间的，在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时。



也就是说，在劳动法的范畴内，王江龙每月最多只能有12天的工作时长可以达到11小时。以此来看，至少其个人生前的打卡记录所显示的工作时长，已明显违反了劳动法规定的上限。

那么，像王江龙这样的严重违反劳动法规定的加班现象，在涉事企业到底是个例还是常态？企业有必要向社会作出回应。据报道，当地劳动监察部门已经介入此事进行调查。

近些年，加班话题时常引发讨论，最受关注的当属互联网公司的“996”现象。今年8月，最高法院与人社部在联合发布的超时加班典型案例中正式明确，“996”严重违反法律关于延长工作时间上限的规定。今年以来，一些互联网大厂纷纷取消大小周等工作制，也算是给出了积极回应。

但在互联网大厂加班现象受到高度关注，并且被一定程度纠偏的当下，我们可能仍忽略了一个重要常识，那就是一些传统行业的加班现象，可能同样有过之而无不及，却没有得到足够的关注。



可作为注脚的是，某社交平台上有一个“究竟是互联网加班狠还是制造业工厂加班狠？”的问答。在公布的答案中，绝大多数网友都认为“工厂加班狠”。并且有网友指出，工人加班现象得不到应有的关注，“大家看不到他们的痛苦”。



必须承认，由于行业不同，生产方式不一样，制造业等传统产业的从业者作息安排，难以一刀切地按照八小时来计算。但是，在尊重行业特殊性的基础上，企业也不能违反法律规定，必须保障从业者的合法劳动权益。至少，他们真实的工作状况，应该被更多看见，也不应该成为劳动法执行的盲区。



这些年，推动制造业升级已成为行业共识，但这种升级里面，不应该少了从业者的权益保护升级。让王江龙这样的传统行业从业者的悲剧少点再少点，这是劳动者权益保护应该突破的“痛点”，也是制造业升级必须有的自觉。