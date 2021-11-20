“神童”魏永康病逝 留下什么教育思考

来源：澎湃新闻

作者：胡欣红

近日，38岁的“东方神童”魏永康因病离世，引发舆论关注。他的故事，曾引发国人对于“神童”教育的思考。

多年前，媒体报道了魏永康的事迹：2岁掌握1000多个汉字，4岁基本学完初中课程，8岁进入重点中学读书，13岁考入湘潭大学物理系，17岁考入中科院高能物理研究所，硕博连读……但像古时“伤仲永”一样，魏永康并没有在长大后依旧延续神奇，读了3年研究生后，没有拿到硕士学位，被学校劝退了。

魏永康从“神童”“天才”到“泯然众人”，原因一言以蔽之：成也母亲，败也母亲。母亲曾学梅对他从小全方位的“悉心”教育，代劳他生活上的一切，除了学习，家里任何事情都不让魏永康插手。她给儿子洗衣服、端饭、洗澡、洗脸，甚至连牙膏都要挤好。为了让魏永康在吃饭时不耽误看书，直至读高中时，曾学梅还给他喂饭。

心无旁骛、智商极高的魏永康迅速在同龄孩子中脱颖而出。殊不知，正是这样的过度“关爱”，为“伤仲永”的故事埋下了伏笔。

英国米德尔塞克斯大学的教授琼·弗里曼曾追踪调查了210名天才儿童，发现这些孩子中仅有6名孩子取得“通常意义上的成功”。弗里曼分析，不少神童最终人生失意的原因在于父母对他们期望过高，给孩子压力过大。魏永康在未成年时与母亲的关系正是如此，甚至更为极端。

考进中科院、脱离母亲的照顾后，极度缺乏生活自理能力的魏永康迅速“失控”了，他无法安排自己的学习和生活：热了不知道脱衣服，大冬天不知道加衣服，穿着单衣、趿着拖鞋就往外跑；他经常一个人窝在寝室里看书，却忘了还要参加考试和撰写毕业论文，为此有一门功课记零分，没写毕业论文，最终失去了继续攻读博士的机会……面对儿子的“失利”，母亲曾学梅深深忏悔：“是我害了他”。

值得欣慰的是，魏永康退学后虽然经历了求职的坎坷，但最终回归了幸福普通的生活。在妻子眼中，他“从神童变成了懂得生活的丈夫”。鉴于魏永康的教训，在面对曾学梅教育孙辈的想法面前，魏永康妻子强烈要求“给孩子一个快乐的童年”，并不允许将两个孩子的童年与父亲作对比。这让人很多欣慰，在“成为天才”和“快乐童年”之间，魏永康的妻子清醒地作出了选择。

外界已经无从知道，魏永康上学做“神童”时是否快乐，但我们看得出，他从“神童”做回普通人时是幸福的。魏永康的人生际遇，令人百感交集。

而近年来涌现的一些“天才少年”，让公众看到了“神童”的另一种成长路径：13岁上浙大的“天才少女”陈舒音，“没上过补习班，父母也没有额外辅导”，从小就是遵从自己的兴趣学习；五年级拿美国奥数金牌、七年级拿澳大利亚数学奖的“数学神童”叶丰硕，坦言学习奥数是为了兴趣爱好，“玩不玩竞赛没关系，最重要的是学得尽兴，玩得尽兴”；26岁破世界难题的中科大数学家陈杲，其父发现儿子的数学天赋后，让儿子放弃一些学习项目，怕儿子受到标准化作业的影响……

两相比较不难发现，自由发展或许才是“神童”的成长之道。换言之，人中龙凤首先应该是个正常的人，应当形成基本的个体自治，可以自我管理、自我安排，用自我意识对接现实、创造未来。“神童”不是刻意造出来的，顺其自然，孩子才能如有“神”助，最大程度发挥出潜能，做最好的自己。

世界上没有完全相同的两片树叶，孩子的教育不能简单复制，但基本的规律和原则具有借鉴意义。因材施教，尊重个性，呵护兴趣，培养自主学习能力，这些适用于每一个孩子。昔日“神童”去世，惋惜之余，如何教育孩子、尊重孩子的成长规律，是留给社会的一道思考题。