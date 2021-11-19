遇害芝大留学生母亲：你说要带我去看世界

当地时间18日，遇害中国留学生郑某的追悼会在芝加哥大学举行。其母亲出席追悼会并致悼词，她悲痛地表示，获悉噩耗时，自己全身发抖、撕心裂肺。儿子曾说带自己看世界，但没想到第一次出国，竟然是参加他的葬礼。郑母还要求严惩凶手，并代表千千万万的母亲，强烈呼吁确保每个留学生安全。

综合《世界日报》和芝大新闻网报道，追悼会在芝大校内的洛克菲勒纪念教堂举行，大批师生参加。教堂中摆设了郑某的照片，两旁放置了素雅的花篮。

芝大校长鲍尔·阿利维萨托斯首先表达了对失去优秀校友的惋惜。他说，郑某是非常出色的年轻人，他的不幸，是芝大每个人的损失，也令所有人伤痛。

16日，中国留学生在芝大集会，要求校方确保安全。

从四川赶到芝加哥，为独子料理后事的郑母说，儿子从小到大都非常优秀，是她的骄傲。好不容易等到儿子学业告一段落，正让一家人对孩子未来充满希望之际，暴徒的子弹却让她瞬间跌到深渊。

郑母说，儿子本来约定要带着她去看看世界，没想到自己生平第一次出国，不是来观光旅游，不是来出席儿子毕业典礼或婚礼，而是来参加儿子的葬礼，这种人间至痛，让她撕心裂肺。郑母发自内心的悲痛，让许多坐在台下的学生、朋友们，纷纷拭泪。

她还说，儿子出事前两天，她才收到儿子寄给她的生日礼物——一瓶香水，这次来美她也特别擦上香水，希望儿子闻到妈妈的味道。最后她提出了严惩凶手的要求，并以母亲名义，强烈呼吁确保每个留学生安全。

当地时间9日，24岁的郑某在芝大附近遭遇持枪抢劫，不幸遇害，年仅24岁。嫌犯为19 岁非裔男子，已被指控一级谋杀、持武器抢劫和非法使用武器的罪名。他还有大量的青少年犯罪前科。他枪杀郑某后逃走，将抢来的电子产品卖得约100美元。